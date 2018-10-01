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 Санкции против России нужно сохранить, - Олланд

Во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве экс-президент Франции Франсуа Олланда заявил, что санкционное давление в отношении России нужно сохранять.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Порошенко напомнил, что именно Нормандский формат позволил совместными усилиями создать мировую коалицию и обеспечить единство Европейского Союза в поддержке Украины в противодействии российской агрессии. Президент Украины поблагодарил Олланда  за решение отменить поставку кораблей типа "Мистраль" России в связи с ее незаконной оккупацией Крыма и агрессией против Украины на Донбассе.

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Олланд отметил, что с начала Нормандского формата состоялось много встреч и телефонных разговоров. "Учитывая ту роль, которую мне суждено сыграть в заключении этих договоренностей, я до сих пор чувствую большую ответственность за внедрение тех соглашений", - отметил бывший Президент Франции. 

Он сообщил, что поддерживает все усилия и любую политику, направленную на доведение и воплощение в жизнь Минских соглашений. "Во-первых, Европейский Союз и в дальнейшем должен поддерживать Украину. Во-вторых, давление на Россию стоит сохранить, включая наложенные санкции", - подчеркнул французский политик.

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Олланд рассказал, что его решение по "Мистралям" критиковали внутри Франции. "Но это был необходимый сигнал, который я должен был направить, чтобы поставить Россию перед необходимостью быть ответственной. Мы не могли поддержать страну в то время, когда она прибегает к агрессии ", - подчеркнул бывший президент Франции.

Источник: https://censor.net.ua/n3088950
 
 
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