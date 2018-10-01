 Благодаря выигрышу у "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже Украина сохранила 80-90 млрд долларов, - глава юридического департамента "Нафтогаза" Теклюк

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал глава юридического департамента НАК "Нафтогаз" Ярослав Теклюк.

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"Долгое время "Нафтогаз" рассчитывался за газ следующим образом. Увеличивался уставный капитал "Нафтогаза", государство эмитировало облигации внутреннего государственного займа, вносило их в уставный капитал, соответственно, ценные бумаги предъявлялись государству и государство оплачивало их деньгами. И эти деньги использовались для расчета за газ. Такая же ситуация была в январе 2014 года. После того, как эти 3 миллиарда зашли в Украину, государством были выделены деньги для частичного погашения долга за поставленный газ.

С точки зрения русских, у них была прекрасная схема. Они через "Газпром" по "золотому", для них, контракту поставляют Украине дорогой газ, за который Украина не в состоянии рассчитываться, и таким образом загоняют Украину в кабалу. При этом, РФ организовывает кредитование "Нафтогаза" или правительства Украины, для того, чтобы Украина и "Нафтогаз" могли рассчитаться за поставленный газ (мы понимаем что кредит нужно возвращать, плюс проценты). Думаю, что все помнят, как живо СМИ в 2011 и 2012 годах обсуждали вопросы задолженности за поставленный из РФ газ, и как каждый раз перечисление денег "Газпрому" в оплату газа выглядело, как некий героический поступок. Далее Украине говорят: "У вас высокая цена, так предусмотрено контрактом. Но мы вам поможем, сделаем предоплату за транзит. Этой предоплатой опять-таки рассчитаетесь за наш дорогой газ, а транзит вы нам потом отработаете". Когда становилось Украине совсем невмоготу, ей предлагали скидку на газ в обмен на сдачу ее интересов, как в случае с военной базой в Крыму. При этом то, что называлось скидкой, было всего-навсего снижением цены газа для Украины до уровня цены на газ в Европе. То есть, если очень грубо, с точки зрения стоимости газа, как товара на рынке, можно сказать что скидки не было, просто цена газа из существенно выше рыночной становилась рыночной.

А еще, сверху всего этого, было обязательство "бери или плати", тоже совершенно "дикое", как и цена. Обязательство предусматривало, что если "Нафтогаз"/Украина не выбирает предусмотренный контрактом объем газа по "высокой" цене, то должны заплатить штраф в виде стоимости невыбранного объема газа (при этом, не получая такой невыбранный объем газа). То есть, это реально была кабала, из которой Украина никогда не выбралась бы, если бы условия не пересмотрели в арбитраже. Я не представляю, что было бы до 2019 года".

Средства, которые Украина сохранила благодаря выигрышу в арбитраже, составляют 80-90 млрд долларов

"Мы посчитали экономический эффект, то есть расходы, которые "Нафтогаз"/Украина не понесла. Или по-другому – расходы, которые "Нафтогаз"/Украина понесли бы, если бы эта система сохранялась. По нашей оценке – это порядка 80-90 миллиардов долларов.

В эту сумму входят деньги, которые Украина могла бы заплатить, если бы сохранился принцип "бери или плати", а также экономия благодаря уменьшению цены на газ. Сюда же входит показатель расходов в случае сохранения принципа "бери или плати" до 2019 года.

"Первое – 60 миллиардов по требованию "бери или плати". Народ Украины, слава Богу, не ощутил бремя "бери или плати" и не все к этим требованиям "Газпрома" относились серьезно. Но, как бы кто ни относился к этим требованиям, они составляли реальную угрозу. Подобные нормы существуют в европейских контрактах, однако в существенно ином виде. То, что нам удалось полностью отбиться от этих 60 миллиардов и выйти в ноль, – это огромное достижение.

Дальше – изменена цена на газ, начиная со второго квартала 2014 года – это еще полтора миллиарда. Также мы посчитали что было бы, если бы Украина жила с тем "бери или плати" до 2019 года. Набежало бы еще порядка 20 миллиардов", - пояснил Теклюк.

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