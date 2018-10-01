 Нобелевскую премию по медицине получили американец Эллисон и японец Хондзё за открытия в области лечения рака

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.

Награда присуждена за открытие лечения рака через сдерживание отрицательной иммунной реакции.

"Лауреаты этого года показали, как разные стратегии сдерживания подавления иммунной системы могут быть использованы в лечении рака. Их открытия – знаменательная веха в нашей борьбе против рака", - говорится в заявлении Шведской королевской академии наук.

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Исследования лауреатов этого года направлены на разработку методов, которые обучают собственную иммунную систему человека атаковать раковую опухоль. Этот инновационный подход в будущем может стать еще одной ключевой стратегией лечения онкозаболеваний вместе с хирургическим удалением опухоли, облучением и химиотерапией.

Сумма премии в этом году равняется 9 миллионам шведских крон, что примерно эквивалентно 1,1 миллиона американских долларов.

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