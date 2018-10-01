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 Нобелевскую премию по медицине получили американец Эллисон и японец Хондзё за открытия в области лечения рака

Нобелевскую премию в области физиологии или медицины за 2018 год получили Джеймс Эллисон (Техасский университет в Остине, США) и Тасуку Хондзё (Университет Киото, Япония).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.

Награда присуждена за открытие лечения рака через сдерживание отрицательной иммунной реакции.

"Лауреаты этого года показали, как разные стратегии сдерживания подавления иммунной системы могут быть использованы в лечении рака. Их открытия – знаменательная веха в нашей борьбе против рака", - говорится в заявлении Шведской королевской академии наук.

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Исследования лауреатов этого года направлены на разработку методов, которые обучают собственную иммунную систему человека атаковать раковую опухоль. Этот инновационный подход в будущем может стать еще одной ключевой стратегией лечения онкозаболеваний вместе с хирургическим удалением опухоли, облучением и химиотерапией.

Сумма премии в этом году равняется 9 миллионам шведских крон, что примерно эквивалентно 1,1 миллиона американских долларов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3088945
 
 
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а премию мира надо вручить пете за срочные вклады в мир слепых оффшоров
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Не может быть! Это подлог! Только Супрун! Она знает как правильно руки мыть, зубы чистить, сидеть на холодном, здороваться и прочее......... Нобелевскую премию по медицине получили американец Эллисон и японец Хондзё за открытия в области лечения рака - Цензор.НЕТ 6069
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Не может быть! Это подлог! Только Супрун! Она знает как правильно руки мыть, зубы чистить, сидеть на холодном, здороваться и прочее......... Нобелевскую премию по медицине получили американец Эллисон и японец Хондзё за открытия в области лечения рака - Цензор.НЕТ 6069
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... по больнице вперёд ногами и без бахил...
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а премию мира надо вручить пете за срочные вклады в мир слепых оффшоров
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Куда вы со своим навозом? Слабо порадоваться за людей?
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скорее всего победа над раком будет к концу следующего десятилетия
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**
говорят, не стало Шарля Азнавура (1924 - 2018) - французского шансонье, актера, поэта, композитора...
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Исследования лауреатов этого года направлены на разработку методов, которые обучают собственную иммунную систему человека атаковать раковую опухоль. Этот инновационный подход в будущем может стать еще одной ключевой стратегией лечения онкозаболеваний вместе с хирургическим удалением опухоли, облучением и химиотерапией. Источник: https://censor.net.ua/n3088945---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Дійсно, що можна змусити організм людини атакувати ракову пухлину. Невідомо до чого призведе така атака, бо можливі побічні ефекти призведуть до смерті раніше, ніж ракові клітини.
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Зато в мокшании хранением здоровья ВВПута занимается настоящий мужик с вот таким чл...ом...
Нобелівську премію з медицини отримали американець Еллісон та японець Хондзьо за відкриття в галузі лікування раку - Цензор.НЕТ 7046
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНобелевскую премию по медицине получили американец Эллисон и японец Хондзё за открытия в области лечения рака
 
 
 
 
 
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