 Петиция против "112 Украина" и "NewsOne" набрала рекордное количество голосов: я дал поручение комитету подготовить предложения для рассмотрения в сессионном зале, - Парубий

Об этом на брифинге после Согласительного совета заявил спикер ВР Андрей Парубий, сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
Спикер отметил, что петиция "Прекратить антиукраинскую деятельность телеканала "112 Украина" и "Newsone" на сайте Верховной Рады набрала рекордное количество голосов.
"Я не раз подчеркивал, что часть информационного пространства Украины оккупировано Российской Федерацией. К сожалению, некоторые СМИ ведут себя как информационные ДРГ, как оккупационный корпус агрессора, а не как свободные СМИ. Согласно регламенту, после того как петиция набрала необходимое количество голосов, я дал поручение на Согласительном совете комитету, чтобы были подготовлены предложения, которые могут быть или проектом постановления, или законопроектом. После того как эти предложения будут подготовлены, я их безотлагательно поставлю на рассмотрение Верховной Рады", - пообещал Парубий.
Напомним также, что 20 сентября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала NewsOne (ООО "Новости 24 часа") из-за высказываний ряда ведущих и гостей эфира о войне на Донбассе и автокефальной церкви.
На черзі, ще одна інформпомийница - "Інтер" !!!!
как например 5-ый петра алексеича
Особливо "лучшим" є передача Рабіновіча мабуть? чи оте реаліті шоу, де вони кандидата вибирають може? Чим цей шлак краще шлаку з СТБ, наприклад?
И Шагай на Родіну.
Я ніколи не був фанатом Пороха і це можна прослідкувати за моїми коментами тут, я останній раз 5 канал дивився мабуть році в 2014, але це не значить, що я буду захищати канали Медведчука і Портнова.