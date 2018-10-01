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 Политика Украины
  2017  60
Все про:ВР (22327) Парубий (1746) петиция (120) 112_Украина (5) Newsone (1)

 Петиция против "112 Украина" и "NewsOne" набрала рекордное количество голосов: я дал поручение комитету подготовить предложения для рассмотрения в сессионном зале, - Парубий

Рада рассмотрит петицию по поводу антиукраинской деятельности телеканалов 112 Украина и NewsOne.

Об этом на брифинге после Согласительного совета заявил спикер ВР Андрей Парубий, сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Спикер отметил, что петиция "Прекратить антиукраинскую деятельность телеканала "112 Украина" и "Newsone" на сайте Верховной Рады набрала рекордное количество голосов.

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"Я не раз подчеркивал, что часть информационного пространства Украины оккупировано Российской Федерацией. К сожалению, некоторые СМИ ведут себя как информационные ДРГ, как оккупационный корпус агрессора, а не как свободные СМИ. Согласно регламенту, после того как петиция набрала необходимое количество голосов, я дал поручение на Согласительном совете комитету, чтобы были подготовлены предложения, которые могут быть или проектом постановления, или законопроектом. После того как эти предложения будут подготовлены, я их безотлагательно поставлю на рассмотрение Верховной Рады", - пообещал Парубий.

Напомним также, что 20 сентября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала NewsOne (ООО "Новости 24 часа") из-за высказываний ряда ведущих и гостей эфира о войне на Донбассе и автокефальной церкви.

Источник: https://censor.net.ua/n3088942
 
   
 Топ комментарии
 
Андрію Полтаві - РЕСПЕКТ !!!!!!!!!!!

На черзі, ще одна інформпомийница - "Інтер" !!!!

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Тебе не сюда, тебе к Шарию, у него на Ютубе тоже рейтинги большие.
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Только в такой стране с такими правителями,чтобы прекратить действие врагов,нужно время на какие-то голосования. Как будто речь идет не о госизмене. - Саакашвили когда крутили,почему без петиций обошлось ???
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Богоугода справа.. Цензор теж розглянути не завадило б, особливо коменти.
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Пойдешь на Страну или вконтактик?
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подскажите лалитке посмотреть на рейтинги этих каналов и пусть засунет петицию в анальное отверстие, все- что говорят на этих каналах- поддерживает народ
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Тебе не сюда, тебе к Шарию, у него на Ютубе тоже рейтинги большие.
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...прикольная у вас фамилия, однако... Петиція проти "112 Україна" та NewsOne набрала рекордну кількість голосів: я дав доручення комітету підготувати пропозиції для розгляду в сесійній залі, - Парубій - Цензор.НЕТ 2325 ...а в паспорте тоже с вопросительным знаком? Петиція проти "112 Україна" та NewsOne набрала рекордну кількість голосів: я дав доручення комітету підготувати пропозиції для розгляду в сесійній залі, - Парубій - Цензор.НЕТ 1109
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Той народ, шо ліпить півнів з лайна? так , цей підтримує..
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А які в них рейтинги? Подивився, вони не те що до 1+1, вони до ICTV з Новим не дотягують... Нижче за них хіба ут1 і 5 канал.
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Правда нынче не в моде, т.к. правящей банде крайне неугодна.
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Совкострадатели, любители ботоксного с русским миром и народы лугандонии?
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Хе-хе, кто заказывал крышку для банки?
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я вас,б...столько лет на один корабль (ну или на несколько,неважно) собирал...(с)
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уснувшие в армагеддоне, тока вот не пойму кем является длюня -йорром, тилле или космонавтом со справкой? Петиция против "112 Украина" и "NewsOne" набрала рекордное количество голосов: я дал поручение комитету подготовить предложения для рассмотрения в сессионном зале, - Парубий - Цензор.НЕТ 8063
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Андрей Алоисович Парубий-Шикльнруббер. Петиция против "112 Украина" и "NewsOne" набрала рекордное количество голосов: я дал поручение комитету подготовить предложения для рассмотрения в сессионном зале, - Парубий - Цензор.НЕТ 5735со справкой....
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алоисович для длюни слишком шикарно, а вот моисейка вполне сойдет
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Треба, в першу чергу прийняти чи доповнити Закон про сепаратизм, де чітко буде вказано, що за висловлювання "громадянська війна на Сході України" до 10 років позбавлення волі з конфіскацією. Тоді ні мертвейчук, ні шуфричи з рабіновичами ходити по ефірах не будуть.
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Датышо, вумник! А как называется конфликт, в котором граждане одного государства стреляют в граждан того же государства?
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І це без втручання кацапії, просто так конфлікт, да мразота?
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Сколько в день ВСУ ложат граждан нашего государства и сколько кацапских ихтамнетов, а, мразота ты тупая?
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Так іхтамнєти ж таки є? Яка тоді громадянська війна? Це окупація.
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Бред. Опять отвлекалочки типа суд над Януковощем..........ещё 5-ый и Прямой проверьте.
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Ну, куда нам жидобандєровцам фашістским, до вашего " народного Луганского трибунала" в ОРДЛО. Там вы уже дали Порошенко пожизненное...
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Только в такой стране с такими правителями,чтобы прекратить действие врагов,нужно время на какие-то голосования. Как будто речь идет не о госизмене. - Саакашвили когда крутили,почему без петиций обошлось ???
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За Свободу Слова Савика Шустера медленно Жизнь гарант уже сколько времени отдаёт.......Только вот НЕ СВОЮ.
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...Аперативненько..а питиция о снижении цен на газ и повышения пенсий, не выносится в раду...
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Вы Ахент кремля, рука мацквы, раскачиваете яхты Косюка...........Шатун конкртиный. Петиція проти "112 Україна" та NewsOne набрала рекордну кількість голосів: я дав доручення комітету підготувати пропозиції для розгляду в сесійній залі, - Парубій - Цензор.НЕТ 9913
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А ви попробуйтє, не через "Яедекс", а через Google, набрать: "УКРАИНА, СУБСИДИИ"
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Андрію Полтаві - РЕСПЕКТ !!!!!!!!!!!

На черзі, ще одна інформпомийница - "Інтер" !!!!

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Это жесткое предупреждение всем зрадофилам - Ваше вранье уже всех достало! Петиція проти "112 Україна" та NewsOne набрала рекордну кількість голосів: я дав доручення комітету підготувати пропозиції для розгляду в сесійній залі, - Парубій - Цензор.НЕТ 4503
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Каналы эти мусорные закрыть не проблема. Их хозяев и спонсоров за антиукраинскую политику трахать надо. А журналисты в 99% всего лишь отрабатывают бабки работодателя
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Спасибо дяде Андрею и всем с Вата-Шоу. Можем, когда хотим!
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Ну еще бы не набрала)) Еси порох захотел кому-то заткнуть рот, он заткнет. Нежданка будет, когда заткнут грязный лживый рот самому пороху. А заткнут. Терпение народа не бесконечно.
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А Интер все в норме?Более прокацапского канала и не найти.
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Там с Фирташем и Лёвочкиным Порошенко и Кличко "случайно" встретились в Вене на 8 часов базара и договорились. То свои.....
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а если их просто не смотреть?
как например 5-ый петра алексеича
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Есть пульт, есть кнопки.......можно просто из меню удалить если уж так невмоготу.
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Читаю тупые комменты порохоботвы и ржу))) Когда власть поменяется, как вы будете соловьями заливаться, понося вашего нынешнего хозяина, ничтожества дешевые!
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а вы за проФФессионалов голосовать будете?
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Тобто допустити, що справжніх свідомих українців тошнить від 5 каналу, але ще більше тошнить від медведчуковського 112го і портновсько-мураєвського ньюс ван, не можна?
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Меня тоже тошнит от мураева и медведчука, но не от одного из лучших и наиболее профессиональных каналов, по которому даже в наше время можно иногда услышать правду. Пусть арестуют мураева и медведчука, или кишка тонка? Или своих не трогаем, ворон ворону глаз не выклюет? Такая мысль не приходила в голову?
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им проще девушку корреспондента на глазах у Беркута бить чем пойти наехать на охрану ублюдка Мертвечука.
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Ви оце лайно називаєте лучшим і професіанальним?? ппц, ви ВВС, CNN, DW, Fox News хоч раз в житті дивились?
Особливо "лучшим" є передача Рабіновіча мабуть? чи оте реаліті шоу, де вони кандидата вибирають може? Чим цей шлак краще шлаку з СТБ, наприклад?
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Не нравится рабинович, шуфрич...переключи...смотри других людей на этих каналах.Что так истеришь?
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Не надо мерить людей по себе .
И Шагай на Родіну.
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Не долго осталось, ПАРУБИЙКО. Шо ты тогда запоешь, интересно будет посмотреть. Только не выпригни из окна, интерес потеряем. Эх и ШУШАРА.
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ничего этой говенной власти не поможет опять переизбраться, лалита, закрытие каналов твой рейтинг опустит с 4% до 0%
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А кто ему позволит закрыть??? По морде сразу получат от Зарубежных партнёров-доноров.
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Канал виноват, а где вы су..... ки были, что их не пересадили. ГАНД...... оны штопанные.
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Всі, хто захищає 112 і ньюс ван - п*ята колона. Вам може не подобатися Порох, вам може не подобатися його 5 канал, АЛЕ це не привід захищати канали кума Путіна і ригіаналів... Ви ще мля бузину б тут згадали!

Я ніколи не був фанатом Пороха і це можна прослідкувати за моїми коментами тут, я останній раз 5 канал дивився мабуть році в 2014, але це не значить, що я буду захищати канали Медведчука і Портнова.
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О да, я 5 колонна и рука кремля)))))))))) Бугагагаагагагагагаааааааааааааа!!!!!)))))))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПетиция против "112 Украина" и "NewsOne" набрала рекордное количество голосов: я дал поручение комитету подготовить предложения для рассмотрения в сессионном зале, - Парубий
 
 
 
 
 
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