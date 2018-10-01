 Великобритания присоединится к проекту резолюции о миротворцах ООН на Донбассе, - Ирина Луценко

Об этом заявила представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Резолюция о миротворческой миссии, первая резолюция, которая будет в ближайшее время внесена Соединенными Штатами, Украиной, Францией, Германией и к ней сейчас присоединяется Великобритания (идут последние подготовки) - в Совет безопасности ООН о введении миротворческой миссии на востоке (Украины. - Ред.). Это еще не мир, но уже и не война", - сказала И.Луценко.
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О, оказывается есть одаренный международник - это В.Инкогнито. А то уже пять лет не можем остановить войну лилипутина против Украины.
Начну с "рошеновского ворья". Огласите список, что украдено.
"Сдача территориальной целостности Украины в угоду пуйлу по Минску". Это абсурд такое писать. Весь мир, все мировые лидеры надеются только на минские соглашения, где лилипутин поставил свою подпись и именно за это наложены санкции. Другого ничего нет. А некоторые продолжают молоть чужую мысль, не логичную.
Разрешить эту войну могут только миротворцы, которые станут на границу с Московщиной. Сразу прекратиться поступать: оружие, ихтамнуту, вывоз ворованного и через неделю гаплык этим искусственным республикам, потому, что там заправляет всем лилипутин.
Более того, заявил, что не позволит силой освободить Донбасс от рашистских оккупантов.
То есть, Порошенко - гарант рашистской оккупации Крыма и Донбасса.
Закрепление оккупации Крыма рашистами... Верховный главнокомандующий Порошенко не только не парится по этому поводу, а даже не заикается уже по поводу Крыма...
Более того, заявил, что не позволит силой освободить Донбасс от рашистских оккупантов.
То есть, Порошенко - гарант рашистской оккупации Крыма и Донбасса.
Бред какой-то там кобылы. А Вы пойдете силой забирать Донбасс и Крым? Или под диваном нет сапог.?
=> если состоится ввод миротворцев - значит нас очередной раз наипали.