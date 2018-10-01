 Великобритания присоединится к проекту резолюции о миротворцах ООН на Донбассе, - Ирина Луценко

Об этом заявила представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Резолюция о миротворческой миссии, первая резолюция, которая будет в ближайшее время внесена Соединенными Штатами, Украиной, Францией, Германией и к ней сейчас присоединяется Великобритания (идут последние подготовки) - в Совет безопасности ООН о введении миротворческой миссии на востоке (Украины. - Ред.). Это еще не мир, но уже и не война", - сказала И.Луценко.

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