EN|RU|UK
Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины
  601  22
Материалы по теме:
Все про:Великобритания (1992) миротворцы (759) Совбез ООН (648) Донбасс (17062) Луценко Ирина (347)

 Великобритания присоединится к проекту резолюции о миротворцах ООН на Донбассе, - Ирина Луценко

Великобритания присоединится к проекту резолюции о введении миротворческой миссии ООН на Донбасс, который вскоре будет внесен в Совет безопасности ООН.

Об этом заявила представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Резолюция о миротворческой миссии, первая резолюция, которая будет в ближайшее время внесена Соединенными Штатами, Украиной, Францией, Германией и к ней сейчас присоединяется Великобритания (идут последние подготовки) - в Совет безопасности ООН о введении миротворческой миссии на востоке (Украины. - Ред.). Это еще не мир, но уже и не война", - сказала И.Луценко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина, США, Германия и Франция практически готовы вносить в Совбез ООН совместную резолюцию о миротворцах на Донбассе, - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/n3088937
 
   
TUV4RVVYTTVSMEV3VEZoU1oyUkhRakJNYWxKcWVVUlNaMDVES3pCWlNGSm5aRU0wTUV4blp6Qk1MMUpuVGtNck1GbE1VWFZPUTNsSlRrZEVNRXh5VW1kT1EzY3dUR3BSZG1SSFRFeDVMMUZ0T1VkRU1GbGlVWFJrUXprd1RISlJkbWxFVVcxT1IwRXdUR3BSZG1SRGQweDVMMUYyVGtNME1GbEVVWFowUjBNd1RFeFJkblJIUVRCWllsSnBNM3BSYjJSREt6Qk1URkZ6WkVNeE1FeGpaekJLTjFGdWRFTmtaazVEVXpCTVdGRjFPVU0wTUV4eVVYWjBRM2d3V1VSUmRVNUhRekJNUkZGMlpFTTBNRms1T0RCS1ZGRjJkRU01TUV4SVVYTk9SMEl3V1VVOQ==
 Топ комментарии
 
великое достижение рошеновского ворья... Сдача территориальной целостности Украины в угоду пуйлу по минской капитуляции Порошенко, с последующим возможным вводом миротворцев, для закрепления тезиса о внутреннем конфликте в Украине, опять же в угоду пуйлу.
 показать весь комментарий
 
а из уст самой женщины тысячелетия все это звучит как то многообещающе...
 показать весь комментарий
 
Истинная ведьма, и внутренне, и по наружности
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
великое достижение рошеновского ворья... Сдача территориальной целостности Украины в угоду пуйлу по минской капитуляции Порошенко, с последующим возможным вводом миротворцев, для закрепления тезиса о внутреннем конфликте в Украине, опять же в угоду пуйлу.
 показать весь комментарий
 
 
Для Володимир Инкогнито

О, оказывается есть одаренный международник - это В.Инкогнито. А то уже пять лет не можем остановить войну лилипутина против Украины.
Начну с "рошеновского ворья". Огласите список, что украдено.
"Сдача территориальной целостности Украины в угоду пуйлу по Минску". Это абсурд такое писать. Весь мир, все мировые лидеры надеются только на минские соглашения, где лилипутин поставил свою подпись и именно за это наложены санкции. Другого ничего нет. А некоторые продолжают молоть чужую мысль, не логичную.
Разрешить эту войну могут только миротворцы, которые станут на границу с Московщиной. Сразу прекратиться поступать: оружие, ихтамнуту, вывоз ворованного и через неделю гаплык этим искусственным республикам, потому, что там заправляет всем лилипутин.
 показать весь комментарий
 
 
а из уст самой женщины тысячелетия все это звучит как то многообещающе...
 показать весь комментарий
 
 
по сравнению с надькой это просто гурия, и зачем аргонавтам такое счастье?
 показать весь комментарий
 
 
Добре, що ви порівняли Ірину з гуріями, хоча це говорить про ваше перебування в Едемі Велика Британія приєднається до проекту резолюції про миротворців ООН на Донбасі, - Ірина Луценко - Цензор.НЕТ 7878 Щодо щастя для аргонавтів мені невідомо, але чув про щастя алконавтів
 показать весь комментарий
 
 
наши палестины далеко не эдем, но такие женщины делают жизнь эдемом отдельным аргонавтам, будем завидовать их щастью
 показать весь комментарий
 
Палестина протилежність Едему. Бачу, що у Вас є бажання любити таких жінок. Поради у цьому випадку давати важко, але тримайтеся, заплющуйте очі та думайте про світле майбутнє Велика Британія приєднається до проекту резолюції про миротворців ООН на Донбасі, - Ірина Луценко - Цензор.НЕТ 6238
 показать весь комментарий
 
 
ну вы прям, как известная историческая личность -грошей нет , а вы держитесь Велика Британія приєднається до проекту резолюції про миротворців ООН на Донбасі, - Ірина Луценко - Цензор.НЕТ 1420
 показать весь комментарий
 
По Крымскому мосту поехали первые фуры Во главе колонны грузовиков по мосту проехался двойник кремлёвского Фюрера.
 показать весь комментарий
 
Закрепление оккупации Крыма рашистами... Верховный главнокомандующий Порошенко не только не парится по этому поводу, а даже не заикается уже по поводу Крыма...
Более того, заявил, что не позволит силой освободить Донбасс от рашистских оккупантов.
То есть, Порошенко - гарант рашистской оккупации Крыма и Донбасса.
 показать весь комментарий
 
Володимир Инкогнито

Закрепление оккупации Крыма рашистами... Верховный главнокомандующий Порошенко не только не парится по этому поводу, а даже не заикается уже по поводу Крыма...
Более того, заявил, что не позволит силой освободить Донбасс от рашистских оккупантов.
То есть, Порошенко - гарант рашистской оккупации Крыма и Донбасса.

Бред какой-то там кобылы. А Вы пойдете силой забирать Донбасс и Крым? Или под диваном нет сапог.?
 показать весь комментарий
 
Да он ещё не представляет что такое воздушные бои и что Украина пока не сильно готова для этого,
 показать весь комментарий
 
Велика Британія приєднається до мертвонародженої резолюції Звичайно, бо тоді не треба відповідати за невиконання Будапештського Меморандуму.
 показать весь комментарий
 
 
И что, уже понятно что рашка наложит вето под предлогом несоответствия минским договоренностям, все это прекрасно знают.
 показать весь комментарий
 
 
Рашка не наложит вето - если ей будет выгодно.

=> если состоится ввод миротворцев - значит нас очередной раз наипали.
 показать весь комментарий
 
Истинная ведьма, и внутренне, и по наружности
 показать весь комментарий
 
 
Если баба яга не спугнет их своим видом )) Нашли кого поставит информировать. Семейка придурков и уродов. В полном смысле этого слова.
 показать весь комментарий
 
 
Где Великобритания и где Баба Яга 3-го тысячелетия до Нашей эры???
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВеликобритания присоединится к проекту резолюции о миротворцах ООН на Донбассе, - Ирина Луценко
 
 
 
 
 
 вверх