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 Политика Украины, Экономика
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Все про:арбитраж (152) Газпром (2822) Нафтогаз (2550) Стокгольм (147) Теклюк Ярослав (1)

 "Газпром" хочет отменить решение Стокгольмского арбитража в апелляции. Но сейчас его исполнение продолжается, - глава юрдепартамента "Нафтогаза" Теклюк

Российский монополист "Газпром" в Шведском апелляционном суде пытается отменить решение Стокгольмского арбитража, по которому он обязан выплатить Украине почти 2,6 млрд долларов. Юристы "Нафтогаза" считают свою позицию сильной и готовы обосновать ее.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал глава юридического департамента НАК "Нафтогаз" Ярослав Теклюк.

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"Решение международного арбитража нельзя обжаловать по существу. Его можно отменить только в связи с грубыми нарушениями процедуры при вынесении решения арбитража. Один из аргументов русских состоит в том, что решение якобы было написано не самими арбитрами, а при участии секретаря. Также они сейчас пытаются утверждать, что когда подписывались контракты в 2009 году, то это был некий пакет, и в результате этих сделок был установлен некий "баланс экономических интересов": одна сторона зарабатывает на купле-продаже газа, а другая – на транзите. По их словам, в результате решений арбитража этот баланс был нарушен. Что не так. Никакого "баланса" никогда не было, а то, что "Газпром" считал "балансом", выглядело как продажа Украине газа по цене значительно дороже рыночной, при этом плата за услуги транзита осуществлялась на уровне ниже рыночного. Кроме того, "Газпром" практически никогда не выполнял свои обязательства по обеспечению объемов транзита, создавая дополнительные убытки "Нафтогазу", так как "Нафтогаз", по условиям транзитного контракта должен был держать газотранспортную систему в готовности осуществить транспортировку максимальных объемов, предусмотренных контрактом (110 млрд куб метров в год), что предусматривало внесение постоянных инвестиций в систему с целью поддержания ее работоспособности на высоком уровне", - пояснил он.

По словам Теклюка, на данном этапе сложно говорить о перспективах обжалования. Сейчас жалоба "Газпрома" находится в Шведском апелляционном суде.

"Мы считаем свою позицию сильной, аргументы "Газпрома" - необоснованными. Однако, нужно помнить, что с той стороны работает очень много профессиональных, умных и дорогих юристов над тем, чтобы максимально обосновать их позицию. Кстати, расходы "Газпрома" на юридические и сопутствующие услуги, в связи с абитражами, существенно выше чем у "Нафтогаза".

Если они докажут, что были процессуальные нарушения, то последует отмена арбитражного решения. В таком случае мы вернемся в 2014 год, а это значит, что нам вновь нужно будет, как-то, разбираться по этому вопросу", - рассказал юрист.

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На данный момент арбитраж в силе, и происходит его исполнение по взысканию с "Газпрома" почти 2,6 млрд долларов:

"Особенностью арбитражного решения есть то, что оно вступило в силу с момента вынесения. "Газпром" обратился в суд, и суд вынес постановление о временной приостановке исполнения этого решения на территории Швеции. Потом и это решение было отменено. Да и ранее это автоматически не останавливало все исполнение, которое мы начали в других юрисдикциях. На сегодняшний день у нас происходит исполнение в Великобритании, Нидерландах, Швейцарии. И мы планируем исполнение в гораздо большем количестве юрисдикций.

Исполнение состоит в том, что нам необходимо получить от "Газпрома" 2,6 млрд долларов. Они, теоретически, могут быть добровольно заплачены, хотя, исходя из их заявлений, это маловероятно. Поэтому задача стоит, во-первых, идентифицировать их активы в разных юрисдикциях (включая деньги). Далее – арестовать эти активы. Затем обратить взыскание в активы и получить либо деньги от продажи этих активов, либо активы".

Полное интервью с Ярославом Теклюком читайте ЗДЕСЬ.

Источник: https://censor.net.ua/n3088934
 
 
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 Топ комментарии
 
Як прийде до влади косата запроданка, не дай боже, ВОНА без сумніву допоможе кремлю
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Йуля просто Нафтогаз ліквідує і питання вирішиться для кацапів саме собою.
Йуля - особлиіво цінний агент!
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а если отменят, кобелев и Ко охх.... ох какую большую премию вернут? "Газпром" хочет отменить решение Стокгольмского арбитража в апелляции. Но сейчас его исполнение продолжается, - глава юрдеператмента "Нафтогаза" Теклюк - Цензор.НЕТ 4212
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а если отменят, кобелев и Ко охх.... ох какую большую премию вернут? "Газпром" хочет отменить решение Стокгольмского арбитража в апелляции. Но сейчас его исполнение продолжается, - глава юрдеператмента "Нафтогаза" Теклюк - Цензор.НЕТ 4212
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Йуля просто Нафтогаз ліквідує і питання вирішиться для кацапів саме собою.
Йуля - особлиіво цінний агент!
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Я конечно понимаю, что в порохоботы только альтернативно одаренных берут, но твой случай просто клинический. "Газпром" хочет отменить решение Стокгольмского арбитража в апелляции. Но сейчас его исполнение продолжается, - глава юрдепартамента "Нафтогаза" Теклюк - Цензор.НЕТ 6791 А ты не слышал о ликвидационных управляющих, в обязонности которых входит и взыскание долгов в пользу ликвидируемого предприятия? Я уже не говорю о том, что бы оставить в "Нафтогазе" 10 юристов с четкой задачей получить с винторогих, а остальную ненужную прокладку-паразита ликвидировать. Кстати, как "прибыльность" Нафтогаза за 2018-й год рисовать планируете, ведь ещё не полученные с винторогих лярды за Стокгольм уже включили в баланс 2017-го года? "Газпром" хочет отменить решение Стокгольмского арбитража в апелляции. Но сейчас его исполнение продолжается, - глава юрдепартамента "Нафтогаза" Теклюк - Цензор.НЕТ 6791
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Як прийде до влади косата запроданка, не дай боже, ВОНА без сумніву допоможе кремлю
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Если, не дай Бог, отменят, то Ярославу Теклюку, Коболеву, Витренко и иже с ними, придётся дать задний ход с премиями. А они уже вложены и крутятся.
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шото ка то непатрыотично - русские, РФ, а не московиты, московия, совсем парень дяржавный нюх потерял
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Суды..апелляции...апелляции на аппеляции...апелляции на апелляции на судебные апелляции....Днище,а не система.
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Другую, более совершенную систему пока не придумали. Наверное поэтому наши олигархи судятся между собой именно в европейских судах.
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Газпрому нужно протянуть Косатую Падаль в Президенты Украины, а там Косатая Падаль свое дело сделает как нужно...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Газпром" хочет отменить решение Стокгольмского арбитража в апелляции. Но сейчас его исполнение продолжается, - глава юрдепартамента "Нафтогаза" Теклюк
 
 
 
 
 
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