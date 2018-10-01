 "Газпром" хочет отменить решение Стокгольмского арбитража в апелляции. Но сейчас его исполнение продолжается, - глава юрдепартамента "Нафтогаза" Теклюк

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал глава юридического департамента НАК "Нафтогаз" Ярослав Теклюк.

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"Решение международного арбитража нельзя обжаловать по существу. Его можно отменить только в связи с грубыми нарушениями процедуры при вынесении решения арбитража. Один из аргументов русских состоит в том, что решение якобы было написано не самими арбитрами, а при участии секретаря. Также они сейчас пытаются утверждать, что когда подписывались контракты в 2009 году, то это был некий пакет, и в результате этих сделок был установлен некий "баланс экономических интересов": одна сторона зарабатывает на купле-продаже газа, а другая – на транзите. По их словам, в результате решений арбитража этот баланс был нарушен. Что не так. Никакого "баланса" никогда не было, а то, что "Газпром" считал "балансом", выглядело как продажа Украине газа по цене значительно дороже рыночной, при этом плата за услуги транзита осуществлялась на уровне ниже рыночного. Кроме того, "Газпром" практически никогда не выполнял свои обязательства по обеспечению объемов транзита, создавая дополнительные убытки "Нафтогазу", так как "Нафтогаз", по условиям транзитного контракта должен был держать газотранспортную систему в готовности осуществить транспортировку максимальных объемов, предусмотренных контрактом (110 млрд куб метров в год), что предусматривало внесение постоянных инвестиций в систему с целью поддержания ее работоспособности на высоком уровне", - пояснил он.

По словам Теклюка, на данном этапе сложно говорить о перспективах обжалования. Сейчас жалоба "Газпрома" находится в Шведском апелляционном суде.

"Мы считаем свою позицию сильной, аргументы "Газпрома" - необоснованными. Однако, нужно помнить, что с той стороны работает очень много профессиональных, умных и дорогих юристов над тем, чтобы максимально обосновать их позицию. Кстати, расходы "Газпрома" на юридические и сопутствующие услуги, в связи с абитражами, существенно выше чем у "Нафтогаза".

Если они докажут, что были процессуальные нарушения, то последует отмена арбитражного решения. В таком случае мы вернемся в 2014 год, а это значит, что нам вновь нужно будет, как-то, разбираться по этому вопросу", - рассказал юрист.

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На данный момент арбитраж в силе, и происходит его исполнение по взысканию с "Газпрома" почти 2,6 млрд долларов:

"Особенностью арбитражного решения есть то, что оно вступило в силу с момента вынесения. "Газпром" обратился в суд, и суд вынес постановление о временной приостановке исполнения этого решения на территории Швеции. Потом и это решение было отменено. Да и ранее это автоматически не останавливало все исполнение, которое мы начали в других юрисдикциях. На сегодняшний день у нас происходит исполнение в Великобритании, Нидерландах, Швейцарии. И мы планируем исполнение в гораздо большем количестве юрисдикций.

Исполнение состоит в том, что нам необходимо получить от "Газпрома" 2,6 млрд долларов. Они, теоретически, могут быть добровольно заплачены, хотя, исходя из их заявлений, это маловероятно. Поэтому задача стоит, во-первых, идентифицировать их активы в разных юрисдикциях (включая деньги). Далее – арестовать эти активы. Затем обратить взыскание в активы и получить либо деньги от продажи этих активов, либо активы".

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