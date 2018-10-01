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 Политика Украины
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Все про:ГТС (885) Парубий (1746) Путин (24256) США (14212)

 Вхождение международных партнеров сделает невозможным любую реализацию планов Путина относительно украинской ГТС, - Парубий

Верховная Рада должна разработать закон о защите информационной безопасности государства.

Об этом на брифинге после Согласительного совета заявил спикер ВР Андрей Парубий, сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что крайне важно привлечь авторитетных международных партнеров к управлению украинской ГТС. Недавно во время официального визита в США у меня были переговоры с самыми мощными энергетическими компаниями США с тем, чтобы они вошли в управление украинской ГТС. Я считаю, что это одно из ключевых решений, которое касается не только энергетической, а и всех сфер безопасности в Украине. Ведь совместное управление ГТС позволит Украине получить мощные сильные инвестиции", - заявил Парубий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Альтернативой проекту "Северный поток-2" может стать совместное управление украинской ГТС, - Гройсман на встрече с главой парламента Норвегии Трьоен

По словам Парубия, этот вопрос связан с проектом "Северный поток-2", учитывая, что США являются одним из самых острых критиков этого проекта.

"Я уверен, что когда мощные энергетические компании США будут нашими партнерами в управлении ГТС, – это сделает позицию наших стратегических партнеров еще более последовательной и жесткой", - отметил он.

По словам спикера, вхождение таких партнеров в управление ГТС сделает невозможным в дальнейшем любую реализацию планов Путина относительно управления украинской ГТС.

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Источник: https://censor.net.ua/n3088933
 
   
 Топ комментарии
 
Мало того. Це унеможливить мрії Косатої знову всістися на звичні, на такі бажані газові схеми, та набивати кишені на космічних цінах по новим контрактам з "Газпромом".
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Международные партнеры насильно заставят кацапстан качать газ по этой ГТС даже после постройки СП2?
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Якщо платитимем твєрскім, то сонцевські від нас відчепляться.
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длюнины откровения просто впечатляют
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Авторитетных Панамских партнеров будем привлекать?
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Тимошенко предлагает ликвидировать Нафтогаз тем самым защитить путина с Газпромом от исполнения решения суда.
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Не неси чушь, она хочет ликвидировать эту компанию как монополиста на рынке а небольшую конторку можно оставить для выбивания долгов.
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Подгорает, воналюб............... спалилась твоя ботоксная консерва хуйла Входження міжнародних партнерів унеможливить будь-яку реалізацію планів Путіна щодо української ГТС, - Парубій - Цензор.НЕТ 91
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Я думаю что небольшую конторку все пошлют нах. Европа уже давно не образец правосудия и честности.
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Вывеску и печать можно оставить. А Коболева и компанию на...
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Мало того. Це унеможливить мрії Косатої знову всістися на звичні, на такі бажані газові схеми, та набивати кишені на космічних цінах по новим контрактам з "Газпромом".
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Международные партнеры насильно заставят кацапстан качать газ по этой ГТС даже после постройки СП2?
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Видимо, Парубий рассчитывает на то, что если продадут трубу американской компании, то США будут более заинтересованы в "нестроительстве" и тогда точно введут против него санкции. Потому что пока дальше угроз и пары проектов дело не идет.
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А если продадут американской компании, то что случится? США заинтересованы в своих поставках газа. И это будет точно мимо украинской ГТС.
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Ни один западный инвестор не вложит миллиарды в ГТС пока не будет данных о будущем транзите а пока больше похоже на то что СП-2 все таки построят.
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Зачем управлять трубой, которая тебе не принадлежит? Зачем брать в собственность трубу, которая после введения в эксплуатацию Сев,Потока-2 пойдет на металлолом? Это похоже на анекдот про евреев на которых напали бандиты и потребовали деньги. "Сёма, помнишь, я был должен тебе сто шекелей? Так вот, я сейчас при свидетелях тебе их отдаю".
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Почему же невозможной? Ну придут десяток инвесторов, а дяденька в РФ один краник закроет, а другой откроет и газ пойдёт мимо. И что делать инвесторам у пустой трубы? Снимать штаны и чесать грудь?
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Якщо платитимем твєрскім, то сонцевські від нас відчепляться.
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Эти " международные компании" - принадлежат порошенку офшорскому?)))
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Укро-ГТС может принять только Газпром. Но в дар.
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Деньги вложены в СП-2. Боюсь теперь даже бесплатно не нужно.
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Зрада зрадная!!!!!!
Усе Парубій павільно сказав. Однак спільне управління ГТС поставить хрест на доморощених аферистах в енергетичному секторові української економіки, а це потягне за собою зубожіння олігархату по всій країні.
Хто ж тобі, Парубійчику, таке дозволить?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВхождение международных партнеров сделает невозможным любую реализацию планов Путина относительно украинской ГТС, - Парубий
 
 
 
 
 
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