 Вхождение международных партнеров сделает невозможным любую реализацию планов Путина относительно украинской ГТС, - Парубий

Об этом на брифинге после Согласительного совета заявил спикер ВР Андрей Парубий, сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что крайне важно привлечь авторитетных международных партнеров к управлению украинской ГТС. Недавно во время официального визита в США у меня были переговоры с самыми мощными энергетическими компаниями США с тем, чтобы они вошли в управление украинской ГТС. Я считаю, что это одно из ключевых решений, которое касается не только энергетической, а и всех сфер безопасности в Украине. Ведь совместное управление ГТС позволит Украине получить мощные сильные инвестиции", - заявил Парубий.

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По словам Парубия, этот вопрос связан с проектом "Северный поток-2", учитывая, что США являются одним из самых острых критиков этого проекта.

"Я уверен, что когда мощные энергетические компании США будут нашими партнерами в управлении ГТС, – это сделает позицию наших стратегических партнеров еще более последовательной и жесткой", - отметил он.

По словам спикера, вхождение таких партнеров в управление ГТС сделает невозможным в дальнейшем любую реализацию планов Путина относительно управления украинской ГТС.

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