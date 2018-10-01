 Россия должна требовать от своих наемников на Донбассе уменьшить минные угрозы, - посольство США

Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Мы в отчаянии от сообщений о том, что в контролируемой Россией Горловке три подростка погибли, подорвавшись на мине, а четвертый получил ранения. Спровоцированный Россией конфликт на востоке Украины превратил Украину в одну из самых заминированных стран мира. Местные дети заслуживают мирное и безопасное детство. Украинцы страдают от российской агрессии", - говорится в сообщении.

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Напомним, ранее стало известно, что 30 сентября четверо подростков подорвались на мине в оккупированной Горловке: трое из них погибли, еще одного мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии.