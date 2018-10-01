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 Политика Украины
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 Россия должна требовать от своих наемников на Донбассе уменьшить минные угрозы, - посольство США

Россия должна настаивать на том, чтобы "ее ставленники на востоке Украины уменьшили минные угрозы".

Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Мы в отчаянии от сообщений о том, что в контролируемой Россией Горловке три подростка погибли, подорвавшись на мине, а четвертый получил ранения. Спровоцированный Россией конфликт на востоке Украины превратил Украину в одну из самых заминированных стран мира. Местные дети заслуживают мирное и безопасное детство. Украинцы страдают от российской агрессии", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трое детей погибли, подорвавшись на мине под оккупированной Горловкой, - росСМИ

Россия должна требовать от своих наемников на Донбассе уменьшить минные угрозы, - посольство США 01

Напомним, ранее стало известно, что 30 сентября четверо подростков подорвались на мине в оккупированной Горловке: трое из них погибли, еще одного мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии.

Источник: https://censor.net.ua/n3088930
 
 
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угу.. щас...
Ну и тупость, просить оккупанта и убийцу, больше никого не убивать или уменьшить количество убийств.
Это даже не смешно.
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"Россия должна требовать от своих наемников на Донбассе уменьшить минные угрозы, - посольство США"(с) -??? Это что я такого прочитал???
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Щось у цьому є, але історія тих часів трохи інша.
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эта мэри достаточно косноязычна, видите ли детки ее волновать начали...
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мэртны слезки смахивают на крокодильи
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США вважає, що росія почула? Нехай проведуть такий експеримент: підійдуть до мавпи в зоопарку і скажуть ці слова. Результат буде подібний зверненню до росіян.
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Попросили гитлера, сказать своим солдатам , чтобы те не расставляли мины,они видать там чтобы хороводы в кокошниках водить
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