 Россия должна требовать от своих наемников на Донбассе уменьшить минные угрозы, - посольство США

Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Мы в отчаянии от сообщений о том, что в контролируемой Россией Горловке три подростка погибли, подорвавшись на мине, а четвертый получил ранения. Спровоцированный Россией конфликт на востоке Украины превратил Украину в одну из самых заминированных стран мира. Местные дети заслуживают мирное и безопасное детство. Украинцы страдают от российской агрессии", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее стало известно, что 30 сентября четверо подростков подорвались на мине в оккупированной Горловке: трое из них погибли, еще одного мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии.
Ну и тупость, просить оккупанта и убийцу, больше никого не убивать или уменьшить количество убийств.
Это даже не смешно.