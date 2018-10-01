 Суд над Януковичем: адвокат Байдык продолжает зачитывать дебатную речь. ТЕКСТОВАЯ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

Цензор.НЕТ ведет текстовую онлайн-трансляцию данного процесса.

Напомним, на прошлом заседании 18 сентября судья Владислав Девятко определил даты для дальнейших заседаний: 14:00 1 октября, 10:00 2 октября, 11:00 3 октября, 10:00 4 октября - эти дни для окончания дебатной речи адвоката Байдыка.

Для адвоката Александра Горошинского определили такие дни: 10:00 5 октября, 10:00 8 октября, 10:00 10 октября.

15:25 Заседание возобновилось. Адвокат Байдык продолжает читать дебатную речь.

Он говорит, что свидетели обвинения не были свидетелями подписания письма, поэтому на их показания суд не должен опираться. Зачитывает показания Чубарова, Сенченко и других, которые говорили, что знали об обращении из СМИ.

15:10 Адвокат Байдык просит небольшой перерыв. Судья объявляет перерыв на 10 минут.

14:55 Адвокат Байдык напоминает, что письмо 1 марта было отправлено на адрес МИД РФ. Об этом подробно рассказывали охранники Бернацкий и Павленко. Бернацкий якобы набирал текст, готовил черновики, и сам запаковывали письмо в конверт. А Павленко якобы около часа дня по поручению лично Януковича "отправил письмо через ближайшее почтовое отделение".

Отправил он его на адрес российского МИДа, а обратным адресом был указан, говорит Павленко, Банковая, 11 - адрес Администрации Президента в Киеве.

На почте, как утверждал Павленко, сотрудники почты заставили его вскрыть конверт и переложить в другой. Именно поэтому он якобы может утверждать, что в конверте находилось "по ощущениям 4-5, может, 6 листов". (Это соответствует количеству листов в "большом письме". Письмо с просьбой ввести войска умещается на одной странице. - Ред.).

Кобзарь рассказывал, что у него якобы даже есть подтверждение от "Почты России", что такое письмо было отправлено гражданином Павленко 1 марта 2014 года с отделения номер 34401, весом в 45 грамм, и доставлено адресату. Подписано начальником отделения Ольховской.

14:49 Также адвокат напоминает, что Кобзарь показывал суду якобы копию того письма, и утверждал, что оригинал черновика находится у него дома.

Он также в своих показаниях рассказывал, что Янукович "за власть не держался", "хотел не допустить кровопролития", "заботился о нас", а новая власть "сдала Крым", "развязала войну на Донбассе" и так далее.

14:45 Адвокат Байдык обращает внимание также на свидетельства бывшего начальника охраны Януковича Константина Кобзаря, который бежал в Россию.

Кобзарь тоже утверждал, что "большое письмо Путину" было: над ним работал в том числе охранник Бернацкий, он же сделал копию с него.

А второй охранник - Павленко - понес конверт с письмом на почту.

14:39 В своих показаниях охранник Януковича Бернацкий утверждает, что в Ростове лично запаковывал в конверт "большое письмо" Путину, а письмо понес на почту охранник Павленко.

14:30 Байдык продолжает дебатную речь. Зачитывает свидетельства других охранников Януковича. Свидетели утверждают, что Янукович писал эти письма, чтобы не допустить крови, и что он выступал за единое государство.







14:19 Адвокат Байдык цитирует показания бывшего начальника Генштаба Украины Юрия Ильина. Тот говорил, что якобы узнал о письмах от самого Януковича.

14:15 Адвокат Байдык также цитирует показания Станислава Шуляка - командующего Внутренними войсками при президенте.

В своих показаниях Шуляк утверждает, что видел копии писем, которые Янукович якобы писал представителям стран-гарантам. И что там были просьбы, в том числе, о направлнии в Украину миротворческих миссий. И так как они не ответили, утверждал Шуляк, то такое же письмо Янукович направил Путину. Причем, что просил миротворческую миссию, "чтоб не допустить кровопролития, позволить сторонам конфликта остыть".

Говорит, что в своем письме к Путину Янукович просил о начале консультаций относительно миротворческой миссии, гуманитарной помощи и информирования о происходящем международной общественности.

14:10 Об обращении Януковича к Путину от 1 марта 2014 адвокат утверждает, что это письмо было лишь приложением к другому большому письму. Цель этих документов была другая. По словам адвокатов, из-за того, что гаранты подписания Соглашения об урегулировании конфликта на Майдане (Германия, Польша, Франция) не вмешались в события, то он вынужден был действовать. Янукович якобы писал письма гарантам, но они не ответили. Именнл поэтому, утверждает адвокат, Ябеглый президент и написал большое письмо Путину, в котором просил о миротворческой или полицейской миссии.

Это большое письмо, утверждает Байдык, Янукович писал, потому что между Россией и Украиной действовал Большой договор о дружбе и сотрудничестве

Адвокат вспоминает, что суду предоставляли копии писем, которые, по его утверждению, Янукович писал гарантам.

Говорит, что эту версию подтверждают ряд свидетелей. Например, бывший охранник Сергей Бернацкий, который вместе с Януковичем бежал в РФ.

14:05 Байдык говорит, что по сути Януковичу прокуроры вменяют это письмо к Путину и "мифическое заявление в Совет Федерации РФ, которым он якобы поддержал просьбу Аксенова".

Адвокат говорит, что ничем не доказано, что Янукович писал в Совет Федерации РФ.

"Никаких объективных доказательств того, что он обращался в Совфед, сторона обвинения не предоставила", - говорит адвокат, добавляя, что обвинение Януковичу - "только фантазия прокуроров".

14:00 Зашли судьи. На месте прокуроры - Максим Крым и Руслан Кравченко. А также адвокаты Александр Байдык и Александр Рябовол. Байдык продолжает читать дебатную речь. Переходит к разделу о письме, в котором Янукович просит Путина ввести войска от 1 марта 2014.

Отметим, защита Януковича в лице адвоката по договору Александра Байдыка уже пятый день зачитывает дебатную речь. Стенограммы четырех предыдущих заседаний, на которых звучала дебатная речь Байдыка, вы можете прочесть тут, тут, тут и тут.

17 июля судья Девятко объявил о переходе к стадии дебатов сторон 30 июля, но они не состоялись, поскольку адвокаты Януковича сорвали заседание своей неявкой, и суд постановил назначить обвиняемому бесплатного госадвоката.

На заседании 1 августа Януковичу был назначен бесплатный адвокат Овсянников, который покидал зал суда несколько раз. В и тоге суд постановил назначить другого госадвоката, которым стал Юрий Рябовол. В то же время в суд прибыли два новых адвоката Януковича - Александр Байдык и Александр Горошинский. Их он нанял по договору. Новоприбывшие адвокаты сообщили, что их подзащитный отказывается от назначенных государством защитников.

Януковичу инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ст. 111 (государственная измена), ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).

На заседании 16 июля показания в деле дал начальник службы безопасности беглого президента Константин Кобзарь.

26 июня состоялся допрос советника и пресс-секретаря Виктора Януковича - Анны Герман.

На заседании 22 июня допросили экс-охранника Януковича - Сергея Бернацкого.

8 июня суд заслушал экс-руководителя штаба службы безопасности беглого президента Владимира Павленко.

6 июня по видеосвязи допрашивали свидетеля из оккупированного Крыма Андрея Рапопорта.

На заседании 17 мая допросили Станислава Шуляка - командующего Внутренними войсками при беглом президенте.

3 и 4 мая показания дали крымчанин Андрей Никифоров, экс-начальник охраны "Межигорья" Анатолий Кобылинский и экс-охранник Януковича Дмитрий Иванцов.

19 апреля был допрошен экс-глава Генштаба Украины Юрий Ильин, который проживает в оккупированном РФ Крыму. По окончании допроса судья Девятко объявил об окончании судебного следствия и переходе к стадии судебных дебатов, что вызвало несогласие стороны защиты. Адвокат Виталий Сердюк заявил, что еще не допрошены все свидетели стороны защиты и что суд выполняет политический заказ. Позже адвокаты Януковича вызвали полицию, заявив, что в суде произошло преступление против экс-президента.

На 46-м заседании суда показания давал экс-регионал Михаил Добкин.

На 44-м заседании состоялся допрос экспертов-лингвистов из Киевского института судебных экспертиз, а также были заслушаны ходатайства стороны защиты

На 41-м и 43-м заседаниях суд допросил участников Антимайдана, жителей оккупированного РФ Крыма Оксану Медиеву и Валерия Луговского.

На 39-м заседании, суд начал допрос свидетелей стороны защиты. Показания далиэкс-глава МИД Леонид Кожара и сотрудник "Украэроруха" Андрей Чертков.

На 37-м заседании суд закончил допрос свидетелей стороны обвинения. Последними давали показания экс-посол Украины в РФ, постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, а также Президент Украины Петр Порошенко.

Стенограммы допроса предыдущих свидетелей стороны обвинения, включая Секретаря СНБО Александра Турчинова, экс-Премьера Арсения Яценюка, главы МВД Арсена Авакова и спикера ВР Андрея Парубия, читайте здесь.

Ранее Янукович объявил, что не будет участвовать в судебном процессе по делу о государственной измене якобы из-за того, что итог данного процесса заранее предопределен, а также отозвал своих адвокатов. Обвиняемому государством был предоставлен бесплатный адвокат Виталий Мешечек.

Бесплатный адвокат беглого Януковича поддерживал ту же линию, что и платная защита. Однако позже он заявил, что дело является слишком сложным, и 17 августа Оболонский райсуд Киева удовлетворил его самоотвод. 21 августа Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил новым адвокатом Виктора Януковича в деле о государственной измене Максима Герасько, которого вскоре суд отстранил из-за его "крайней непрофессиональности".

На 17-м заседании, 26 октября, Януковичу был предоставлен третий по счету бесплатный адвокат Игорь Ляшенко, который вышел из дела после того, как по просьбе обвиняемого в процесс вернулись его платные адвокаты Виталий Сердюк, Игорь Федоренко и Андриана Фозекош.