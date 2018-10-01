 Во время встреч с представителями США мы такой информации ни от кого не слышали, - Ирина Геращенко о возможных переговорах Москвы и Вашингтона по обмену Сенцова

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"Относительно слухов в СМИ о якобы переговорах американцев и россиян по освобождению Сенцова в обмен на российский криминал, то во время визита в США и переговоров с американскими высокопоставленными лицами мы такой информации ни от кого не слышали. Напомню, что подобные слухи россияне запускали и в истории с Савченко, якобы они ведут переговоры о возможности ее передачи американцам в обмен на Бута. Но это оказалось слухами. Я не могу комментировать информацию в НГ относительно Олега, потому что мне об этом ничего не известно", - заявила Геращенко.
Ранее российская "Новая газета" сообщила, что Москва хочет обменять Сенцова на 3 осужденных в США россиян.
Мрій Володимир, мрій про мене, мрій,
Хочеш бути мій?
Мрій про мене, мрій, любий...
Полюбив, зачепив за струну болючу в серці.
Не зумів зберегти все, що було так відверто.
Не почуєш більше голос ніжний мій,
Не для тебе я, та все одно ти мрій...
Приспів:
Мрій, мрій про мене, мрій,
Хочеш бути мій?
Мрій про мене, мрій, любий...
Мрій, мрій про мене, мрій,
Знаю, будеш мій.
Мрій про мене, мрій, як хочеш...
Сначала что то выдумают - сделают вброс....
А затем разсусоливают.....
Как говорится - что бы такого делать - что бы ничего не делать!
https://twitter.com/flymobimir/status/1046666143086366720
по подобной схеме..
Проблему можно решить только в комплексе уничтожив последнюю империю развалив на отдельные государства.