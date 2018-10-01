 Во время встреч с представителями США мы такой информации ни от кого не слышали, - Ирина Геращенко о возможных переговорах Москвы и Вашингтона по обмену Сенцова

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Относительно слухов в СМИ о якобы переговорах американцев и россиян по освобождению Сенцова в обмен на российский криминал, то во время визита в США и переговоров с американскими высокопоставленными лицами мы такой информации ни от кого не слышали. Напомню, что подобные слухи россияне запускали и в истории с Савченко, якобы они ведут переговоры о возможности ее передачи американцам в обмен на Бута. Но это оказалось слухами. Я не могу комментировать информацию в НГ относительно Олега, потому что мне об этом ничего не известно", - заявила Геращенко.

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Ранее российская "Новая газета" сообщила, что Москва хочет обменять Сенцова на 3 осужденных в США россиян.