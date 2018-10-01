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 Политика Украины
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Все про:Геращенко Ирина (1217) обмен (663) Сенцов (858)

 Во время встреч с представителями США мы такой информации ни от кого не слышали, - Ирина Геращенко о возможных переговорах Москвы и Вашингтона по обмену Сенцова

Информация о якобы переговорах России и США в обход Украины об обмене украинского режиссера Олега Сенцова, удерживаемого Кремлем в заложниках, на троих российских преступников, осужденных в США, скорее всего, является информационным вбросом.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Относительно слухов в СМИ о якобы переговорах американцев и россиян по освобождению Сенцова в обмен на российский криминал, то во время визита в США и переговоров с американскими высокопоставленными лицами мы такой информации ни от кого не слышали. Напомню, что подобные слухи россияне запускали и в истории с Савченко, якобы они ведут переговоры о возможности ее передачи американцам в обмен на Бута. Но это оказалось слухами. Я не могу комментировать информацию в НГ относительно Олега, потому что мне об этом ничего не известно", - заявила Геращенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Москва хочет обменять Сенцова на 3 осужденных в США россиян , - "Новая газета"

Ранее российская "Новая газета" сообщила, что Москва хочет обменять Сенцова на 3 осужденных в США россиян.

Источник: https://censor.net.ua/n3088916
 
 
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Так с вами, соевые, никто и не считается. Это ещё одна победа офшорного гения дипломатии
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Особисто тобі передає вітання Порошенко і присвячує тобі пісню:

Мрій Володимир, мрій про мене, мрій,
Хочеш бути мій?
Мрій про мене, мрій, любий...

Полюбив, зачепив за струну болючу в серці.
Не зумів зберегти все, що було так відверто.
Не почуєш більше голос ніжний мій,
Не для тебе я, та все одно ти мрій...
Приспів:
Мрій, мрій про мене, мрій,
Хочеш бути мій?
Мрій про мене, мрій, любий...
Мрій, мрій про мене, мрій,
Знаю, будеш мій.
Мрій про мене, мрій, як хочеш...
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Так с вами, соевые, никто и не считается. Это ещё одна победа офшорного гения дипломатии
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Вот мне нравятся наши политики.....
Сначала что то выдумают - сделают вброс....
А затем разсусоливают.....
Как говорится - что бы такого делать - что бы ничего не делать!
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Во время встреч с представителями США мы такой информации ни от кого не слышали, - Ирина Геращенко о возможных переговорах Москвы и Вашингтона по обмену Сенцова - Цензор.НЕТ 8582Ось це уйоб*ще колись звалося Таїсія Повалій. Вирішило згадати звідки родом і повернутися до Києва, бо "шото тянет в родные места".
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Турция Умерова и Чийгоза вытянула тихонько без популизма,
по подобной схеме..
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тузов не обязательно уведомлять отом,что творят шестерки
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"ко-ко-ко,нам не дали попіаритись над визволенням Патріота,ко-ко-ко",- І.Геращенко.
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Якщо не достає клепки домовитися,а тільки піаритися на людському горі,то хтось повинен же зайнятися ділом!
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Судя по всему по поводу обмена это тупорылый вброс. Конечно, говорящая лошадь могла и такое предложить американцам, но они такое предложение конечно проигнорировали. И вообще тема с обменами крайне не выгодна, поскольку это только подталкивает раху брать все новых и новых заложников.
Проблему можно решить только в комплексе уничтожив последнюю империю развалив на отдельные государства.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВо время встреч с представителями США мы такой информации ни от кого не слышали, - Ирина Геращенко о возможных переговорах Москвы и Вашингтона по обмену Сенцова
 
 
 
 
 
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