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 Порошенко и Меркель обсудили повестку дня ее визита в Украину

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как предает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главы государства, собеседники обсудили ситуацию на Донбассе.

Президент Украины отметил важность активизации усилий для освобождения всех украинских заложников, включая с Олегом Сенцовым и Романом Сущенко.

Речь шла также о перспективах продолжения санкций против РФ.

Собеседники договорились продолжить миротворческие усилия и контакты на высшем уровне для освобождения украинских территорий от российской агрессии.

Порошенко и Меркель обсудили вопросы двусторонней повестки дня, в том числе энергетической безопасности.

Собеседники также обсудили повестку дня визита Меркель в Украину, который состоится этой осенью.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель и Путин обсудили по телефону ситуацию на Донбассе и в Сирии

Источник: https://censor.net.ua/n3088915
 
 
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко и Меркель обсудили повестку дня ее визита в Украину
 
 
 
 
 
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