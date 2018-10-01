 Порошенко и Меркель обсудили повестку дня ее визита в Украину

Как предает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главы государства, собеседники обсудили ситуацию на Донбассе.
Президент Украины отметил важность активизации усилий для освобождения всех украинских заложников, включая с Олегом Сенцовым и Романом Сущенко.
Речь шла также о перспективах продолжения санкций против РФ.
Собеседники договорились продолжить миротворческие усилия и контакты на высшем уровне для освобождения украинских территорий от российской агрессии.
Порошенко и Меркель обсудили вопросы двусторонней повестки дня, в том числе энергетической безопасности.
Собеседники также обсудили повестку дня визита Меркель в Украину, который состоится этой осенью.