 Украина ищет возможность приобрести противовоздушную защитную систему, - Порошенко

Об этом он сказал в интервью CNN во время своего визита в Нью-Йорк на заседание Генеральной ассамблеи ООН, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

"[Javelin] - первое желанное для оборонных операций оружие, которое мы получили. Это начало военное тактическое сотрудничество, что очень важно. Мы стали страной, с которой можно начинать военное сотрудничество. И завтра [27 сентября] мы получаем два американских патрульных корабля от Береговой охраны, что поможет нам решить другую проблему, а именно намерение России оккупировать Азовское море", - сказал президент.

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"И третья важная вещь - мы ищем возможности приобрести противовоздушную защитную систему, поскольку есть угроза массивных авиационных нападений со стороны России. И в таком случае Путин и Россия должны понимать, какую высокую цену они будут платить в случае принятия решения о пересечении еще одной красной линии и атаки моей территории", - заявил Порошенко.

Он подчеркнул, что Украина не просит американских солдат воевать против России, но рассчитывает на помощь США в построении эффективной системы обороны.

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