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Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины
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 Украина ищет возможность приобрести противовоздушную защитную систему, - Порошенко

Президент Петр Порошенко подтвердил, что Украина планирует купить у США системы противовоздушной обороны.

Об этом он сказал в интервью CNN во время своего визита в Нью-Йорк на заседание Генеральной ассамблеи ООН, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

"[Javelin] - первое желанное для оборонных операций оружие, которое мы получили. Это начало военное тактическое сотрудничество, что очень важно. Мы стали страной, с которой можно начинать военное сотрудничество. И завтра [27 сентября] мы получаем два американских патрульных корабля от Береговой охраны, что поможет нам решить другую проблему, а именно намерение России оккупировать Азовское море", - сказал президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин понимает, что добиться успеха в военной операции на суше он не сможет: но ожидает, что успеха можно достичь во время выборов, - Порошенко

"И третья важная вещь - мы ищем возможности приобрести противовоздушную защитную систему, поскольку есть угроза массивных авиационных нападений со стороны России. И в таком случае Путин и Россия должны понимать, какую высокую цену они будут платить в случае принятия решения о пересечении еще одной красной линии и атаки моей территории", - заявил Порошенко.

Он подчеркнул, что Украина не просит американских солдат воевать против России, но рассчитывает на помощь США в построении эффективной системы обороны.

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Источник: https://censor.net.ua/n3088908
 
 
 Топ комментарии
 
Это хорошо. Когда Патронный завод построим???
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Это нужно было делать еще в 2014 а не сейчас перед выборами, да и то он видишь ли ищет возможности а найдет ли еще большой вопрос, манипулятор тот еще.
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Снова "Остапа понесло" - "моя территория", "моя нация"...
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та ладно. он баба жуля уже всё знает. и про безвиз, и про ассоциацию, и про Томос. и всё это для хуйла. ага. вот и ПВО тоже для него.
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4 года война с рашистами, и только теперь, перед выборами Порошенко вспомнил про ПВО... и то только в качестве предвыборного пиара.
Где раньше был рошен?
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На ЛенКузне катера для Войны на Донбассе строил и китайские левые скорые помоши на Богдане.
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А раньше в Штатах был президент левак-миротворец. Более того возможно тут ситуация как и с Томосом, работа по которому велась аж с 2014 года.
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Только не нужно тут про Томос впаривать, что это типа заслуга Порошенко... Ага, без Порошенко и солнце не встанет )))
Про Томос ещё Ющенко договаривался в константинопольским патриархом 10 лет... Даже визит и встреча с Ющенко, тогда константинопольского патриарха в Киев был с этой целью. Но тогда константиносполь отложил это решение по Томосу.
Порошенко не имеет никакого отношения ни к Томосу ни к украинской церкви.
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ага. раньше продавцов ПВО вокруг крутилось хоть попой кушай. да? )) да и было ли за какие шиши их приобретать?
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а ведь сраная парашия делает ПВО сама
а у нас Юмаш
но уже не наш
пєтя виштовхує спеців з Южмаша в росію
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Ты ебанько? Опустим всю политику, все договорённости, которых он достиг за 4 года, включая поставку Javeline. Он из личных, собственных денег пожертвовал на ВСУ столько, сколько ты, вместе со всей семьёй не заработаешь за 10 жизней.
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не заработает, потому что соевая барьіга укал из бюджета его зарплату
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Ебанько, это ты Порошенко... Ничего ты не дал армии Украины, а только обворовывал её во время войны, занимаясь, по сути мародёрством.
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Юрий Бирюков: "В этом (2018-м) году при прямом содействии компании РОШЕН закуплено и передано в ДШВ немножко вооружения. Совсем чуть-чуть: 305 снайперских винтовок Зброяр Z-10, 125 снайперских винтовок Savage-110. Нет, я не ошибся в цифрах и не ошибся в порядках. Триста пять. Сто двадцать пять. Та самая компания. А ты и дальше пиши свои многозначительные комментарии о том, что он наживается на войне. Это очень и очень актуально, да. Ты помнишь, мой дорогой друг, все эти акции "Я не купую Рошен"?"
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А ЕЩЁ РАНЬШЕ,
За личные средства (600 млн грн.) Порошенко восстановил ЗРК С-300 вокруг столицы Украины (Минобороны подтвердило, что ПВО вокруг Киева переоборудовали за счет Рошен). Более 10 млн долларов Пётр Алексеевич Порошенко потратил на лёгкое (снайперское) вооружение для ВСУ и патроны для них. Отряд спецназа Украины получил сто комплектов снайперского оружия, 82 из которых были снайперскими винтовками Z-10 производства украинского предприятия "Зброяр".
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ты правда думаешь что обкуренный хиппи Обама, больной пацифизмом на всю голову, дал бы нам зеленый свет на поставки оружия? Учитывая что при Обаме Штаты были на грани сворачивания сотрудничества с Израилем - нам бы от них перепали бы разве что сухпайки со складов в Ираке и Афганистане, и то только после вывода оттуда американского контингента
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А вы в курсе, СКОЛЬКО ПоРошен дал собственных денег на ремонт и востановление зрк С- 300 для прикрытия Киева?
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Это нужно было делать еще в 2014 а не сейчас перед выборами, да и то он видишь ли ищет возможности а найдет ли еще большой вопрос, манипулятор тот еще.
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А сколькоо, лично вы, потратили денег на вооружение для наших ВС? И чподтвердит ли это МО или волонтёры?
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Это хорошо. Когда Патронный завод построим???
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Самый проросийский президент. Вот была бы Тимошенко президентом, то США уже бы ядерное оружие нам подвезли
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Петріот штука хороша, але для нас занадто дорога. Може зі штатами вдасться добазаритися про спільне фінансування покупки? Або "взяти а аренду"...
А що, це ідея! І у нас непомітненько появляться американські бази!
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мы в аренду возьмем, на 49 лет за один доллар + предоставление американцам в аренду земли под пусковые установки.
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Моя территория,это он по Фрэйду или реально себя хозяином считает,решил уже что вся страна это Рошен ?
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ОТО наварять! если при пєтє міністрє промишленості купили вишки с наваром всього 400 млн на кожній то тута буде не менш мільярда
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Спасители Азовского моря. Порошенко даже обозвал их "кораблями".

Україна шукає можливість придбати протиповітряну захисну систему, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9583
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Не у меня, а в собственности олигархов...яхты-десантные корабли, и скоростные на подводных крыльях...вот их бы отжать и напичкать прибабахами
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Как же так? Турчинов недавно уверял, что все надежно прикрыто!
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Снова "Остапа понесло" - "моя территория", "моя нация"...
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он проговорился под кого зачищают черноземі от украинцев
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Петя, скажи, что ты здесь защищаешь амеров от вторжения русских. Про форпост демократии лупани, про европейские ценности. Про томос вверни что-нибудь.
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В 2014 у рашки были поводы не признавать легитимность Порошенко но они признали а это уже о многом говорит, дальнейшие его действия только это подтверждают. Одна показуха борьбы и реформ.
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А самим сделать жопа. У нас куча НИИ и университетов. Дайте денег, сделают. И дешевле и лучше. Нет надо купить. Причем 80-х годов старье. Шоколадные, чем будете крыть? Україна шукає можливість придбати протиповітряну захисну систему, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9685
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нету ужо никаких нии, все попилено, сдано в аренду под китайские склады- офисы, высотки.

а университеты - так самый главный из них -

енто имени поплавскаго-готовит шоубалеты.
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а слабо сенькин забор поднять на воздушных шарах?
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приобрести противосистему ....
и.....
установить на верталекты авакова!!!!!!!!!!
ВО ИДЕЯ!!!!!!!!

НАВАРЯТ ОБА - МАЛЬДИВСКИЙ НА РОКЕТАХ -750 $ мильенов - откат 30%-250$ пошло на мальдивский карман сразу - в 1 щелк пальцами.

аваков - на верталетах - 500 лимонов за 10 шт бу верталетов - металлолом-30% на карман=170 лимонов $.

ну меньше рюкзаков наварил, чем мальдивский,
ну енто и панятно -
президент - енто №1,

покупка противосистием за 750$ лимонов- енто президенский бизнис,
не каждый имеет право.

ну а угиль америковский на 1 млрд$ - енето тоже президеский бизнис, но ишо
допалнительно +ахмет.
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Так надо просто записать в Конституции, что у нас уже есть противовоздушная оборона и все будет пучком
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пете давно уже пора диверсифицировать свою отрасль и начать выпускать ракеты земля-воздух "сказки пушкина" с помадно-сливочной или шоколадно-вафельной начинкой
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Порошенко хвастался, что он лично восстановил армию.
Но оказывается нет надежного ПВО, нет Флота, нет минометов, танки устаревшие, авиации ..., контрактники разбегаются - не хотят дальше служить и нет даже элементарного но важного - Патронного завода. И все это на 5 году войны.
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Украина ищет возможность приобрести противовоздушную защитную систему, - Порошенко

Противовоздушная защитная система нужна Украине как воздух, чтобы не получилось как в Сирии.
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Ага, пецю сбивать, когда на мальдивьі будет драпать после вьіборов
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Если собрать информацию из открытых источников сколько военнослужащих-контрактников попадаются на продаже оружия,боеприпасов ,взрывчатки ,то- наверное побоятся продавать Украине ПВО.
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Дивно ,члєнінська кузня ще не надригалась робити системи ПВО -літаючий молот?
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"и атаки моей территории".....

Дедушка Фрейд ржет в гробу.
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Хоть я и терпеть не могу Порошенко, но в этом вопросе я его поддерживаю. Тем более, что американцы могут не понять что такое откат. А воздушное пространство Украины надо защитить. Мне плевать на коментарии всяких ботов.
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"моей территории"
На Байковому буде твоя територія.
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О!!! Жидёнок вдруг резко обеспокоился нашей безопасностью, я в ауте. Україна шукає можливість придбати протиповітряну захисну систему, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4972
Я так понимаю, Воно хочет что-то распилить по дембелю. Мало наворовал ещё. Ну-ну. Україна шукає можливість придбати протиповітряну захисну систему, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1489
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Добра новина.А добрі новини і читати приємно.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина ищет возможность приобрести противовоздушную защитную систему, - Порошенко
 
 
 
 
 
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