 Украина ищет возможность приобрести противовоздушную защитную систему, - Порошенко

Об этом он сказал в интервью CNN во время своего визита в Нью-Йорк на заседание Генеральной ассамблеи ООН, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.
"[Javelin] - первое желанное для оборонных операций оружие, которое мы получили. Это начало военное тактическое сотрудничество, что очень важно. Мы стали страной, с которой можно начинать военное сотрудничество. И завтра [27 сентября] мы получаем два американских патрульных корабля от Береговой охраны, что поможет нам решить другую проблему, а именно намерение России оккупировать Азовское море", - сказал президент.
"И третья важная вещь - мы ищем возможности приобрести противовоздушную защитную систему, поскольку есть угроза массивных авиационных нападений со стороны России. И в таком случае Путин и Россия должны понимать, какую высокую цену они будут платить в случае принятия решения о пересечении еще одной красной линии и атаки моей территории", - заявил Порошенко.
Он подчеркнул, что Украина не просит американских солдат воевать против России, но рассчитывает на помощь США в построении эффективной системы обороны.
Где раньше был рошен?
Про Томос ещё Ющенко договаривался в константинопольским патриархом 10 лет... Даже визит и встреча с Ющенко, тогда константинопольского патриарха в Киев был с этой целью. Но тогда константиносполь отложил это решение по Томосу.
Порошенко не имеет никакого отношения ни к Томосу ни к украинской церкви.
а у нас Юмаш
но уже не наш
пєтя виштовхує спеців з Южмаша в росію
За личные средства (600 млн грн.) Порошенко восстановил ЗРК С-300 вокруг столицы Украины (Минобороны подтвердило, что ПВО вокруг Киева переоборудовали за счет Рошен). Более 10 млн долларов Пётр Алексеевич Порошенко потратил на лёгкое (снайперское) вооружение для ВСУ и патроны для них. Отряд спецназа Украины получил сто комплектов снайперского оружия, 82 из которых были снайперскими винтовками Z-10 производства украинского предприятия "Зброяр".
А що, це ідея! І у нас непомітненько появляться американські бази!
а университеты - так самый главный из них -
енто имени поплавскаго-готовит шоубалеты.
и.....
установить на верталекты авакова!!!!!!!!!!
ВО ИДЕЯ!!!!!!!!
НАВАРЯТ ОБА - МАЛЬДИВСКИЙ НА РОКЕТАХ -750 $ мильенов - откат 30%-250$ пошло на мальдивский карман сразу - в 1 щелк пальцами.
аваков - на верталетах - 500 лимонов за 10 шт бу верталетов - металлолом-30% на карман=170 лимонов $.
ну меньше рюкзаков наварил, чем мальдивский,
ну енто и панятно -
президент - енто №1,
покупка противосистием за 750$ лимонов- енто президенский бизнис,
не каждый имеет право.
ну а угиль америковский на 1 млрд$ - енето тоже президеский бизнис, но ишо
допалнительно +ахмет.
Но оказывается нет надежного ПВО, нет Флота, нет минометов, танки устаревшие, авиации ..., контрактники разбегаются - не хотят дальше служить и нет даже элементарного но важного - Патронного завода. И все это на 5 году войны.
Противовоздушная защитная система нужна Украине как воздух, чтобы не получилось как в Сирии.
Дедушка Фрейд ржет в гробу.
На Байковому буде твоя територія.
Я так понимаю, Воно хочет что-то распилить по дембелю. Мало наворовал ещё. Ну-ну.