EN|RU|UK
Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины
  926  43
Все про:пропаганда (2045) ТВ (1746) Герасимов (134) Newsone (1)

 "NewsOne" - антиукраинский флагман в гибридной войне, - Герасимов призвал разработать закон о защите информационной безопасности государства

Верховная Рада должна разработать закон о защите информационной безопасности государства.

Об этом в ходе Согласительного совета заявил глава фракции БПП Артур Герасимов, сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Гибридная война идет и в информационной сфере, и антиукраинским флагманом тут является телеканал "NewsOne", - заявил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Пиховшек в эфире "NewsOne" приравнял всех ветеранов АТО к убийцам: Маси Найем требует от ведущего принести извинения военнослужащим. ДОКУМЕНТ

По его словам, Верховная Рада должна принять постановление, которое урегулирует этот вопрос, а также создать рабочую группу по наработке закона о защите информационной безопасности государства.

Напомним также, что 20 сентября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала NewsOne (ООО "Новости 24 часа") из-за высказываний ряда ведущих и гостей эфира о войне на Донбассе и автокефальной церкви.

Источник: https://censor.net.ua/n3088904
 
   
 Топ комментарии
 
И по этому закону закроют 24 канал и ZIK, а сепарские останутся. Проходили такое, патриоты в тюрьмах, сепары на свободе, "все по закону"......
 показать весь комментарий
 
Герасимов самый главный сепараст . Подельник Безлера Беса.
 показать весь комментарий
 
Вы посмотрите на это лицо.На нем все написано - буду лизать, сосать, причмокивая - не важно кому, Порошенко, Тимошенко, Януковичу, Путину - тому, кто сегодня на коне.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
И по этому закону закроют 24 канал и ZIK, а сепарские останутся. Проходили такое, патриоты в тюрьмах, сепары на свободе, "все по закону"......
 показать весь комментарий
 
 
Можна було і без спецзакону давно закрити і Цвинтар і Ньюсван і 112й. Була б політична воля
 показать весь комментарий
 
 
GSN з усіх каалів, що ідуть по так званому широкомовному Т2 можна залишити лише "Мега" і для домогосподарок стб (його без 0.7 дивитись неможливо). NewsOne - антиукраїнський флагман у гібридній війні, - Герасимов закликав розробити закон про захист інформаційної безпеки держави - Цензор.НЕТ 9796

По тому зіку, коли не включіш, щось наапоминає пивнуху на окраїні, де всі говорять і ніхто нікого не слухає і ще декілка таких. 5й(пороха), україна(ахметівська) і інші взагалі незрозуміло для кого, тільки для сепарів.все рюзкогаварящіе там бедніе ніщасніе пірісілінці, сталін, би на якого вони моляться вже давно посадив би в теплушки-скотовози і нах назад відбудовувати.
 показать весь комментарий
 
 
Герасимов самый главный сепараст . Подельник Безлера Беса.
 показать весь комментарий
 
 
От аби перднути. Все то ви там у лугандоні знаєте! "NewsOne" антиукраинский флагман в гибридной войне, - Герасимов призвал разработать закон о защите информационной безопасности государства - Цензор.НЕТ 7642
 показать весь комментарий
 
 
с какой целью интересуетесь? вы по теме вещайте. а не по методичке.
 показать весь комментарий
 
 
Натаха, Ванька твой мальтийский откудова родом?
 показать весь комментарий
 
 
Как же "приходятся ко двору" такие ублюдочные члены нетрадиционной ориентации!
 показать весь комментарий
 
 
методичка,сер(с)

вона в них при "всьому"))))

проблема Пороха не в тому, що він рахує всіх ідіотами, проблема в тому що він ідіотами себе оточив й прислухається до їх "думки")))
 показать весь комментарий
 
 
шас підтягнеться під нашими постаами)))) буде розповідати про "жити по -новому")))
 показать весь комментарий
 
Ахметоканал, где шефиня ногами дрыгает, канешна вершина патриотизма?
 показать весь комментарий
 
 
Вы посмотрите на это лицо.На нем все написано - буду лизать, сосать, причмокивая - не важно кому, Порошенко, Тимошенко, Януковичу, Путину - тому, кто сегодня на коне.
 показать весь комментарий
 
 
Да все закрыть! Пьятый оставить, только вечирню казку для детей ввести.
 показать весь комментарий
 
 
И ТРК "Украина" с ахметовской каралевной-гимнасткой тоже оставить!
 показать весь комментарий
 
 
Ну то чо ваш петя не закриє ці гнояри - кремлівські ретронслятори протягом 5 років війни?
 показать весь комментарий
 
 
чіткий приклад того як Гібридна влада під приводом Порошенка "бореться" за Україну. спочатку вони домовляються з Медведчуками, Фірташами та прочіми рабіновичами, здають тим в руки медійний простір, а потім роблять пусті, але гучні заяви.. Ще раз, гучні патріотичні заяви, але повністю пусті та бездієві, направлені на вуха маленьких українців, паралельно ідуть з реальними антиукраїнськими дієвими справами, направленими проти незалежності України.. але при цьому в усьому винен внутрішній ворог, з яким ні СБУ ні Прокуратура чомусь нездатна розібратися.. ось і уся гібридність.
 показать весь комментарий
 
 
І чого ж тут всі такі патріоти під іноземними прапорцями?
 показать весь комментарий
 
ты небось в вышиванке сидишь? соей не обляпайся....
 показать весь комментарий
 
 
а що патріотизм вичисляється по GPRS? чи в кілометрах? ти по суті прокоментуй, як так може статися що Медведчук в Мінську наче від імені України приймає рішення, та володіє цими ТВ каналами замість того щоб відповідати за свої злочини? те саме стосується Ахметова доречі. але ні, вони светочі революції обидва і бізнес партнери президента, якому за Конституцією на яку він начхав неможна взагалі займатися бізнесом..
 показать весь комментарий
 
 
Правильно, закрыть единственный канал, на который приходят Тимошенко, Гриценко, и все другие конкуренты на выборах. Для этого надо подкупить какого либо бывшего регионала, что бы он вякнул что либо вроде "Путин не так уж плох", и вуаля - можно закрывать! Старо как мир.
 показать весь комментарий
 
 
Фсех закрыть! Оставить помойку 5-ый и мусорник Прямой!
 показать весь комментарий
 
 
Петя решил взять СМИ за жабры. Давно пора.
 показать весь комментарий
 
Он давно начал...Как жизнь стал за Савика Шустера отдавать.....медленно....
 показать весь комментарий
 
 
А Россия на сегодня торговый партнер Украины тоже благодаря "NewsOne" ? Какой Герасимов умный, аж страшно.
 показать весь комментарий
 
 
антиукраинский флагман в гибридной войне - это сам порошенко и вся правящая каста, включая и жульку, и ж0ппопблок, и гриценков-рабиновичей со свободовцами.
 показать весь комментарий
 
 
ну смешивать то не надо...старые технологии. Фсе они одинаковые, паэтаму остафим Парашенку. Старо! NewsOne - антиукраїнський флагман у гібридній війні, - Герасимов закликав розробити закон про захист інформаційної безпеки держави - Цензор.НЕТ 7607
 показать весь комментарий
 
 
Как же у них горит что самый большой рейтинг у канала где позволяют сказать свое мнение, причем провластных гостей там тоже полно, некоторые так лижут Пете и Гросе что противно смотреть.
 показать весь комментарий
 
 
Ведут ли NW и 112 пророссийскую пропаганду? Да, ведут. Ведут последовательно и изощренно.Но, только на этих каналаNewsOne - антиукраїнський флагман у гібридній війні, - Герасимов закликав розробити закон про захист інформаційної безпеки держави - Цензор.НЕТ 1457х можно увидеть и услышать оппозиционных, нынешней власти, политиков: Тимошенко, Гриценко, Чумака, Наливайченко, Добродомова и т.д. Именно поэтому у этих пропагандисткских помоек высокие рейтинги.
Так кто виноват, ребята? Гриценко 4 года не приглашали ни на один провластный телеканал.
 показать весь комментарий
 
 
===Верховная Рада должна разработать закон о защите информационной безопасности государства.===

Не прошло и пяти лет. Минстець должен заниматься не облизыванием Порошенко и мочением конкурентов, а именно информационной безопасностью
 показать весь комментарий
 
 
Закон про мову на тих TV і радіо вже прийняли? І що, українська мова стала основною? Як були русские так і залишились. (русские - не національність, а тип людини гаваряшая і сповідующая віру в царя, не важно якого. У них постулат - прийде новий добрий цар і все сделает! Якраз х№№ло і захищає по всьому світу не татар, не рурятів, не мерю, а іменно РУССКИХ)
Забрати у них рюзскій язік і їх не стане в природі, ось чого в параші рюзскій є основою всього і вся!!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"NewsOne" - антиукраинский флагман в гибридной войне, - Герасимов призвал разработать закон о защите информационной безопасности государства
 
 
 
 
 
 вверх