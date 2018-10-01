 "NewsOne" - антиукраинский флагман в гибридной войне, - Герасимов призвал разработать закон о защите информационной безопасности государства

Об этом в ходе Согласительного совета заявил глава фракции БПП Артур Герасимов, сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
"Гибридная война идет и в информационной сфере, и антиукраинским флагманом тут является телеканал "NewsOne", - заявил он.
По его словам, Верховная Рада должна принять постановление, которое урегулирует этот вопрос, а также создать рабочую группу по наработке закона о защите информационной безопасности государства.
Напомним также, что 20 сентября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала NewsOne (ООО "Новости 24 часа") из-за высказываний ряда ведущих и гостей эфира о войне на Донбассе и автокефальной церкви.
По тому зіку, коли не включіш, щось наапоминає пивнуху на окраїні, де всі говорять і ніхто нікого не слухає і ще декілка таких. 5й(пороха), україна(ахметівська) і інші взагалі незрозуміло для кого, тільки для сепарів.все рюзкогаварящіе там бедніе ніщасніе пірісілінці, сталін, би на якого вони моляться вже давно посадив би в теплушки-скотовози і нах назад відбудовувати.
вона в них при "всьому"))))
проблема Пороха не в тому, що він рахує всіх ідіотами, проблема в тому що він ідіотами себе оточив й прислухається до їх "думки")))
Так кто виноват, ребята? Гриценко 4 года не приглашали ни на один провластный телеканал.
Не прошло и пяти лет. Минстець должен заниматься не облизыванием Порошенко и мочением конкурентов, а именно информационной безопасностью
Забрати у них рюзскій язік і їх не стане в природі, ось чого в параші рюзскій є основою всього і вся!!