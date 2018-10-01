 Рудьковского задержали в Москве за "нападение" на посольство РФ в Киеве, - "Интерфакс"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.

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"Н.Рудьковский был задержан в пятницу на Новой Басманной улице в центре столицы", - сказал собеседник агентства.

В феврале 2017 года официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что Рудьковскому было заочно предъявлено обвинение по статье 360 Уголовного кодекса РФ (нападение на учреждения, пользующиеся международной защитой).

14 июня 2014 года, Н.Рудьковский, "действуя в группе с другими лицами, принимал участие в порче имущества посольства России, в том числе с использованием подручных средств закидывали фасад здания", сказала она.

По ее словам, данные, подтверждающие причастность задержанного к противоправным действиям, были получены в ходе совместных следственно-оперативных мероприятий с сотрудниками ФСБ и МВД России.

В мае 2016 года Басманный районный суд Москвы заочно арестовал политика.

В ночь с 14 на 15 июня 2014 года у здания посольства РФ в Украине прошла акция протеста после того, как российские оккупанты сбили в аэропорту Луганска военный самолет Ил-76 с 49 военными. При этом участники акции разбили окна в здании, сорвали флаг и перевернули припаркованные рядом машины дипломатов РФ. Тогда Рудьковский также бросил камень в посольство РФ в Украине. Российские следователи возбудили в отношении чиновника уголовное дело.

Фото "УНИАН"

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Напомним, Рудьковский занимал должность министра транспорта и связи Украины в 2006–2007 годах.