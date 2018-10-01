 Сытник отчитается о работе НАБУ за первое полугодие 2018 года 3 октября, - Антикоррупционный комитет

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в повестке дня заседания комитета, запланированного на среду.

Отмечается, что к участию в заседании приглашены народные депутаты, председатели депутатских фракций, групп и комитетов Верховной Рады и представители общественных организаций, работающие в сфере предотвращения коррупции.

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Обсуждение отчета Сытника запланировано первым вопросом.

Как сообщал Цензор.НЕТ, Комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции должен был заслушать отчет директора НАБУ о результатах работы ведомства 19 сентября, однако Сытник тогда не прибыл на заседание комитета.