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 Сытник отчитается о работе НАБУ за первое полугодие 2018 года 3 октября, - Антикоррупционный комитет

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник 3 октября в 15:00 на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции будет отчитываться о деятельности НАБУ за первое полугодие 2018 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в повестке дня заседания комитета, запланированного на среду.

Отмечается, что к участию в заседании приглашены народные депутаты, председатели депутатских фракций, групп и комитетов Верховной Рады и представители общественных организаций, работающие в сфере предотвращения коррупции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Руководство НАБУ упорно идет по дороге в никуда, - Луценко

Обсуждение отчета Сытника запланировано первым вопросом.

Сытник отчитается о работе НАБУ за первое полугодие 2018 года 3 октября, - Антикоррупционный комитет 01

Как сообщал Цензор.НЕТ, Комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции должен был заслушать отчет директора НАБУ о результатах работы ведомства 19 сентября, однако Сытник тогда не прибыл на заседание комитета.

Источник: https://censor.net.ua/n3088897
 
 
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Сытник - когда народ Украины увидит уголовные дела против рыгов?
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Чувствую,народ Украины его не увидит на должности директора НАБУ после 3 числа.
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Против рыгов все дела уже Луценко и ГПУ уже продало. НАБУ нынешними властными ворюгами должно заниматься.
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головне щоби він доїхав), а то ще буде спец-операція ворогів!
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Даже в метро заанонсили выступление этого артиста разговорного жанра на 3-е октября.
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Ну, да, прям обхохочешься.
САПу и НАБУ вон уже 3 года исполнилось - на днях праздновали днюху.
И вместо того, чтобы молча засадить хоть какого-то корупционера любого пошиба за цельных 3 года, нужно вывешивать афиши в метро в стиле "Придет время, и я скажу все, что я думаю по этому поводу"

Ситник відзвітує про роботу НАБУ за перше півріччя 2018 року 3 жовтня, - Антикорупційний комітет - Цензор.НЕТ 4314
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можно констатировать, что коррупция на украине побеждена и только отдельные личности мешают восторжествовать победе правосудия
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слово сытник склоняется аналогично слову ватник Ситник відзвітує про роботу НАБУ за перше півріччя 2018 року 3 жовтня, - Антикорупційний комітет - Цензор.НЕТ 3389
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А за подготовку к выборам он отчитается? Сколько денег из наших карманов потратил
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСытник отчитается о работе НАБУ за первое полугодие 2018 года 3 октября, - Антикоррупционный комитет
 
 
 
 
 
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