 Сытник отчитается о работе НАБУ за первое полугодие 2018 года 3 октября, - Антикоррупционный комитет

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в повестке дня заседания комитета, запланированного на среду.
Отмечается, что к участию в заседании приглашены народные депутаты, председатели депутатских фракций, групп и комитетов Верховной Рады и представители общественных организаций, работающие в сфере предотвращения коррупции.
Обсуждение отчета Сытника запланировано первым вопросом.
Как сообщал Цензор.НЕТ, Комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции должен был заслушать отчет директора НАБУ о результатах работы ведомства 19 сентября, однако Сытник тогда не прибыл на заседание комитета.
САПу и НАБУ вон уже 3 года исполнилось - на днях праздновали днюху.
И вместо того, чтобы молча засадить хоть какого-то корупционера любого пошиба за цельных 3 года, нужно вывешивать афиши в метро в стиле "Придет время, и я скажу все, что я думаю по этому поводу"