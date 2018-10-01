 Рада на этой неделе рассмотрит законопроекты о государственном языке, правовом статусе добровольцев-иностранцев и новом приветствии в ВСУ, - Парубий

Об этом в ходе Согласительного совета сообщил спикер ВР Андрей Парубий, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
Так, во вторник, будет рассмотрен законопроект о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства. По словам спикера, по этому поводу к нему обратился ряд депутатов. Также будут рассмотрены законопроекты о статусе журналистов, погибших или получивших инвалидность при исполнении обязанностей, об одаренных детях и реформировании государственных и коммунальных печатных СМИ.
Во вторник также рассмотрят во втором чтении законопроект об обеспечении официальной публикации законов Украины, о функционировании парламентской газеты "Голос Украины".
"Если мы не продлим функционирование данного издания, то мы оборвем процесс законодательного обеспечения. Мы просто не сможем публиковать законы, принятые Верховной Радой", - объяснил Парубий.
В среду, традиционно, предложены к рассмотрению законопроекты относительно ратификаций.
В четверг, по словам Парубия, будет рассмотрен ключевой вопрос этой недели – это проекты закона о языке.
"На данный момент комитет прошли четыре проекта закона", - отметил Парубий.
Спикер, отметил, что будет настаивать на рассмотрении всех законопроектов по полной процедуре, чтобы из четырех проектов выбрать один.
"Закон об украинском государственном языке – это вызов, который стоит перед украинским парламентом и на который мы должны дать ответ. Сейчас в этой сфере существует вакуум, после того того как Конституционный суд отменил "закон Колисниченко-Кивалова". Для многих из нас, кто был в зале, когда зал переламывали под "закон Колисниченко-Кивалова", это должно стать вопросом чести, чтобы мы смогли принять современный, европейский закон о государственном языке Украины", - подчеркнул Парубий.
Также он сообщил, что готов к рассмотрению во втором чтении проект закона о внесении в статут Вооруженных сил о новом приветствии.
Кроме того, в повестке дня на четверг стоит два законопроекта от комитета по нацбезопасности и обороне, а также законы, касающиеся публичных закупок.
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Їхала шляхом червона фiра
Їхала, скакала туди, де лiпша жизнь
Шальона чортопхайка перла собi, перла
Фiрман у кашкетi свято вiрив в комунiзм
Ату його! Заїхали в болото
Конi встали, не йдуть, хоч їх цiлуй
Молитися не можна, бо ж комсомольцi,
А чорт з-пiд землi: "А най вас партiя рятує"
Люди в гвалт: фiрман - сволота
Де ж ти, скурвий сину, всiх нас завiз
Тож перша робота - фiрмана в болото
Ну, а по-друге - перефарбуєм вiз
Був червоний - он де заїхав
Буде жовто-синiй - побачим дивний свiт
I разом заспiвали "Засвісталі козаченьки"
Правда, на мотив "Наш паровоз вперед летит"
слава Плешивому Педофилу РАБссии и Попу Гундя...за АВТОКЕФАЛИЮ...
Это капец....
От же с..і,а про зашкалюючі тарифи знову жодного слова нема,як від агентаФСБ - президента"майдана",такі і від його посіпак.
На поточному пленарному тижні Верховна Рада планує розглянути низку законопроектів соціального характеру, законопроект про державну мову, а також законопроект про нове вітанні в ЗСУ. Джерело: https://ua.censor.net.ua/n3088894
Бараны пля...
в ноябре 1939 года Финляндия уже получила и Сыр и Мышелочку с газом...
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Российский олигарх Павел Фукс без конкурса получил новые лицензии на недра в Украине
https://ukranews.com/news/581779-rossyyskyy-olygarkh-pavel-fuks-bez-konkursa-poluchyl-novye-lycenzyy-na-nedra-v-ukrayne
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