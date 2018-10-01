 Рада на этой неделе рассмотрит законопроекты о государственном языке, правовом статусе добровольцев-иностранцев и новом приветствии в ВСУ, - Парубий

Об этом в ходе Согласительного совета сообщил спикер ВР Андрей Парубий, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Так, во вторник, будет рассмотрен законопроект о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства. По словам спикера, по этому поводу к нему обратился ряд депутатов. Также будут рассмотрены законопроекты о статусе журналистов, погибших или получивших инвалидность при исполнении обязанностей, об одаренных детях и реформировании государственных и коммунальных печатных СМИ.

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Во вторник также рассмотрят во втором чтении законопроект об обеспечении официальной публикации законов Украины, о функционировании парламентской газеты "Голос Украины".

"Если мы не продлим функционирование данного издания, то мы оборвем процесс законодательного обеспечения. Мы просто не сможем публиковать законы, принятые Верховной Радой", - объяснил Парубий.

В среду, традиционно, предложены к рассмотрению законопроекты относительно ратификаций.

В четверг, по словам Парубия, будет рассмотрен ключевой вопрос этой недели – это проекты закона о языке.

"На данный момент комитет прошли четыре проекта закона", - отметил Парубий.

Спикер, отметил, что будет настаивать на рассмотрении всех законопроектов по полной процедуре, чтобы из четырех проектов выбрать один.

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"Закон об украинском государственном языке – это вызов, который стоит перед украинским парламентом и на который мы должны дать ответ. Сейчас в этой сфере существует вакуум, после того того как Конституционный суд отменил "закон Колисниченко-Кивалова". Для многих из нас, кто был в зале, когда зал переламывали под "закон Колисниченко-Кивалова", это должно стать вопросом чести, чтобы мы смогли принять современный, европейский закон о государственном языке Украины", - подчеркнул Парубий.

Также он сообщил, что готов к рассмотрению во втором чтении проект закона о внесении в статут Вооруженных сил о новом приветствии.

Кроме того, в повестке дня на четверг стоит два законопроекта от комитета по нацбезопасности и обороне, а также законы, касающиеся публичных закупок.