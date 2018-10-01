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 Политика Украины
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Все про:ВР (22327) гражданство (850) Парубий (1746) язык (3335)

 Рада на этой неделе рассмотрит законопроекты о государственном языке, правовом статусе добровольцев-иностранцев и новом приветствии в ВСУ, - Парубий

На текущей пленарной неделе Верховная Рада планирует рассмотреть ряд законопроектов социального характера, законопроект о государственном языке, а также законопроект о новом приветствии в ВСУ.

Об этом в ходе Согласительного совета сообщил спикер ВР Андрей Парубий, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Так, во вторник, будет рассмотрен законопроект о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства. По словам спикера, по этому поводу к нему обратился ряд депутатов. Также будут рассмотрены законопроекты о статусе журналистов, погибших или получивших инвалидность при исполнении обязанностей, об одаренных детях и реформировании государственных и коммунальных печатных СМИ.

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Во вторник также рассмотрят во втором чтении законопроект об обеспечении официальной публикации законов Украины, о функционировании парламентской газеты "Голос Украины".

"Если мы не продлим функционирование данного издания, то мы оборвем процесс законодательного обеспечения. Мы просто не сможем публиковать законы, принятые Верховной Радой", - объяснил Парубий.

В среду, традиционно, предложены к рассмотрению законопроекты относительно ратификаций.

В четверг, по словам Парубия, будет рассмотрен ключевой вопрос этой недели – это проекты закона о языке.

"На данный момент комитет прошли четыре проекта закона", - отметил Парубий.

Спикер, отметил, что будет настаивать на рассмотрении всех законопроектов по полной процедуре, чтобы из четырех проектов выбрать один.

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"Закон об украинском государственном языке – это вызов, который стоит перед украинским парламентом и на который мы должны дать ответ. Сейчас в этой сфере существует вакуум, после того того как Конституционный суд отменил "закон Колисниченко-Кивалова". Для многих из нас, кто был в зале, когда зал переламывали под "закон Колисниченко-Кивалова", это должно стать вопросом чести, чтобы мы смогли принять современный, европейский закон о государственном языке Украины", - подчеркнул Парубий.

Также он сообщил, что готов к рассмотрению во втором чтении проект закона о внесении в статут Вооруженных сил о новом приветствии.

Кроме того, в повестке дня на четверг стоит два законопроекта от комитета по нацбезопасности и обороне, а также законы, касающиеся публичных закупок.

Источник: https://censor.net.ua/n3088894
 
 
 Топ комментарии
 
Что там с отменой депутатской неприкосновенности и новым избирательным законодательством ? шли на выборы с этим слоганом, гиены и шакалы
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Неприкосновенность убирать со всех...и с президента и судей в том числе.
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Да всё понятно. Им и раньше похрен было. а сейчас все уже на Выборы собрались. Но понимают что не светит. вот и бегают ищут где жопу свою приткнуть, показать свою новую 2преданность" и необходимость.
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Совет форумчанПравила форума
 
Думка забугорного Зета для нас дуже важлива.
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Это при том, что СБУ зарабатывают миллионы на предательстве, выдавая добровольцев ВСУ ФСБ РФ, а тех кто об этом говорят угрожают убить. Мне уже СБУ угрожало, чтобы я вешался. - российский актер доброволец ВСУ Пашинин.
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А вот "Гадя" до сих пор живая... Хоть и "нагадила" всей Украине намного больше, чем Пашинин.... (Кстати, я только сейчас, из Вашего комментария, узнал об "угрозах"... Как и об "добровольчестве" Пашинина). Вы не находите, что это "довольно странно"?...
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І шо, державна мова стане агліцькою після цього, чи нарєчієм мокшанським?
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зрада навкруги, зубожілому народу на бензин для мерса не вистачає.
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А чартери не встигають возити на курорти зубожілих.
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Саме тому 10 мілліонів людей поїхали на заробітки... Так порохоботи 5копійок і соломон...
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Поїхали туди де люди влаштували собі пристойне життя. На готове. А створити це в себе - ні.
*****
Їхала шляхом червона фiра
Їхала, скакала туди, де лiпша жизнь
Шальона чортопхайка перла собi, перла
Фiрман у кашкетi свято вiрив в комунiзм

Ату його! Заїхали в болото
Конi встали, не йдуть, хоч їх цiлуй
Молитися не можна, бо ж комсомольцi,
А чорт з-пiд землi: "А най вас партiя рятує"

Люди в гвалт: фiрман - сволота
Де ж ти, скурвий сину, всiх нас завiз
Тож перша робота - фiрмана в болото
Ну, а по-друге - перефарбуєм вiз

Був червоний - он де заїхав
Буде жовто-синiй - побачим дивний свiт
I разом заспiвали "Засвісталі козаченьки"
Правда, на мотив "Наш паровоз вперед летит"
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О Добровольцах иностранцах и только на 5-м году Войны???...Созрели козлы.
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"Созрели козлы". Это ты о ком? О добровольцах - иностранцах?
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Да всё понятно. Им и раньше похрен было. а сейчас все уже на Выборы собрались. Но понимают что не светит. вот и бегают ищут где жопу свою приткнуть, показать свою новую 2преданность" и необходимость.
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Ненужность умеет бьіть очень нужной.(С)
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Приветсвие одно....
слава Плешивому Педофилу РАБссии и Попу Гундя...за АВТОКЕФАЛИЮ...
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Что там с отменой депутатской неприкосновенности и новым избирательным законодательством ? шли на выборы с этим слоганом, гиены и шакалы
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Неприкосновенность убирать со всех...и с президента и судей в том числе.
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Спасибо скажите дважды не сидевшему ИНДЮКОВИЧУ и масковским ХМЫРЯМ Плешивого Барана РАБссии за ДЕБИЛИЗМ Рюсский Рада цього тижня розгляне законопроекти про державну мову, правовий статус добровольців-іноземців і нове вітанні в ЗСУ, - Парубій - Цензор.НЕТ 6182
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Вибух, стрілянина по копах і напад на сім'ю судді: подробиці нічного свавілля у Києві https://www.obozrevatel.com/ukr/kiyany/crime/vibuh-strilyanina-po-kopam-i-napad-na-simyu-suddi-scho-stalosya-v-kievi.htm
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хорошее кодло, судья, адвокат и нотариус. не поймешь кого первого зарезать.
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Любой язык лучше всего защищает благосостояние его носителей. Язык бушменов в мире изучают в мире очень мало людей. Английский язык в то же время бьет рекорды популярности. Даже Янукович пытался его учить, а дочки Порошенко будут учить английский язык на его исторической родине. Парубий глуп как пробка.
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Когда станете по настоящему Незалежными от Кучмы и Ведмедчука,напишите на Цензор Рада цього тижня розгляне законопроекти про державну мову, правовий статус добровольців-іноземців і нове вітанні в ЗСУ, - Парубій - Цензор.НЕТ 8996я постараюсь понять правда ли это............. Рада цього тижня розгляне законопроекти про державну мову, правовий статус добровольців-іноземців і нове вітанні в ЗСУ, - Парубій - Цензор.НЕТ 8996 Рада цього тижня розгляне законопроекти про державну мову, правовий статус добровольців-іноземців і нове вітанні в ЗСУ, - Парубій - Цензор.НЕТ 7565
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По неоккупированной части Донбасса расклеивают плакаты с ГНИДОЙ Мураевым...,сейчас проезжаю город Доброполье...
Это капец....
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І можна подумати,що агент ФСБ(рило) не вкурсі?!
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Ну і де тут"низка питань соціального характеру"????!
От же с..і,а про зашкалюючі тарифи знову жодного слова нема,як від агентаФСБ - президента"майдана",такі і від його посіпак.
На поточному пленарному тижні Верховна Рада планує розглянути низку законопроектів соціального характеру, законопроект про державну мову, а також законопроект про нове вітанні в ЗСУ. Джерело: https://ua.censor.net.ua/n3088894
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Бесплатный сыр в мышеловке раздают только Мавзолейные ХМЫРИ кремля и Юля на Тачанке из Качпановки.... Рада цього тижня розгляне законопроекти про державну мову, правовий статус добровольців-іноземців і нове вітанні в ЗСУ, - Парубій - Цензор.НЕТ 9624
Бараны пля...
в ноябре 1939 года Финляндия уже получила и Сыр и Мышелочку с газом... Рада цього тижня розгляне законопроекти про державну мову, правовий статус добровольців-іноземців і нове вітанні в ЗСУ, - Парубій - Цензор.НЕТ 9624 Рада цього тижня розгляне законопроекти про державну мову, правовий статус добровольців-іноземців і нове вітанні в ЗСУ, - Парубій - Цензор.НЕТ 9624
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с.І це Юліна робота - а, порохобот?
Деньги не пахнут: как «Укрэнерго» финансирует боевиков на Донбассе
https://politeka.net/news/economics/743689-dengi-ne-pahnut-kak-ukrjenergo-finansiruet-boevikov-na-donbasse/
........
Фірма Злочевського виборола прикарпатські надра у Верховному суді
https://www.pravda.com.ua/news/2018/09/20/7192659/
,.......
Российский олигарх Павел Фукс без конкурса получил новые лицензии на недра в Украине
https://ukranews.com/news/581779-rossyyskyy-olygarkh-pavel-fuks-bez-konkursa-poluchyl-novye-lycenzyy-na-nedra-v-ukrayne
.
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Когда ж вы Бараны думать научитесь................ Рада цього тижня розгляне законопроекти про державну мову, правовий статус добровольців-іноземців і нове вітанні в ЗСУ, - Парубій - Цензор.НЕТ 1951
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І як тепер в армії вітатимуться? Пане лейтенанте?
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Хочі придурок,але справу свою робить наполегливо і добре...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада на этой неделе рассмотрит законопроекты о государственном языке, правовом статусе добровольцев-иностранцев и новом приветствии в ВСУ, - Парубий
 
 
 
 
 
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