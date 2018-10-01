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 Статус УБД получили более 346 тыс. участников АТО, - Госслужба ветеранов

Статус участника боевых действий (УБД) получили более 346,3 тыс. участников Антитеррористической операции на востоке Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Государственной службы по делам ветеранов войны и участников АТО.

"По состоянию на 1.10.2018 года по информации, поступившей от ведомственных комиссий о предоставлении статуса участника боевых действий лицам, принимавшим участие в проведении антитеррористической операции, статус участника боевых действий предоставлен 346 340 лицам", - говорится в сообщении Госслужбы.

Среди них военнослужащих рядового и начальствующего состава, сотрудников ведомств, имеющих в своем подчинении воинские формирования, привлеченные к АТО, 346 тыс. 160 человек. В частности, в составе Минобороны – 234 тыс. 605 человек, Министерства внутренних дел – 32 тыс. 481, Национальной гвардии – 33 тыс. 409, СБУ – 10 тыс. 745 человек. В Службе внешней разведки – 39 человек, Госпогранслужбе – 19 тыс. 549, в Государственной спецслужбе транспорта – 2 тыс. 397, Управлении госохраны – 472, Государственной службе спецсвязи и защиты информации – 826, в ГСЧС – 5 тыс. 56, Генпрокуратуре – 311, Нацполиции – 5 тыс. 444 человек и Государственной фискальной службе – 826 человек.

Кроме того, статус УБД предоставлен 180 сотрудникам предприятий и организаций.

В то же время, этого статуса уже лишен 158 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-инспектора ГАИ, пробывшие в зоне АТО по месяцу, оформили статус УБД, инвалидность за гипертонический криз и госвыплаты: теперь пытаются получить помощь из бюджета. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/n3088893
 
 
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думаю что лампасоносные точно все получили)))
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Отнять всех судей, прокуроров и депутатов - минус половина.
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Холодницкий по документам - участник АТО.
Смотришь на это ужравшееся закоррумпированное епало и прям веришь, веришь.
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Примерно 100 участнков УБД на одного уничтоженного сепаратиста. Эффективно однако...
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СБУ зарабатывают миллионы на предательстве, выдавая добровольцев ВСУ ФСБ РФ, а тех кто об этом говорят угрожают убить. Мне уже СБУ угрожало, чтобы я вешался. - российский актер доброволец ВСУ Пашинин
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Государство плодит льготников, вместо того, чтобы назначить денежное содержание. Вероятно, кое-кому (кроме льготников) это приносит определённую выгоду. Или это уже у нас в крови - без льготников - никак. (Если что, то я сам принадлежу к данным категориям и являюсь противником этого. Но льготами пользуюсь по причине малого количества денежных знаков, имеющихся в наличности).
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убрать судейско-мудейских -- и добровольцы наверняка за бортом!!!
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Звання Героя України спаплюжили, те ж саме буде і з УБД.
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УБД это понятно. Но как в 20 - 23 года ветеран АТО???
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Треть миллиона участников АТО. Вот придут бойцы с фронта...(с). Трепещи, власть! Или нет?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСтатус УБД получили более 346 тыс. участников АТО, - Госслужба ветеранов
 
 
 
 
 
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