 Статус УБД получили более 346 тыс. участников АТО, - Госслужба ветеранов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Государственной службы по делам ветеранов войны и участников АТО.

"По состоянию на 1.10.2018 года по информации, поступившей от ведомственных комиссий о предоставлении статуса участника боевых действий лицам, принимавшим участие в проведении антитеррористической операции, статус участника боевых действий предоставлен 346 340 лицам", - говорится в сообщении Госслужбы.

Среди них военнослужащих рядового и начальствующего состава, сотрудников ведомств, имеющих в своем подчинении воинские формирования, привлеченные к АТО, 346 тыс. 160 человек. В частности, в составе Минобороны – 234 тыс. 605 человек, Министерства внутренних дел – 32 тыс. 481, Национальной гвардии – 33 тыс. 409, СБУ – 10 тыс. 745 человек. В Службе внешней разведки – 39 человек, Госпогранслужбе – 19 тыс. 549, в Государственной спецслужбе транспорта – 2 тыс. 397, Управлении госохраны – 472, Государственной службе спецсвязи и защиты информации – 826, в ГСЧС – 5 тыс. 56, Генпрокуратуре – 311, Нацполиции – 5 тыс. 444 человек и Государственной фискальной службе – 826 человек.

Кроме того, статус УБД предоставлен 180 сотрудникам предприятий и организаций.

В то же время, этого статуса уже лишен 158 человек.

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