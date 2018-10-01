 Приближение Украины к членству в ЕС зависит от результатов, а не от того, что написано в ее Конституции, - Еврокомиссия

Приближение Украины к членству в Европейском Союзе не зависит от того, что написано в Основном законе страны - Конституции. Об этом в интервью УНИАН заявила заместитель генерального директора Генерального директората по вопросам политики соседства и переговоров по расширению Европейской комиссии Катарина Матернова, передает Цензор.НЕТ.
В частности, она озвучила позицию относительно намерения украинской власти внести изменения в Конституцию, чтобы закрепить стратегический курс государства с целью обретения Украиной членства в Европейском Союзе.
"Это не я буду планировать конституционные изменения в стране. Многие страны практикуют это, многие страны вносят конституционные гарантии против возможных в будущем изменений курса, многие страны вносят в конституции вопросы национальной идентичности и т.п.", - отметила Матернова.
"Я не вижу конкретной проблемы в этом, но я считаю, что приближение к членству или дальнейшее продвижение по пути интеграции зависит, прежде всего, от результатов на местах, независимо от того, что прописано в Конституции. Но, если есть воля ее изменить, и для этого найдутся голоса, это будет правильным делом для Украины", - подчеркнула представитель Еврокомиссии.
Маланчику ты наш ! Не тебе аферисту , до корней волос , быть европарламентарием , ублюдон соевый !))))))))))))
Результатов то ноль целых хрен десятых
А мы думали, достаточно записать, а делать ничего не надо.
а ведь зарплаты врачей, учителей и препов в Украине НИЖЕ чем в Зимбабве. кто не верит - проверьте в гугле
в Нигерии например препы получают 1100 дол в месяц, а у нас 200-300 ну 400
Каким боком это ее касается?
Нужно понимать что ЕС это союз государств у них даже конституция общая есть и они там между собой могут друг другу мнения высказывать,а Украина в их союзе не состоит.
Находясь при выполнении обязанностей чиновника - нет.
Это все равно если Тука будет комментировать Конституцию Испании.
Есть определенные нормы и их надо соблюдать.
НАТО - нужно.
А ЕС и нафиг не впало...
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что-то из заголовка не видно что считают правильным. журнашлюхи продавшие душу зрадолюбству.