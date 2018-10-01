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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Еврокомиссия (790) Конституция (1965) членство в ЕС (126)

 Приближение Украины к членству в ЕС зависит от результатов, а не от того, что написано в ее Конституции, - Еврокомиссия

В ЕС считают, что закрепление в Основном законе Украины внешнеполитического курса на приобретение членства в Евросоюзе, чтобы исключить возможные изменения этого курса в будущем, является правильным делом.

Приближение Украины к членству в Европейском Союзе не зависит от того, что написано в Основном законе страны - Конституции. Об этом в интервью УНИАН заявила заместитель генерального директора Генерального директората по вопросам политики соседства и переговоров по расширению Европейской комиссии Катарина Матернова, передает Цензор.НЕТ.

В частности, она озвучила позицию относительно намерения украинской власти внести изменения в Конституцию, чтобы закрепить стратегический курс государства с целью обретения Украиной членства в Европейском Союзе.

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"Это не я буду планировать конституционные изменения в стране. Многие страны практикуют это, многие страны вносят конституционные гарантии против возможных в будущем изменений курса, многие страны вносят в конституции вопросы национальной идентичности и т.п.", - отметила Матернова.

"Я не вижу конкретной проблемы в этом, но я считаю, что приближение к членству или дальнейшее продвижение по пути интеграции зависит, прежде всего, от результатов на местах, независимо от того, что прописано в Конституции. Но, если есть воля ее изменить, и для этого найдутся голоса, это будет правильным делом для Украины", - подчеркнула представитель Еврокомиссии.

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Источник: https://censor.net.ua/n3088886
 
   
 Топ комментарии
 
Бздынь по диабетной морде.
Результатов то ноль целых хрен десятых
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От собаки.
А мы думали, достаточно записать, а делать ничего не надо. Наближення України до членства в ЄС залежить від результатів, а не від того, що написано в її Конституції, - Єврокомісія - Цензор.НЕТ 1657
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То не "пикою в лайно", а "відро холодної води на голову"... Просто у нас ще "роботи непочатий край", а деяким "хочеться " "все і відразу"...
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То не "пикою в лайно", а "відро холодної води на голову"... Просто у нас ще "роботи непочатий край", а деяким "хочеться " "все і відразу"...
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Тобі видніше... Все залежить від того, як кожний, для себе, це сприймає...
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Деяким хочется результата,а не разводилова.Не тупи.
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Так бери и делай "результат", а не "гнуси"... Тебе люди уже давно "на вид ставили", что ты тут "гнусишь" постоянно... "Просрал" свой Донбасс", а сейчас от остальных украинцев требуешь, чтобы тебе "сделали красиво"...
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Ну, это агенты кремля - что с них взять...)))
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Цель была другая - предотвратить реванш...
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Знаешь как в войну было? Планировали масштабную операцию, куда были брошены огромные, лучшие силы. По плану надо было взять к примеру города Смоленск, Калинин, Витебск. В результате операции продвижения нет, но взяли город Вязьму. Операцию называют Вяземская, раздают всем ордена и медали, и впредь в истории пишут, мол, то что хотели, то и сделали.
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Да, много я историй слышал, про то, что у Пети всё случайно получается...
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Нельзя предотвратить то, что уже произошло.
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Иначе говоря,они сказали чтобы лолита подтерлась своими 144 реформами. Нужно быть полным лохом,чтобы расчитывать на то,что Запад схавает такое фуфло.
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Меня всегда удивляло , когда Петюня мечтал стать ( после президентства ) депутатом Европарламента - это пипец !
Маланчику ты наш ! Не тебе аферисту , до корней волос , быть европарламентарием , ублюдон соевый !))))))))))))
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Оказалось,что он просто ,тормоз. Это ему не фабрики у слепых украинцев,тырить.
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Бздынь по диабетной морде.
Результатов то ноль целых хрен десятых
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Правильно сказали, пока коррупция только крепнет, доверие уже ниже плинтуса.
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так и слышу: "ты агент ФСБ , разшатываешь ситуацию .... подрываешь Украину"
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"Если меня изберут на второй срок, я введу вас в ЕС". Угадайте, кто сказал?
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От собаки.
А мы думали, достаточно записать, а делать ничего не надо.
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Теперь против этого делать ничего нельзя...
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Пока мы до того ЕС доберемся,он уже развалится. Главное не участие закрепить,а принципы. Сейчас принцип-"под себя".
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Он не может развалиться, єто уже единьій организм. Он может только переформатироваться и єто давно пора
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Кто еще посмел бы так ткнуть мордякой Порохату свыню, как не очередной продажный кремлевский агент?
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а если Зимбабве у себя в Конституции пропишет вступление в ЕС - его примут?
а ведь зарплаты врачей, учителей и препов в Украине НИЖЕ чем в Зимбабве. кто не верит - проверьте в гугле
в Нигерии например препы получают 1100 дол в месяц, а у нас 200-300 ну 400
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Михуил подожди, средняя зарплата в Зимбабве 21$. Ты с чем равняешь?
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Разве Украина уже член ЕС ,что какая то чиновница считает своей обязанностью прокомментировать изменения Конституции?
Каким боком это ее касается?
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Это не вмешательство во внутренние дела?
Нужно понимать что ЕС это союз государств у них даже конституция общая есть и они там между собой могут друг другу мнения высказывать,а Украина в их союзе не состоит.
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вьісказьівать мнение єто право любого человека, какие проблемьі
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У себя дома пожалуйста.
Находясь при выполнении обязанностей чиновника - нет.
Это все равно если Тука будет комментировать Конституцию Испании.
Есть определенные нормы и их надо соблюдать.
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Нафиг та ЕС нужна с ихними продажными политико-ссуками и педерастами? Штоб устроить из Украины отстойник для негров с арабами?

НАТО - нужно.
А ЕС и нафиг не впало...
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ну, вот. взяли и испортили шоколадную обедню, такие вот, они, европейские друзи, ничего ценить не умеют
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В ЕС считают, что закрепление в Основном законе Украины внешнеполитического курса на приобретение членства в Евросоюзе, чтобы исключить возможные изменения этого курса в будущем, является правильным делом. Источник: https://censor.net.ua/n3088886
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что-то из заголовка не видно что считают правильным. журнашлюхи продавшие душу зрадолюбству.
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До ЕС, ещё очччень долго топать, не менее 30 лет...Тут бы не загнуться, если МВФ, очередной кредит не выдаст... Наближення України до членства в ЄС залежить від результатів, а не від того, що написано в її Конституції, - Єврокомісія - Цензор.НЕТ 3250
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Значит в Конституции надо четко прописать - Порошенко луччий президент, все его рехформы заработали. Тогда точно в ЕС примут.
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да просто издеваются над слабыми, а еще братья... Наближення України до членства в ЄС залежить від результатів, а не від того, що написано в її Конституції, - Єврокомісія - Цензор.НЕТ 8665
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Как внезапно, так же можно и икрой на мальдивах подавиться
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Да-да, статистика- не всегда верная, если её подправлять. Шум-то оказался не холостым. Судью Деснянского района пытались прессануть. И прессанули. А так, в общем и целом, у нас преступность пошла на спад, так?
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Это Офшоренко и его посипакам так ителлигентно по Морде!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПриближение Украины к членству в ЕС зависит от результатов, а не от того, что написано в ее Конституции, - Еврокомиссия
 
 
 
 
 
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