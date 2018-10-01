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Все про:НБУ (4384) перевод (65) заробитчане (263)

 Поток денежных переводов из Польши в Украину вырос, из России снизился, - НБУ

Объем частных денежных переводов в Украину в апреле-июне текущего года вырос на 24,6% до 2,819 млрд долларов по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Об этом говорится в данных Национального банка, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

При этом лидером по переводам в Украину является Польша.

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Переводы из Польши выросли за отчетный период на 13,8% до 890 млн долларов.

Россия на втором месте - объем переводов в РФ незначительно снизился и составил 346 млн долларов против 357 млн долларов за аналогичный период прошлого года.

Тройку лидеров замыкает США - их объем вырос на 29,9% до 213 млн долларов.

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Из стран ЕС в Украину поступило 1,731 млрд долларов, из стран СНГ - 391 млн долларов.

Источник: https://censor.net.ua/n3088883
 
 
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Скоро массовую миграцию объявят перемогой и реформой.
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Увеличение пенсионного возраста на ПаРаше - заслуга Гройсмана !
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Кто в ПаРаше подрабатывает - до*о**бы или п**е*сы.
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Сколько там Петюня просит у МВФ за геноцид Украинского Народа?
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Да вы я вижу явно Ахент кремля, рюка мацквы...раскачиваете тут яхты Косюка...Шатуните. Потік грошових переказів з Польщі в Україну зріс, із Росії - знизився, - НБУ - Цензор.НЕТ 4179
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Увеличение пенсионного возраста на ПаРаше - заслуга Гройсмана !
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не только...все началось с Майдана и пастора Потік грошових переказів з Польщі в Україну зріс, із Росії - знизився, - НБУ - Цензор.НЕТ 4088
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Скоро массовую миграцию объявят перемогой и реформой.
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Это показатель что в Украине цены намного выше чем в Польше.
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Все переводы заробитчан должны идти только через Международный инвестиционный банк, в этом залог устойчивости финансовой системы украины
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та да...деньжищи заходят в страну и мгновенно , бесследно исчезают, даже своровать не успевают...
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Гиг не намагайся навіть.Тут половина мислить критеріями палки ковбаси в холодильнику сьогодняшнього дня.
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Это из-за того, что из Кацапии стало сложно сделать перевод...Знакомая рассказала, что муж её подруги уже несколько месяцев не может переслать деньги из Питера и он не один такой.
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свинота шоколадная еще не придумала, как наложить лапу и на эти скудные копейки?
Надо же такой ручей мимо проплывает.
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ну конечно! Кто ж, как не она, выгнали миллионы украинцев батрачить в Польшу, чтоб почки не продавать, а заплатить хоть так за драконовские тарифы ЖКХ?
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Вигнали?При всій повазі можна сказати. що пустили на волю. За тарифи можна заплатити навіть працюючи в Україні. На їжу вистачить. а от на інше вже ні.
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А хто вигнав 3 млн поляків на заробітки у Англію, Германію та Францію? Невже і там Порошенко, паскуда, постарався?
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"Потік грошових переказів з Польщі в Україну зріс, із Росії - знизився, - НБУ" порохаті потирають руки ,бабло офшори любить!
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Тут зрадофілітики збіглися хаяти "злочинну владу гнуснава шикаладнава баригы", але скажіть мені, що, 3 млн. поляків теж настільки зубожіли, що на заробітки поїхали у Англію, Германію та Францію?
Люди їдуть заробляти туди, де вартість життя вища і зарплати розраховані на цю, вищу вартість життя, щоб потім витратити там, де вартість життя низька.
У Празі, наприклад, на їхню середню з/п 1500 євро не порозкощуєш. 15% податку, 6,5% обовязкове страхування пенсійне, 4,5% - страхування медичне, 1,5% у фонд занятості, всього залишається чистими 1050 євро. У Празі 80% населення на мають власного житла бо найдешевша квартира на околиві від 110тис євро за 1К.. Аренда 2к на околиці - 12тис.крон, а ще 4тис. крон комуналка, електрика, всього 650євро. ще 100 євро на телефон, інтернет, кабельне ТБ. Що залишається, 200-300 євро? А ще їздинка на 30хв. - 1 євро. І ціни на третину вищіі як у нас.
Але, якщо заробити там 1000 євро кешем, зекономити, живучи у дешевому хостелі, все що можна, та витратити потім гроші у нас - тоді вже інша справа!
Тому і їдуть. І чехи та поляки так само роблять, тільки у більш дорогі країни їдуть.

А тепер скажіть, зрадофілітики-йулеботи, як ваша рулеголова бахіня змінить цю ситуацію? Якщо знизити витрати населення, то життя у нас стане ще дешевшим, а роботодавці, зметикувавни, що люди стали менше витрачати, знизять зарплати. Отже заробітчанство стане ще вигіднішим! Потік грошових переказів з Польщі в Україну зріс, із Росії - знизився, - НБУ - Цензор.НЕТ 6884
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а чего думаете вонь такая везде и всюду?мокшане негодуют,"ахметки" рабов недобирают!оттого и воняют зраднюки всех мастей на всех ресурсах-"бабушки" теряют людей
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПоток денежных переводов из Польши в Украину вырос, из России снизился, - НБУ
 
 
 
 
 
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