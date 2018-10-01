 Поток денежных переводов из Польши в Украину вырос, из России снизился, - НБУ

Об этом говорится в данных Национального банка, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

При этом лидером по переводам в Украину является Польша.

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Переводы из Польши выросли за отчетный период на 13,8% до 890 млн долларов.

Россия на втором месте - объем переводов в РФ незначительно снизился и составил 346 млн долларов против 357 млн долларов за аналогичный период прошлого года.

Тройку лидеров замыкает США - их объем вырос на 29,9% до 213 млн долларов.

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Из стран ЕС в Украину поступило 1,731 млрд долларов, из стран СНГ - 391 млн долларов.