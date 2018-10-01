 Поток денежных переводов из Польши в Украину вырос, из России снизился, - НБУ

Об этом говорится в данных Национального банка, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
При этом лидером по переводам в Украину является Польша.
Переводы из Польши выросли за отчетный период на 13,8% до 890 млн долларов.
Россия на втором месте - объем переводов в РФ незначительно снизился и составил 346 млн долларов против 357 млн долларов за аналогичный период прошлого года.
Тройку лидеров замыкает США - их объем вырос на 29,9% до 213 млн долларов.
Из стран ЕС в Украину поступило 1,731 млрд долларов, из стран СНГ - 391 млн долларов.
Надо же такой ручей мимо проплывает.
Люди їдуть заробляти туди, де вартість життя вища і зарплати розраховані на цю, вищу вартість життя, щоб потім витратити там, де вартість життя низька.
У Празі, наприклад, на їхню середню з/п 1500 євро не порозкощуєш. 15% податку, 6,5% обовязкове страхування пенсійне, 4,5% - страхування медичне, 1,5% у фонд занятості, всього залишається чистими 1050 євро. У Празі 80% населення на мають власного житла бо найдешевша квартира на околиві від 110тис євро за 1К.. Аренда 2к на околиці - 12тис.крон, а ще 4тис. крон комуналка, електрика, всього 650євро. ще 100 євро на телефон, інтернет, кабельне ТБ. Що залишається, 200-300 євро? А ще їздинка на 30хв. - 1 євро. І ціни на третину вищіі як у нас.
Але, якщо заробити там 1000 євро кешем, зекономити, живучи у дешевому хостелі, все що можна, та витратити потім гроші у нас - тоді вже інша справа!
Тому і їдуть. І чехи та поляки так само роблять, тільки у більш дорогі країни їдуть.
А тепер скажіть, зрадофілітики-йулеботи, як ваша рулеголова бахіня змінить цю ситуацію? Якщо знизити витрати населення, то життя у нас стане ще дешевшим, а роботодавці, зметикувавни, що люди стали менше витрачати, знизять зарплати. Отже заробітчанство стане ще вигіднішим!