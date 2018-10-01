 Подарок мецената Бумбураса: в Мариуполе появилась Греческая площадь

Реконструкция и благоустройство Греческой площади началось в сентябре 2017 года. Строительные работы обошлись меценату более чем в 12 миллионов гривен.

Подрядчиком выступила СК "Гефест".

Ранее эта площадь носила название Административной. Однако после того, как местная власть поддержала инициативу Пантелеймона Бумбураса о реконструкции и благоустройстве, площадь переименовали в Греческую.

"Каждый раз, когда я приезжаю в Мариуполь, испытываю большую радость. Здесь живут прекрасные люди. И я рад, что могу помогать этому городу и его жителям. Греческая площадь - это не только подарок к юбилею Мариуполя, но и дань уважения и памяти тем грекам, которые здесь жили и продолжают жить. Нужно помнить историю своего народа и по возможности делать личный вклад в развитие будущих поколений. Я благодарен всем, кто приложил усилия к появлению Греческой площади в этом прекрасном солнечном городе", - сказал в своём выступлении Пантелеймон Бумбурас.

В знак благодарности мэр Мариуполя Вадим Бойченко вручил Пантелеймону Бумбурасу почетную награду "За заслуги перед городом".

Греческая площадь в Мариуполе - один из социально значимых строительных проектов Благотворительной организации "Фонд Бумбураса".

Ее общая площадь составляет почти 2,5 гектара.

В результате реконструкции и благоустройства строители заменили 9,5 тысяч кв.м твёрдого покрытия, построили велодорожку, пешеходный светодинамичный фонтан, установили скамейки, мусорные урны и современное парковое освещение.

Кроме того, была выполнена реконструкция памятника знаменитому художнику Архипу Куинджи.

Напомним, что меценат Пантелеймон Бумбурас также профинансировал строительство Греческой площади в селе Малоянисоль Донецкой области. Ее открытие состоялось в 2017 году. Аналогичная достопримечательность есть и в Одессе.

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