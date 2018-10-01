 Любая из сторон может использовать псевдовыборы в ОРДЛО как повод для разрыва Минских соглашених, - Тука

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "112" заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

На вопрос о том, сохраняется ли вероятность, что так называемые "выборы в ОРДЛО" подорвут Минский процесс и могут поставить на нем крест, Тука ответил утвердительно.

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"Любая из сторон может использовать эти псевдовыборы как повод для того, чтобы разорвать Минские соглашения. Но, с моей точки зрения, большая угроза в отношении этих выборов заключается в том, что наши народные депутаты, которые уже живут в предвыборном процессе, могут использовать эту чушь для того, чтобы не продлевать срок действия закона, который условно называется "об особом статусе". И тогда уже Россия будет обвинять Киев, что Киев в одностороннем порядке выходит из Минских переговоров, так как он не желает выполнять политические договоренности", - считает Тука.

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Также на вопрос о том, повлияет ли выход второго президента Украины Леонида Кучмы из состава Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе на ход переговоров, Тука ответил, что стратегия не будет изменена, ведь "она строится не на персоналиях, а на национальных интересах".

Напомним, срок действия нормы об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей истекает в октябре 2018 года.

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Как сообщалось, 7 сентября наемники РФ на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей назначили на 11 ноября "выборы", на которых будут выбирать как главарей "ЛНР" и "ДНР", так и "депутатов". Европейская служба внешней деятельности 22 сентября заявила, что объявление о проведении "выборов" в "Л/ДНР" противоречит Минским договоренностям. В заявлении подчеркивалось на необходимости избежания всех шагов, которые мешали бы имплементации Минских договоренностей. Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер 24 сентября заявил, что о выборах на территории ОРДЛО может идти речь только после гарантирования безопасности в этих районах.