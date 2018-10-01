EN|RU|UK
Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины
  879  5
Материалы по теме:
Все про:армия (7122) призыв (456) ВСУ (106)

 Осенний призыв в армию сегодня начался в Украине

В Украине с 1 октября начался осенний призыв на срочную военную службу. Он продлится до 31 декабря.

Об этом сообщают "Українськi Новини", передает Цензор.НЕТ.

Всего на службу планируется призвать 17 960 человек. Из них в Вооруженные силы - 9 010, в Государственную специальную службу транспорта - 900, в Государственную пограничную службу - 1 550, в Национальную гвардию - 6 500 человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За 7 месяцев 2018 года украинцы заплатили в бюджет 11,8 млрд грн военного сбора, - ГФС

Отмечается, что в этом году Кабинет министров увеличил численность подлежащих призыву на срочную службу почти на 3 тыс. человек по сравнению с призывом в апреле-мае.

Напомним, президент Петр Порошенко увеличил сроки призыва в 2018 году с двух до трех месяцев. Военнослужащие, призванные на срочную службу, не задействуются в Операции объединенных сил на Донбассе.

Источник: https://censor.net.ua/n3088877
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
бисвис он такой, кто не успел, тот получил путевку в жизнь
 показать весь комментарий
 
Следующим шагом будет перманентный, бессрочный призыв.
 показать весь комментарий
 
Про контрактную армию уже даже не заикаемся?
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОсенний призыв в армию сегодня начался в Украине
 
 
 
 
 
 вверх