 Осенний призыв в армию сегодня начался в Украине

Об этом сообщают "Українськi Новини", передает Цензор.НЕТ.

Всего на службу планируется призвать 17 960 человек. Из них в Вооруженные силы - 9 010, в Государственную специальную службу транспорта - 900, в Государственную пограничную службу - 1 550, в Национальную гвардию - 6 500 человек.

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Отмечается, что в этом году Кабинет министров увеличил численность подлежащих призыву на срочную службу почти на 3 тыс. человек по сравнению с призывом в апреле-мае.

Напомним, президент Петр Порошенко увеличил сроки призыва в 2018 году с двух до трех месяцев. Военнослужащие, призванные на срочную службу, не задействуются в Операции объединенных сил на Донбассе.