 Путин понимает, что добиться успеха в военной операции на суше он не сможет: но ожидает, что успеха можно достичь во время выборов, - Порошенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП.
"На самом деле мы имеем две опасности. Первая опасность - это Путин. Я как Президент не воюю с кем-либо, я противодействую конкретно Путину. Потому что Путин понимает, что война на суше - на востоке моей страны, или в Крыму на протяжении последних четырех лет больше не приносит ему никакого успеха. Потому что мы создали сильную и надежную армию с помощью Соединенных Штатов Америки. Я действительно очень горжусь очень эффективным сотрудничеством с американцами, британцами, канадцами, европейскими советниками", - ответил президент.
"Он (Путин. - Ред.) понимает, что добиться успеха в военной операции на суше он не сможет. Но он ожидает, что успеха можно достичь во время выборов. И соответственно, он подрывает стабильность внутри страны с помощью кибератак, используя технологию фейковых новостей. А точнее - технологию дезинформации. Россия тратит миллиарды на поддержку Спутник ТВ, RussiaToday и многих других", - сказал Петр Порошенко. Глава государства привел многочисленные примеры дезинформации, которую распространяет Россия. Начиная от заявлений о том, что в Украине не российская агрессия, а "гражданская война" и это не Россия ответственна за агрессию, обвинения в адресс украинской власти в тысячах жертв этой войны, а также отрицание присутствия российских военных на оккупированной территории.
Президент также напомнил, что украинской властью были запрещены российские социальные сети, ведь они использовались российскими спецслужбами для ведения дезинформационной и подрывной кампании.
порох - історія, яка йде до свого безславного кінця, повторюючи долю його "помаранчевого попередника" - 5-8% й повне фіаско...
А вообще, поскольку с этого брехливого офшорного рта все чаще раздаются утверждения о вмешательстве в выборы, то это план Б у свинтуса.
Политический блогер Михаил
Шнайдер на своей странице в
социальной сети рассказал о
том, что народный депутат от
«Блока Петра Порошенко»
Алексей Мушак заявил, что
выплата песий пенсионерам
является лишним расходом для
Украины.
«Продолжаем наше знакомство с
потенциальными кандидатами в
парламент следующего созыва», -
написал он.
Далее он рассказал о том, что
народный депутат от «БПП»
Алексей Мушак заявил, что
выплата пенсий является лишним
расходом для бюджета страны.
«Тот самый Мушак, который
советовал всем пенсионерам
держать свои сбережения в
золоте, а сам в 36 лет является
мультимиллионером», - отметил
блогер.
Он добавил, что парламентарий
будет в списках кандидатов на
парламентских выборах в 2019
году.
Добавлю, Петя от Саакашвили избавился...а вчера показали потешествие по Грузии на France24...вот не пойму, зачем журналистам так далеко переться если у нас можно увидеть 144 реформы в действии, и даже больше