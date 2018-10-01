EN|RU|UK
Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины
  2346  112
Материалы по теме:
Все про:выборы (20515) Порошенко (15512) пропаганда (2045) Путин (24256)

 Путин понимает, что добиться успеха в военной операции на суше он не сможет: но ожидает, что успеха можно достичь во время выборов, - Порошенко

Президент Петр Порошенко в интервью американскому телеканалу СNN рассказал о российских попытках взорвать ситуацию внутри Украины и в частности повлиять на украинские выборы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП.

"На самом деле мы имеем две опасности. Первая опасность - это Путин. Я как Президент не воюю с кем-либо, я противодействую конкретно Путину. Потому что Путин понимает, что война на суше - на востоке моей страны, или в Крыму на протяжении последних четырех лет больше не приносит ему никакого успеха. Потому что мы создали сильную и надежную армию с помощью Соединенных Штатов Америки. Я действительно очень горжусь очень эффективным сотрудничеством с американцами, британцами, канадцами, европейскими советниками", - ответил президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сегодня более 54% украинцев поддерживают членство в НАТО и 74% - европейскую интеграцию Украины, - Порошенко

"Он (Путин. - Ред.) понимает, что добиться успеха в военной операции на суше он не сможет. Но он ожидает, что успеха можно достичь во время выборов. И соответственно, он подрывает стабильность внутри страны с помощью кибератак, используя технологию фейковых новостей. А точнее - технологию дезинформации. Россия тратит миллиарды на поддержку Спутник ТВ, RussiaToday и многих других", - сказал Петр Порошенко. Глава государства привел многочисленные примеры дезинформации, которую распространяет Россия. Начиная от заявлений о том, что в Украине не российская агрессия, а "гражданская война" и это не Россия ответственна за агрессию, обвинения в адресс украинской власти в тысячах жертв этой войны, а также отрицание присутствия российских военных на оккупированной территории.

Президент также напомнил, что украинской властью были запрещены российские социальные сети, ведь они использовались российскими спецслужбами для ведения дезинформационной и подрывной кампании.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина, США, Германия и Франция практически готовы вносить в Совбез ООН совместную резолюцию о миротворцах на Донбассе, - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/n3088875
 
   
 Топ комментарии
 
Ну короче кто не за Петю - все как один есть агентами Кремля.
 показать весь комментарий
 
Шоколадное брехло зацепился за тему путлера! А по всему хуйло и шоколакда очень даже устраивают друг друга !
 показать весь комментарий
 
Поэтому я,я и только я. Никаких йулек и прочих. То всё агентыкремля,не так ли?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
мокши, если, по вашему, Порох так устраивает пуйло, чтож вы так сраки против него рвете))))))))))
 показать весь комментарий
 
 
Так мокши и местные дуры, как раз за Порошенко рвут.
 показать весь комментарий
 
Слабоя попытка, мокша, ну очень слабая)
 показать весь комментарий
 
от люди на форумі люблять обговорити що сказало "минуле"...
порох - історія, яка йде до свого безславного кінця, повторюючи долю його "помаранчевого попередника" - 5-8% й повне фіаско...
 показать весь комментарий
 
 
У порохоботов новая методичка, они должны внушать что любой другой кандидат кроме барыги априори пропутинский и что мол альтернативы ворюге нет.
 показать весь комментарий
 
 
Путин понимает, что добиться успеха в военной операции на суше он не сможет: но ожидает, что успеха можно достичь во время выборов, - Порошенко тоже ожидает, что успеха можно достичь во время выборов.
 показать весь комментарий
 
Харківщина - справжній форпост України на східному кордоні. Поспілкувавшись з його мешканцями, вчергове переконався: жоден агресор не зможе зламати таких щирих, патріотичних та сильних українців. https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/462470827577147/?__xts__[0]=68.ARBDAdYoqPRBWV4zE683ama6mIaS8Jlk-7J2Y_gCUAs1EjvpPKyQTIa_-pql_zJeCjpVyxIRCD-J7TQrbS4qWNGTSy2IxczDA2D16lS0mAxdvYwD0Ep4BSlPIQ8upmTlifcVtsjvr7QyKszWY2qXzNF-HYw-C8YXuO5IT88s1PKfLrfjpp7E_TzHE0LeNsEm8q0ELc2bY_u26d_IlatTNUuar_SUqcS8vcMgu2dyTeFyzkbNk5M&__tn__=-R
 показать весь комментарий
 
 
Не иначе как Парашник проник в голову Путену и прочел его мысли.
А вообще, поскольку с этого брехливого офшорного рта все чаще раздаются утверждения о вмешательстве в выборы, то это план Б у свинтуса.
 показать весь комментарий
 
что Петюн доказывает своими победными фантазиями , так это то , что язык таки без костей
 показать весь комментарий
 
Я давно понял что порохоботы ориентируются на то в чем больше говна....

Политический блогер Михаил
Шнайдер на своей странице в
социальной сети рассказал о
том, что народный депутат от
«Блока Петра Порошенко»
Алексей Мушак заявил, что
выплата песий пенсионерам
является лишним расходом для
Украины.
«Продолжаем наше знакомство с
потенциальными кандидатами в
парламент следующего созыва», -
написал он.
Далее он рассказал о том, что
народный депутат от «БПП»
Алексей Мушак заявил, что
выплата пенсий является лишним
расходом для бюджета страны.
«Тот самый Мушак, который
советовал всем пенсионерам
держать свои сбережения в
золоте, а сам в 36 лет является
мультимиллионером», - отметил
блогер.
Он добавил, что парламентарий
будет в списках кандидатов на
парламентских выборах в 2019
году.

Добавлю, Петя от Саакашвили избавился...а вчера показали потешествие по Грузии на France24...вот не пойму, зачем журналистам так далеко переться если у нас можно увидеть 144 реформы в действии, и даже больше
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПутин понимает, что добиться успеха в военной операции на суше он не сможет: но ожидает, что успеха можно достичь во время выборов, - Порошенко
 
 
 
 
 
 вверх