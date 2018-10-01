 Путин понимает, что добиться успеха в военной операции на суше он не сможет: но ожидает, что успеха можно достичь во время выборов, - Порошенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП.

"На самом деле мы имеем две опасности. Первая опасность - это Путин. Я как Президент не воюю с кем-либо, я противодействую конкретно Путину. Потому что Путин понимает, что война на суше - на востоке моей страны, или в Крыму на протяжении последних четырех лет больше не приносит ему никакого успеха. Потому что мы создали сильную и надежную армию с помощью Соединенных Штатов Америки. Я действительно очень горжусь очень эффективным сотрудничеством с американцами, британцами, канадцами, европейскими советниками", - ответил президент.

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"Он (Путин. - Ред.) понимает, что добиться успеха в военной операции на суше он не сможет. Но он ожидает, что успеха можно достичь во время выборов. И соответственно, он подрывает стабильность внутри страны с помощью кибератак, используя технологию фейковых новостей. А точнее - технологию дезинформации. Россия тратит миллиарды на поддержку Спутник ТВ, RussiaToday и многих других", - сказал Петр Порошенко. Глава государства привел многочисленные примеры дезинформации, которую распространяет Россия. Начиная от заявлений о том, что в Украине не российская агрессия, а "гражданская война" и это не Россия ответственна за агрессию, обвинения в адресс украинской власти в тысячах жертв этой войны, а также отрицание присутствия российских военных на оккупированной территории.

Президент также напомнил, что украинской властью были запрещены российские социальные сети, ведь они использовались российскими спецслужбами для ведения дезинформационной и подрывной кампании.

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