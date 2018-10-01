 Филарет: Российская церковь является дочерней церковью, дочерью, а не матерью, Украинской церкви

Как сообщает Цензор.НЕТ, в интервью 5 каналу глава УПЦ КП рассказал, что документы, которые имеет Вселенский патриархат, развенчивают кремлевский миф, что якобы Украинская православная церковь происходит от русской.

По его словам, на самом деле все наоборот, и именно Киев, с церковной точки зрения, является материнской церковью для Москвы, а не наоборот.

"Русская церковь отделилась от Киевской митрополии, а Киевская митрополия была в составе Константинопольского патриархата. То есть получается, что мы, Украинская церковь, являемся дочерней церковью Константинопольскому патриархату, а Российская церковь является дочерней церковью, дочерью, а не матерью, Украинской церкви", – сказал Филарет.

В Украине в настоящее время существует Украинская православная церковь, которая является самоуправляемым подразделением канонически признанной в православном мире Русской православной церкви, а также Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь, которые пока не имеют канонического признания. В последнее время Константинопольский патриархат, также известный как Вселенский патриархат, активно готовится предоставить томос (церковный указ) о канонической автокефалии для единой поместной украинской православной церкви – которая еще должна быть создана. В такую церковь, как полагают, должны объединиться нынешние УПЦ КП, УАПЦ и часть УПЦ МП, что поддерживает идею независимости Украинской церкви от Москвы, но ожидает канонического утверждения такой независимости. В православном мире, по традиции, именно Вселенский патриархат имеет исключительные полномочия признавать автокефалию новых поместных церквей. Вселенский патриарх Варфоломей уже заявлял, что процесс, который ведет к признанию поместной украинской церкви, необратим. Москва, а также подчиненная ей верхушка УПЦ МП, выступают резко против и выражают свои претензии на Украину как на "свою каноническую территорию". Вселенский патриархат на днях обнародовал подборку исторических документов, которые должны возразить этим претензиям, напоминает Крым.Реалии.

Сама Русская православная церковь существовала как неканоническая в течение 141 года – после самовольного выхода из подчинения Вселенскому патриархату в 1448 году, когда она выгнала канонически назначенного митрополита и поставила своего собственного, и вплоть до 1589-го, когда Вселенский патриарх Иеремия II был фактически принуждением доведен до признания канонической автокефалии русской церкви и создания Московского патриархата.

А в 1686 году Вселенский патриарх Дионисий IV и Собор архиереев в Константинополе выдали томос (грамоту) о передаче Киевской митрополии, которая была частью Константинопольского патриархата, в подчинение Московскому патриархату. Это произошло благодаря давлению и щедрым дарам со стороны Москвы. Уже через несколько недель синод Вселенского патриархата за этот акт мздоимства- "симонии" устранил Дионисия IV с патриаршего престола, но решение о Киевской митрополии не отменил.

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С тех пор во Вселенском патриархате уже не раз говорили о нарушении канонического порядка во время событий 1686 года, но так и не отменили решение о переподчинении Киевской митрополии. В последнее время в Константинопольском патриархате обращают внимание, что тогда речь шла в первую очередь о переподчинении административном, но с сохранением Киевской митрополии в составе канонической территории Вселенского патриархата. Тот факт, что Киевская митрополия фактически оказалась в составе Российской церкви, в Константинополе на днях расценили так: "Московский патриархат нарушил правила патриаршего и синодального акта Вселенского патриархата в 1686 году, и эти нарушения Вселенский патриархат через тяжелые условия, в которых он действовал, был вынужден терпеть и молчать, но не забыл и не простил".

Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении Томоса Украинской поместной автокефальной церкви.

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19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.