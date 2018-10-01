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Все про:Варфоломей (88) УПЦ (686) УПЦ КП (397) Филарет (303) Томос (1)

 Филарет: Российская церковь является дочерней церковью, дочерью, а не матерью, Украинской церкви

Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет напомнил, что именно Русская церковь (точнее, даже Московская – России тогда еще не было) в свое время отделилась от Киевской митрополии, которая была канонической территорией Вселенского патриархата.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в интервью 5 каналу глава УПЦ КП рассказал, что документы, которые имеет Вселенский патриархат, развенчивают кремлевский миф, что якобы Украинская православная церковь происходит от русской.

По его словам, на самом деле все наоборот, и именно Киев, с церковной точки зрения, является материнской церковью для Москвы, а не наоборот.

"Русская церковь отделилась от Киевской митрополии, а Киевская митрополия была в составе Константинопольского патриархата. То есть получается, что мы, Украинская церковь, являемся дочерней церковью Константинопольскому патриархату, а Российская церковь является дочерней церковью, дочерью, а не матерью, Украинской церкви", – сказал Филарет.

В Украине в настоящее время существует Украинская православная церковь, которая является самоуправляемым подразделением канонически признанной в православном мире Русской православной церкви, а также Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь, которые пока не имеют канонического признания. В последнее время Константинопольский патриархат, также известный как Вселенский патриархат, активно готовится предоставить томос (церковный указ) о канонической автокефалии для единой поместной украинской православной церкви – которая еще должна быть создана. В такую церковь, как полагают, должны объединиться нынешние УПЦ КП, УАПЦ и часть УПЦ МП, что поддерживает идею независимости Украинской церкви от Москвы, но ожидает канонического утверждения такой независимости. В православном мире, по традиции, именно Вселенский патриархат имеет исключительные полномочия признавать автокефалию новых поместных церквей. Вселенский патриарх Варфоломей уже заявлял, что процесс, который ведет к признанию поместной украинской церкви, необратим. Москва, а также подчиненная ей верхушка УПЦ МП, выступают резко против и выражают свои претензии на Украину как на "свою каноническую территорию". Вселенский патриархат на днях обнародовал подборку исторических документов, которые должны возразить этим претензиям, напоминает Крым.Реалии.

Сама Русская православная церковь существовала как неканоническая в течение 141 года – после самовольного выхода из подчинения Вселенскому патриархату в 1448 году, когда она выгнала канонически назначенного митрополита и поставила своего собственного, и вплоть до 1589-го, когда Вселенский патриарх Иеремия II был фактически принуждением доведен до признания канонической автокефалии русской церкви и создания Московского патриархата.

А в 1686 году Вселенский патриарх Дионисий IV и Собор архиереев в Константинополе выдали томос (грамоту) о передаче Киевской митрополии, которая была частью Константинопольского патриархата, в подчинение Московскому патриархату. Это произошло благодаря давлению и щедрым дарам со стороны Москвы. Уже через несколько недель синод Вселенского патриархата за этот акт мздоимства- "симонии" устранил Дионисия IV с патриаршего престола, но решение о Киевской митрополии не отменил.

Читайте также: Томос получит новый глава УПЦ, которого изберут на Объединительном соборе, - Филарет. ВИДЕО

С тех пор во Вселенском патриархате уже не раз говорили о нарушении канонического порядка во время событий 1686 года, но так и не отменили решение о переподчинении Киевской митрополии. В последнее время в Константинопольском патриархате обращают внимание, что тогда речь шла в первую очередь о переподчинении административном, но с сохранением Киевской митрополии в составе канонической территории Вселенского патриархата. Тот факт, что Киевская митрополия фактически оказалась в составе Российской церкви, в Константинополе на днях расценили так: "Московский патриархат нарушил правила патриаршего и синодального акта Вселенского патриархата в 1686 году, и эти нарушения Вселенский патриархат через тяжелые условия, в которых он действовал, был вынужден терпеть и молчать, но не забыл и не простил".

Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении Томоса Украинской поместной автокефальной церкви.

Также читайте: Константинополь обнародовал историческое исследование, доказывающее право Вселенского патриархата предоставить Украине автокефалию

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

Источник: https://censor.net.ua/n3088869
 
   
 Топ комментарии
 
мокши, нам пофиг нужны вам посредники или не нужны - все одно вы все просрали)
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Не знаю дочка или внучка но вот то, что выкидыш - 100%.
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Для взаимоотношений с Богом верующему человеку не нужны никакие посредники. Другое дело, что церковь даже в захудалом райцентре приносит не меньше 10 тысяч баксов чистого дохода. За эти деньги стоит рубится.
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шо ти тае кажеш?!
не можна так говорити про гроші - ти ж рекламуєш не тільки Церкву,
а і рошен - крамниці теж дають копієчку! їх стало так багато в Україні! Филарет: Российская церковь является дочерней церковью, дочерью, а не матерью, Украинской церкви - Цензор.НЕТ 609
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мокши, нам пофиг нужны вам посредники или не нужны - все одно вы все просрали)
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Ты маєш рацію. Але: "Кто рубится и за что? " Ответ - Кто заЛупина , автоматом не катит.
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треба відновити автокефалію Української церкви,
а кацяпів загнати в їх болото! Филарет: Российская церковь является дочерней церковью, дочерью, а не матерью, Украинской церкви - Цензор.НЕТ 9705
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А зачем "напрягаться"? Ваши "мокши" и так оттуда, из болота, не вылазили... Как из "физического", так и из "духовного"... В Украине достаточно лишь положительный пример церковным иерархам УПЦ КП и "автокефальной", подавать, и люди к ним потянутся... Попы московские уже до того погрязли в "стяжательстве", что отказаться от этого не смогут - "аппетит приходит во время еды"... Да и "Гундяй" "не поймёт", если вдруг поступления уменьшатся...
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Яр Холодний - на тобі чоколятку і пиши копіюй з методички ще ! Філарет: Російська церква є дочірньою церквою, дочкою, а не матір'ю, Української церкви - Цензор.НЕТ 7656
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Видишь, как тебя тут "любят"? Прочитал твой комментарий, хотел ответить, а тебя уже нет - "в мусоропровод спустили...". А шоколад я не ем - не люблю...
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Как по мне, так лучше быть бездетным чем иметь такую дочку. Таких дочек, как рпц мп, надо сразу удалять, посредством аборта.
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Началось.. Кто кому невестка.. Почему именно дочерью? Нужно разобраться. А может внучкой или племянницей.
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Не знаю дочка или внучка но вот то, что выкидыш - 100%.
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А с кем имеет связь современная Украина? Неужели с Албанией? Просветите!
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Современная Украина - это прямой потомок Киевской Руси.
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что то я не улавливаю . а какую еще связь по твоему современный Киев и древний должны иметь ?
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Не пиши так, а то у ватника начнут пробки в голове перегорать
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Я 10 лет в интернете и все 10 лет я пишу, что Украина мать, а параша (Россия) дочь, так и церковь соответственно. Всё от сюда - всё с Руси-Украины пошло.
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Читаешь историю,Киевская Русь,вечная война,грабежи.Постоянно что то делят.Сделайте всех греко-католиками и успокойтесь.Мы же в Европу идем,а не к туркам.
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Поэтому и достались хорошие земли.
А ты думал, они нам на голову сами упали Філарет: Російська церква є дочірньою церквою, дочкою, а не матір'ю, Української церкви - Цензор.НЕТ 1584
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Представляю как нищенствуют японцы или иудеи - земли у них хуже некуда. Наверное на деревьях еще сидят, не то что мы, вяликие, лизали мощи и выворачивали кошели на цыркви, когда мокши еще на жаб охотились - слава нам, вяликим!111
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Глядя на "дочь" и не зная "матери", хочется убежать и так и не знать(ибо думаешь что "мать" в два раза хуже). Замечательно есть чем гордиться - как бы мать Чикатило(если он реально маньяком был) гордилась этим...
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че ты беснуешься? помолись иди, я что, соврал? в чем проблема, я не понимаю?(залпом опустошает бутылочку бояры и закусывает репой)
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Да это помешанный сектант-атеист.
Он везде какой то антирелигиозной ерундой спамит,начитался где то пропаганды.
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Все таки Филарету нужно памятник при жизни ставить!👍👋
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Знаете, каково непреложное каноничное правило существует в отношении провозглашения "святым", "блаженным" и тому подобным? Время... В старые времена канонизировали религиозных деятелей минимум по прошествии 40-50 лет... За это время менялась пара поколений, и в памяти людской исчезал реальный человек, а сохранялась лишь "летописная сказка"... (Я тут уже упоминал слова, произнесённые своему другу, на похоронах Анны Ахматовой, её сыном, Львом Гумилёвым: "Пройдут годы, умрут все люди, знавшие её непосредственно. Останутся лишь её стихи. И никто не узнает, что её любви, выплеснутой в них, хватило на весь мир, но не хватило для собственного сына...". Так и в провозглашении "святым" ещё при жизни...
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Мокшандія нагадує зозуленя яке вилупилось з підкинутого яйця в українське гніздо.
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Получим Томос и можно гэбистскую секту предать анафеме.
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Ужасы. Звонок из матери (в маскву через Лиссабон)

Кажется мы стали забывать как выглядит Мария Цепко
Здесь ее не видно, но дух...!
Дух старой школы незримо витает средь рядов!

видео -- https://www.youtube.com/watch?v=Z12obV84jEc&feature=youtu.be
* * *
Філарет: Російська церква є дочірньою церквою, дочкою, а не матір'ю, Української церкви - Цензор.НЕТ 9109

Філарет: Російська церква є дочірньою церквою, дочкою, а не матір'ю, Української церкви - Цензор.НЕТ 6344

https://vata.d3.ru/uzhasy-zvonok-iz-materi-1664973/?sorting=rating
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... и ни чем не обязан брату-россиянину.
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Сегодня лента полна околорелигиозными новостями!

Грабят! Отбирают!! Правосеки!!!

Філарет: Російська церква є дочірньою церквою, дочкою, а не матір'ю, Української церкви - Цензор.НЕТ 1934

Тут Московский Патриархат сообщил, что на их церковь в Украине напали злые правосеки (их боятся в РФ), дали поджопника попу, поставили кому-то фингал. Хотят отобрать РУССКУЮ ЦЕРКОВЬ, биндеровцы клятые.
Даже замки поменяли.

Ситуация оказалась более забавной: по данным правоохранительных органов, причиной конфликта явилась передача администрацией поселка Митрополичьих палат на баланс местной музыкальной школы, против чего выступает Московский патриархат.

Нет, вы можете себе такое представить?! У Московского Паханата кто-то посмел забрать недвижимость, да ещё ради какой-то сраной музыкальной школы?? Это МП имеет право отбирать школы и больницы и прочую недвигу, дорогую и дешевую, но никак не наоборот!
Что эти хохлы себе позволяют?!

https://polka.d3.ru/grabiat-otbiraiut-pravoseki-1665727/
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Правильно,дочерью!Так что попы засранские,лавэ теперь на базу,на Родину...
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Як багато вони втратили - ніхто не грабував щоб побудувати черговий сортир з куполами. Не лизали шматки гнилі, не бились довбнями в підлогу притону, не збирались як худоба послухати казочки....
це як гордитись що відрубав собі руку, а хтось навіть не знав що так треба)
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Рпцешные рясы колыхаются в районе задниц от таких заявлений.
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без томоса РПЦ встаёт на один уровень с напёрстачниками на вокзале..... самоверы без лицензии.... Філарет: Російська церква є дочірньою церквою, дочкою, а не матір'ю, Української церкви - Цензор.НЕТ 5156
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Мать малолетка 1992 года рождения.
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он бы еще мезозой вспомнил, когда появились первые разумные людыны
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Если бы Ротшильд предложил всем жрецам мира сто миллиардов, взамен на то что они выберут три лотерейных билета и чтобы хоть два были выигрышные, пофиг на сколько, то жрецы эпичнейше обосрутся. А ведь раз притон с куполами/шпилями - "домбоха", то еМу выгодно чтобы на 100млрд. понастроить этих сараев побольше.
Все, жрецов можно разгонять ибо они не раз солгали, как пишет в ихних сказках, а много раз. Ну и мелочи по типу десятков миллионов подохших из-за этой чумы.
кстати, кошек то уничтожали из-за попов, а потом быдло дохло целыми городами Філарет: Російська церква є дочірньою церквою, дочкою, а не матір'ю, Української церкви - Цензор.НЕТ 3569
какая же мерзость эта лицемерная пещерная рЫлихия(
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Просто стадом или паствой легче управлять.А так чистый бизнес.И жирная зарплата.
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Надо бы посмотреть, уже с год во вкладках "кто написал пиплию", вроде Нац. Гео. сняли.
Чтобы еще эффективней присмаливать пуканы наивных членов стада.
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я знову ж, в 2331-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і руSSке гундяєвське кривослав`я!
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NNу да, я в 2786 раZZ переконуюсь, як же WWажко деяким наVVчитись писати не як дуRRник.
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З якого це дива мокшанський паханат є дочірнім до Київського патріархату? Київський патріархат їм колись щось відписував? А Константинопольський? Самосвяти вони й розкольники! До того ж крадії-злодії.
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Скоро РПЦ признают не канонически созданной и еретиками! И весь православный мир будет бороться с Московскими еретиками !!! Пора создавать инквизицию и палить на костре Кирила, а можно и Москву вместе!
Слава Украине! Слава Руси!
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Ніякого відношення МП не має до України.Та ще треба задуматись, чи є вони Церквою (православною). По історії видно, що вони самозванці, далі грабіжники, крадії, вбивці,брехуни. Із самого початку нашої історії вони грабували наші хроами, все вивозили в Московію. Переробили всі молитвенники, та заборонили там українську мову. Для отримання признання своєї метрополії вбивали (топили) священників Константинополя в річці. Весь час брехали бабулькам маскавськага каганата, що тільки вони тут в Україні правильні.При тлому, що саму Україну вони не признають, а якісь непризнані всім світом ДЕНЕЄРИ ТА ЛЕНЕЄРИ признають. Вони більше мають схожість до сатанистів.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоФиларет: Российская церковь является дочерней церковью, дочерью, а не матерью, Украинской церкви
 
 
 
 
 
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