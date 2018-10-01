 В Украине не запрещено предоставление паспорта другой страны, а также сокрытие двойного гражданства, - МИД Венгрии

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер, говорится в сообщении на сайте правительства Венгрии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Таким образом Менцер прокомментировал возмущение Киева, вызванное тем, что венгерские консулы раздают гражданство украинцам и инструктируют их, как скрывать свои венгерские паспорта и как манипулировать с документами на границе.
"Министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто встретился со своим украинским коллегой в среду в Нью-Йорке в рамках заседания высокого уровня 73-й Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. На встрече министр иностранных дел Украины признал, что в Украине не существует закона, запрещающего гражданам иметь паспорт из другой страны. Кроме того, законом не запрещено предоставление паспорта другой страны, и не является преступлением, когда кто-то не сообщил о том, что он также имеет паспорт другой страны", - заявил Менцер.
Министр иностранных дел и торговли Венгрии "не может быть запуган" в споре с Украиной о двойном гражданстве, отметил Менцер. Менцер добавил, что "несколько дней назад глава Закарпатья заявил, что по крайней мере половина членов парламента Украины имеют двойное гражданство, и соответственно нападка на венгров неприемлема".
Будапешт повторил свою угрозу: если Украина вышлет венгерского консула в Берегово, Будапешт вышлет украинского консула.
Результат видишь?
Какую линию кремлевская партия им утвердила такую они и гнут по отношению к Украине.
Нет запрета на двойное гражданство и нет наказания за двойное гражданство - значит разрешено.
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про громадянство України
"Стаття 2. Принципи законодавства України про громадянство
Законодавство України про громадянство ґрунтується на таких
принципах:
1) єдиного громадянства - громадянства держави Україна, що
виключає можливість існування громадянства
адміністративно-територіальних одиниць України. Якщо громадянин
України набув громадянство (підданство) іншої держави або держав,
то у правових відносинах з Україною він визнається лише
громадянином України. (как видите, он не теряет гражданство Украины).
Конституция
Стаття 4. В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом.
"...инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".
Источник: https://censor.net.ua/v3086994
А может все-таки они понимают, что делают что-то не соответствующее законам Украины, поэтому и просят граждан Украины скрывать гражданство Венгрии?
Почитайте коммент ниже
01.10.2018 10:03
Но дипломатия штука кучерявая, там вещи своими именами называть не принято...
Есть 4 статья Конституции
Стаття 4. В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом.
Упс.. нету.
Что не запрещено - то разрешено. Расскажи это генпрокурору нашему, а то он тупит не по-детски.
Если не пресечь в зародыше - тогда и хуйловские паспорта законные.
А пресекать нужно с самого Верха. Кто на такое пойдет?
И - да, российский паспорт гражданина у нас не вне закона.
И пусть и дальше так будет, если не хотим оттолкнуть от себя всех крымчан.
Вот в будущим проблема, если венгры правы, можно раздавать паспорта где попало и кому попало.
И когда количество жителей местности с чужими паспортами перевалит за половину, начнутся проблемы.
"Статья 19. Основания для потери гражданства Украины.
Основаниями для потери гражданства Украины являются:
добровольное приобретение гражданином Украины гражданства другого государства, если на момент такого приобретения он достиг совершеннолетие..."
Подвійне громадянство - ситуація, коли людина має одночасно громадянство двох або більше держав. При цьому кожне з них може вимагати від особи виконання всіх її цивільних обов'язків. Такий статус стає можливим у громадян тих країн, між якими укладено договір про подвійне громадянство, тобто про взаємне визнання обох громадянств.
И что ,, у нас с цыганами есть такой договор . ?? .
Это юридическая и политическая тема , а не криминальная . .
Спор идёт на уровне дипломатов о НЕЗАКОННОЙ раздаче паспортов на территории Украины ,, так как для этого нет оснований . Договора нет ( см. коммент выше ) . .
Пускай люди получают паспорта, но при этом они получают одновременно статус "неграждан", то есть не имеют права голосовать на выборах (местных и общенациональных) и работать госслужащими, занимать какие то должности как в местных советах так и на более высоком уровне.
Это как будапештский меморандум.
Обязательства есть,а наказания за их невыполнение нет.
Громадянство України припиняється:
1) внаслідок виходу з громадянства України;
2) внаслідок втрати громадянства України;
3) за підставами, передбаченими міжнародними договорами України. Вихід з громадянства України (репатріація) допускається, якщо
особа набула громадянство іншої держави або отримала документ, виданий уповноваженими органами іншої держави, про те, що громадянин України набуде її громадянство, якщо вийде з громадянства України. Громадянин України, який постійно проживає на території України або за кордоном, може вийти з громадянства України за його клопотанням. Крім того, за клопотанням одного з батьків разом із батьками з громадянства України може вийти і дитина. Якщо дитина усиновлена, то за клопотанням одного з усиновителів дитина може вийти з громадянства України. Вихід дітей віком від 14 до 18 років з громадянства України може відбуватися лише за їхньою згодою (ст. 16 Закону України "Про громадянство України").
Датою припинення громадянства України є дата видання відповідного Указу Президента України.
Вихід з громадянства України не допускається, якщо:
* особу, яка клопоче про вихід з громадянства України, притягнуто як обвинувачену в кримінальній справі;
* стосовно особи в Україні є обвинувальний вирок суду, що набрав чинності і підлягає виконанню.
Втрата громадянства може здійснюватися у трьох формах:
а) автоматична втрата громадянства держави відбувається за умови набуття громадянства іншої держави. Наприклад, така система діє у США, громадянин цієї держави автоматично втрачає громадянство за умови натуралізації до іншої держави;
б) вихід з громадянства означає втрату громадянства на основі правозастосовного акта уповноваженого органу держави, який приймається за поданою заявою зацікавленої особи. Проте законодавство може встановити обмеження щодо виходу з громадянства, зокрема за несплату податків, наявність інших майнових зобов'язань. "Закон про громадянство Української Держави", підписаний гетьманом П. Скоропадським 2 липня 1918 року, визначав, що заяву про зречення громадянства держави можна було подати до уповноважених органів не раніше як після трьох років перебування у ньому;
в) позбавлення громадянства здійснюється не з власної волі особи, а з ініціативи компетентних органів державної влади. Підставою для прийняття такого рішення могло бути завдання шкоди престижу держави чи державній безпеці, нехтування високим званням громадянина держави та ін. У період існування радянської влади багатьох дисидентів на основі цієї норми було позбавлено громадянства СРСР. Конституція СРСР 1977 року визначила, що лише Президія Верховної Ради СРСР спеціальним указом могла як позбавляти громадянства СРСР, так і приймати до громадянства СРСР.
Это казуистика. Закон о едином гражданстве в Украине есть. Полное право Украины а не Венгрии трактовать его по своему усмотрению. МИД и МВД могли бы внести временные разъяснения по этому поводу, пока Рада не уточнит закон
Венгрия явно вмешивается во внутренние дела Украины
Заборони на вбивство людини людиною, теж, в Україні немає.
Санкції за вбивство є, а от норми закону, якою б вбивство було б заборонене, немає
Он прав, это дебильные украинские еврозаконы позволяют творить беспредел в Украине, а Венгрия как и россия просто этим пользуются.
Так что, продолжай получать удовольствие.