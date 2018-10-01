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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Венгрия (694) гражданство (850) Сийярто (44)

 В Украине не запрещено предоставление паспорта другой страны, а также сокрытие двойного гражданства, - МИД Венгрии

Граждане Украины не совершают преступление, если не сообщают о том, что они также имеют паспорт другой страны.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер, говорится в сообщении на сайте правительства Венгрии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Таким образом Менцер прокомментировал возмущение Киева, вызванное тем, что венгерские консулы раздают гражданство украинцам и инструктируют их, как скрывать свои венгерские паспорта и как манипулировать с документами на границе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Полностью поддерживаю позицию МИД относительно действий Венгрии с раздачей паспортов на Закарпатье, - Порошенко

"Министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто встретился со своим украинским коллегой в среду в Нью-Йорке в рамках заседания высокого уровня 73-й Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. На встрече министр иностранных дел Украины признал, что в Украине не существует закона, запрещающего гражданам иметь паспорт из другой страны. Кроме того, законом не запрещено предоставление паспорта другой страны, и не является преступлением, когда кто-то не сообщил о том, что он также имеет паспорт другой страны", - заявил Менцер.

Министр иностранных дел и торговли Венгрии "не может быть запуган" в споре с Украиной о двойном гражданстве, отметил Менцер. Менцер добавил, что "несколько дней назад глава Закарпатья заявил, что по крайней мере половина членов парламента Украины имеют двойное гражданство, и соответственно нападка на венгров неприемлема".

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Будапешт повторил свою угрозу: если Украина вышлет венгерского консула в Берегово, Будапешт вышлет украинского консула.

Источник: https://censor.net.ua/n3088868
 
 
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 Топ комментарии
 
Понятное дело. Все наши народные депутаты имеют по два три гражданства. А гиперлупы по странному совпадению рожают детей только в штатах.
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Логика венгерских йоббиков основывается на деньгах из России, Кремля. Не зря же премьер Венгрии в РФ как на работу ездит.
Какую линию кремлевская партия им утвердила такую они и гнут по отношению к Украине.
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Понятное дело. Все наши народные депутаты имеют по два три гражданства. А гиперлупы по странному совпадению рожают детей только в штатах.
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И все российские патриоты и пропагандисты едут рожать в США, что бы ребенок автоматически гражданство Америки получил, некоторые в Германию и прочую Европу а тем временем российским дебилам рассказывают о врагах в НАТО В Украине не запрещено предоставление паспорта другой страны, а также сокрытие двойного гражданства, - МИД Венгрии - Цензор.НЕТ 7866, что бы они в своих мухосрансках сидели и не бухтели, терпели, пока живут без газа и канализации выливая нечистоты просто за окно
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По твоему описанию получается, что все российские патриоты в нашей Верховной Раде сидят, добрый человек.
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Венгры составляют примерно 9 % жителей Закарпатья.
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у него в методичке про это нет ни слова В Украине не запрещено предоставление паспорта другой страны, а также сокрытие двойного гражданства, - МИД Венгрии - Цензор.НЕТ 2457 там написано "всё Закарпатье венгерское"
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Упоротых ватников на Донбассе тоже было не больше 9%.
Результат видишь?
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по мне так хоть 10 паспортов, только занимать гос.должности или быть депутатом запретить.
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Собственно логика венгром понятна и оправдана. Если в парламенте почти все имеют по два-три паспорта, то в чем виноваты жители Берегового? Для них что, другие Законы действуют?
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Логика венгерских йоббиков основывается на деньгах из России, Кремля. Не зря же премьер Венгрии в РФ как на работу ездит.
Какую линию кремлевская партия им утвердила такую они и гнут по отношению к Украине.
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нет, логика венгров основана в данном случае на том, что они знают украинское законодательство лучше нашего генпрокурора. Стыд и позор.
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Ну, если Вы знаете украинское законодательство, то может расскажите нам каким законом Украины разрешено получение паспорта другого государства???
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Разрешено все, что явно законом не запрещено.
Нет запрета на двойное гражданство и нет наказания за двойное гражданство - значит разрешено.
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А каким запрещено? Разрешено все, что не запрещено законом.
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про громадянство України

"Стаття 2. Принципи законодавства України про громадянство
Законодавство України про громадянство ґрунтується на таких
принципах:
1) єдиного громадянства - громадянства держави Україна, що
виключає можливість існування громадянства
адміністративно-територіальних одиниць України. Якщо громадянин
України набув громадянство (підданство) іншої держави або держав,
то у правових відносинах з Україною він визнається лише
громадянином України. (как видите, он не теряет гражданство Украины).
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Конституция Украины - статья 4
Конституция

Стаття 4. В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом.
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В тім і фокус- покус! Статя Конституціі - є,а відповідальності за її порушення - нема!
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да, и где здесь запрет за второе-десятое гражданство?
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Зачем же тогда вы просите граждан Украины скрывать факт получения венгерского гражданства ?


"...инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".
Источник: https://censor.net.ua/v3086994
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Такие боевые йобики и боятся Луценко?
А может все-таки они понимают, что делают что-то не соответствующее законам Украины, поэтому и просят граждан Украины скрывать гражданство Венгрии?
Почитайте коммент ниже


01.10.2018 10:03


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скорее всего, пресс-секретарь ответил бы, что в Венгрии, т.е. на территории консульства, подобное законом не запрещено.
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подозреваю, что это, типа, проявление заботы о новоявленном венгерском гражданине, ведь, ответственность за получение второго гражданства, хоть и административная, но все же у нас есть.
Но дипломатия штука кучерявая, там вещи своими именами называть не принято...
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где в конституции записано, что президент обязан раз в каденцию менять избирательное законодательство?
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Для тупих- виборча комісія і виборче законодавство,це навіть не чоловік і жінка ,і не чотири різних людини карл....
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ооо...уже тон поубавили... а то заблокируем, запретим... тише будьте!..мову учите!)))
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Дожились!Теперь не только кацапы ,уже и мадьяры нам будут рассказывать про наши законы,и какую нам надо власть!Конечно .при всём уважении лучше бы и Москаль там не потпё..дывал на руку веграм,а то встряёт как без мыла..
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Да и пора нам указывать в открытую на их косяки!Вчастности по НАТО,когда они не финансируют в полном объёме,свои обязательства,по ЕС,когда помощь дербанится между приближёнными Орбана(на это указывают в самом ЕС),как они принимают законы,по котрым в том же ЕС есть большие предъявы,да и пора без всяких тормозов называть их путинскми "холуями"Прститутками",щестёрками"!Про того же Сийярото,что уёбок закончил МИМО,где и был завербован КГБ!НЕ хер тут церемонится,а то их блядей не нашутку понесло
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Так вот с парламента надо и начинать который не принял закон запрещающий иметь несколько паспортов. А как он его примет если у большинства помазанников рыло в пуху.
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Это точно, у половины Рады и чинуш по 2-3 паспорта но кричат о зраде громче всех.
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а зачем ЗАКОН ???
Есть 4 статья Конституции
Стаття 4. В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом.
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Так ты это расскажи генплокулолу и полубию ,а не мне. У меня гражданство одно и конституцию не нарушал.
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где в нашем законодательстве запрет на второе гражданство? какое конкретно наказание - административное, уголовное, какие сроки или штрафы?
Упс.. нету.
Что не запрещено - то разрешено. Расскажи это генпрокурору нашему, а то он тупит не по-детски.
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Вот это большая *Опа ! Венгры серьезно нам подгадили.
Если не пресечь в зародыше - тогда и хуйловские паспорта законные.
А пресекать нужно с самого Верха. Кто на такое пойдет?
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Логика венгров основана в данном случае на том, что они знают украинское законодательство лучше нашего генпрокурора. Стыд и позор.

И - да, российский паспорт гражданина у нас не вне закона.
И пусть и дальше так будет, если не хотим оттолкнуть от себя всех крымчан.
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Согласен! Крымчане, в большинстве своем, получили паспорта от безысходности.
Вот в будущим проблема, если венгры правы, можно раздавать паспорта где попало и кому попало.
И когда количество жителей местности с чужими паспортами перевалит за половину, начнутся проблемы.
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Ты о чем? Я тоже так думал, но недавно мне глаза открыли.

"Статья 19. Основания для потери гражданства Украины.
Основаниями для потери гражданства Украины являются:
добровольное приобретение гражданином Украины гражданства другого государства, если на момент такого приобретения он достиг совершеннолетие..."
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Ст. 4 Конституції України говорить: "В Україні існує єдине громадянство". Це не означає, що українцям заборонено мати інші громадянства. Це формулювання означає, що друге громадянство і документи, які підтверджують це громадянство, не визнаються українським законодавством і не діють на території України..
Подвійне громадянство - ситуація, коли людина має одночасно громадянство двох або більше держав. При цьому кожне з них може вимагати від особи виконання всіх її цивільних обов'язків. Такий статус стає можливим у громадян тих країн, між якими укладено договір про подвійне громадянство, тобто про взаємне визнання обох громадянств.

И что ,, у нас с цыганами есть такой договор . ?? В Украине не запрещено предоставление паспорта другой страны, а также сокрытие двойного гражданства, - МИД Венгрии - Цензор.НЕТ 6706.
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Грубо говоря - вот есть венгр Солан в Береговом, и получил он второй паспорт, венгерский. Украинские власти за это его наказать не могут, согласно 4-й ст. Конституции. Они могут лишь только и дальше обращаться к нему, как к гражданину Украины. Допустим, Солан ограбил кого и попал в СИЗО. Он не может достать венгерский паспорт и начать требовать к себе консула, поскольку этот документ Украиной не признается и не действуют на территории Украины. Вот что значит 4-я статья Конституции - иметь паспорт можно, но только работать он в Украине не будет. А за ее пределами - очень даже
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Ну да . По действующему законодательству обладателя другого паспорта (если он уже есть ), наказать нельзя . Спор идёт с венграми о незаконности выдачи паспортов .

Это юридическая и политическая тема , а не криминальная . .
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В странах, где официально разрешено двойное гражданство, правила такие же. Если ты гражданин страны N1, и совершил преступление/уклонился от воинской службы/тебе требуется помощь государства, то действует лишь паспорт страны N1, при попытке обратиться в посольство N2 тебя просто посылают, для них ты уже находишься на своей родине.
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Чиновники МИД Венгрии решили перебрать на себя функции Конституционного Суда Украины? Или сразу - международных институций ЕС? Или сразу - ООН? "Пупок не развяжется..."?
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нет, логика венгров основана в данном случае на том, что они знают украинское законодательство лучше нашего генпрокурора. По нашему законодательству, второе гражданство не наказуемо.
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Да чепуха ,, знает про это и генпрокурор и все остальные . Кто собрался кого то за это наказывать . ? Разве об этом речь . ?

Спор идёт на уровне дипломатов о НЕЗАКОННОЙ раздаче паспортов на территории Украины ,, так как для этого нет оснований . Договора нет ( см. коммент выше ) . В Україні не заборонено надання паспорта іншої країни, а також приховування подвійного громадянства, - МЗС Угорщини - Цензор.НЕТ 3834 .
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это не знание, а перекручивание законодательства на одном уровне с безграмотным пргокугогом.
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Получение паспорта другого государства означает отказ од гражданства Украины. В этом случае лица получившие паспорт иного государства (иностранцы) могут пребывать в Украине по визам и ограниченное время. Нарушение такого режима это правонарушение за которое предусмотрена ответственность.
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А кто-то говорит о "наказании"? Просто, назрела необходимость во внесении дополнений в действующее законодательство Украины, касающееся гражданства... Многого не нужно - "перекрыть" возможность получения руководящих должностей в госсструктурах Украины, при наличии гражданства иной страны. Это касается как должностей назначаемых, так и выборных. Ведь предупреждение "скрывать наличие венгерского гражданства" вызвано не "заботой об новых согражданах", а заполучение "пятой колонны" в структурах власти "на местах"... То есть, они, якобы, "законным путём", получают дополнительный рычаг влияния на пограничную политику Украины. А что это, как не "вмешательство во внутренние дела суверенного государства"?...
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Это правда. Если Украина подаст на Венгрию в международный суд, суд Украина проиграет. В Украине не запрещено предоставление паспорта другой страны, а также сокрытие двойного гражданства, - МИД Венгрии - Цензор.НЕТ 7881
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Пока у власти быдло-элита казнокрадов не будет принято законов о ужесточении за двойное гражданство, ибо у каждого министра, депутата и даже потроха есть как минимум второй паспорт.
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Нужно перенимать опыт стран Балтии - институт "неграждан".
Пускай люди получают паспорта, но при этом они получают одновременно статус "неграждан", то есть не имеют права голосовать на выборах (местных и общенациональных) и работать госслужащими, занимать какие то должности как в местных советах так и на более высоком уровне.
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Поздно. Балтийский институт неграждан существует только потому, что он был создан в 90-е, когда Европу еще не захлестнула волна дикой толерантности и равноправия. Сейчас попытки такое создать сразу наткнуться на международный вой про нарушение прав человека. А там недалеко и до закрытия и того ручейка финпомощи Запада
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Ничего подобного. Ряд ведущих европейских и мировых держав запрещает получение второго гражданства. Например, Германия, Дания, Норвегия.
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Вопрос очень острый и к нему нужно отнестись со всей серьёзностью. Украинский МИД мог бы издать временные постановления регулирующие эту проблему.
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Второе гражданство в мировой практике регулируется договорами между двумя государствами. Если между двумя странами такой договор есть, то можно иметь второй паспорт. Например Украина могла бы заключить такой договор с Израилем или Канадой. С Венгрией такого договора нет и потому полное право Украины запрещать получение венгерский паспорта до выхода субъекта из украинского гражданства. Хотя нужно уточнить закон о едином гражданстве Украины и как можно скорее.
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МИД Йобиков = МИД Рашки Что в рашке бухают бояру что йобики начали принимать то же самое В Україні не заборонено надання паспорта іншої країни, а також приховування подвійного громадянства, - МЗС Угорщини - Цензор.НЕТ 7334
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Все правильно венгр сказал, сейчас пока что в Украине действительно нет никакого наказания за второй паспорт. Да, этот документ не признается органами власти Украины, но за ее пределами - это полноценный документ
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Если нет наказания это не значит что разрешено.
Это как будапештский меморандум.
Обязательства есть,а наказания за их невыполнение нет.
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Б...ляха!!!! Вы, хоть Закон "О гражданстве" почитайте!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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За пределами Украины сколько угодно, но при пересечении границы, при выезде документы должны быть в полном порядке. А здесь явное нарушение паспортного режима. Так что останавливать голубчиков на пограничном контроле
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Полное право Украины не выпускать закарпатских мадьяр из Украины по биометрическим паспортам, так как эти паспорта были получены с нарушениями. И изымать их прямо на границе. И не впускать в Украину по венгерским паспортам за нарушение паспортного режима. И никакой суд даже разбираться не станет.
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Да уж. Как котёнка мордой в его же какашку.
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раздача паспортов ударными темпами это сепарская акция против государства, не зависимо как это оговорено в законах так как есть ещё конституция, и это дело сбу.
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Писатели! Когда же вы читать научитесь!!!!

Громадянство України припиняється:
1) внаслідок виходу з громадянства України;
2) внаслідок втрати громадянства України;
3) за підставами, передбаченими міжнародними договорами України. Вихід з громадянства України (репатріація) допускається, якщо
особа набула громадянство іншої держави або отримала документ, виданий уповноваженими органами іншої держави, про те, що громадянин України набуде її громадянство, якщо вийде з громадянства України. Громадянин України, який постійно проживає на території України або за кордоном, може вийти з громадянства України за його клопотанням. Крім того, за клопотанням одного з батьків разом із батьками з громадянства України може вийти і дитина. Якщо дитина усиновлена, то за клопотанням одного з усиновителів дитина може вийти з громадянства України. Вихід дітей віком від 14 до 18 років з громадянства України може відбуватися лише за їхньою згодою (ст. 16 Закону України "Про громадянство України").
Датою припинення громадянства України є дата видання відповідного Указу Президента України.
Вихід з громадянства України не допускається, якщо:
* особу, яка клопоче про вихід з громадянства України, притягнуто як обвинувачену в кримінальній справі;
* стосовно особи в Україні є обвинувальний вирок суду, що набрав чинності і підлягає виконанню.
Втрата громадянства може здійснюватися у трьох формах:
а) автоматична втрата громадянства держави відбувається за умови набуття громадянства іншої держави. Наприклад, така система діє у США, громадянин цієї держави автоматично втрачає громадянство за умови натуралізації до іншої держави;
б) вихід з громадянства означає втрату громадянства на основі правозастосовного акта уповноваженого органу держави, який приймається за поданою заявою зацікавленої особи. Проте законодавство може встановити обмеження щодо виходу з громадянства, зокрема за несплату податків, наявність інших майнових зобов'язань. "Закон про громадянство Української Держави", підписаний гетьманом П. Скоропадським 2 липня 1918 року, визначав, що заяву про зречення громадянства держави можна було подати до уповноважених органів не раніше як після трьох років перебування у ньому;
в) позбавлення громадянства здійснюється не з власної волі особи, а з ініціативи компетентних органів державної влади. Підставою для прийняття такого рішення могло бути завдання шкоди престижу держави чи державній безпеці, нехтування високим званням громадянина держави та ін. У період існування радянської влади багатьох дисидентів на основі цієї норми було позбавлено громадянства СРСР. Конституція СРСР 1977 року визначила, що лише Президія Верховної Ради СРСР спеціальним указом могла як позбавляти громадянства СРСР, так і приймати до громадянства СРСР.
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В Украине не запрещено предоставление паспорта другой страны, а также сокрытие двойного гражданства

Это казуистика. Закон о едином гражданстве в Украине есть. Полное право Украины а не Венгрии трактовать его по своему усмотрению. МИД и МВД могли бы внести временные разъяснения по этому поводу, пока Рада не уточнит закон
Венгрия явно вмешивается во внутренние дела Украины
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Згоден!

Заборони на вбивство людини людиною, теж, в Україні немає.
Санкції за вбивство є, а от норми закону, якою б вбивство було б заборонене, немає
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Граждане Украины не совершают преступление, если не сообщают о том, что они также имеют паспорт другой страны.


Он прав, это дебильные украинские еврозаконы позволяют творить беспредел в Украине, а Венгрия как и россия просто этим пользуются.
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Він вже давно туди просився. Голова МЗС Угорщини Сіярто поповнив базу "Миротворця"

В Україні не заборонено надання паспорта іншої країни, а також приховування подвійного громадянства, - МЗС Угорщини - Цензор.НЕТ 4076
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А чё, властьпридержащие спохватились, да? Думали, лохмандеи с халдеями никуда не денутся? Ан нет! Очень даже денутся. И не просто денутся, а ещё и землицу с собой прихватят. Ну а спохватившимся властям остаётся или отсасывать, или отлизывать - это дело вкуса. А ещё можно расслабиться, пошире раздвинуть булки и получать удовольствие - процес-то всё равно пошёл и, шо характерно, не желает останавливаться.
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"раздвигать булки" это, русский человек, как раз в вашем стиле.
Так что, продолжай получать удовольствие.
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Для начала вызовите венгерского посла и вручите ему ноту протеста относительно вмешательства Венгрии во внутренние дела Украины... А потом пусть депы озадачатся законодательным обеспечением процедуры лишения гражданства... Хотя это не в их шкурных интересах - так что ничего делаться не будет...
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в Закарпатье нужны масштабные военные учения для начала . с последующей милитаризацией региона
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Украине не запрещено предоставление паспорта другой страны, а также сокрытие двойного гражданства, - МИД Венгрии
 
 
 
 
 
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