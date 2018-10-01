 В Украине не запрещено предоставление паспорта другой страны, а также сокрытие двойного гражданства, - МИД Венгрии

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер, говорится в сообщении на сайте правительства Венгрии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Таким образом Менцер прокомментировал возмущение Киева, вызванное тем, что венгерские консулы раздают гражданство украинцам и инструктируют их, как скрывать свои венгерские паспорта и как манипулировать с документами на границе.

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"Министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто встретился со своим украинским коллегой в среду в Нью-Йорке в рамках заседания высокого уровня 73-й Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. На встрече министр иностранных дел Украины признал, что в Украине не существует закона, запрещающего гражданам иметь паспорт из другой страны. Кроме того, законом не запрещено предоставление паспорта другой страны, и не является преступлением, когда кто-то не сообщил о том, что он также имеет паспорт другой страны", - заявил Менцер.

Министр иностранных дел и торговли Венгрии "не может быть запуган" в споре с Украиной о двойном гражданстве, отметил Менцер. Менцер добавил, что "несколько дней назад глава Закарпатья заявил, что по крайней мере половина членов парламента Украины имеют двойное гражданство, и соответственно нападка на венгров неприемлема".

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Будапешт повторил свою угрозу: если Украина вышлет венгерского консула в Берегово, Будапешт вышлет украинского консула.