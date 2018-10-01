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Все про:взятка (4106) ломбард (18) суд (21370) Донецкая область (4089)

 Суд оправдал следователя и прокурора, усмотрев в деле провокацию взятки со стороны владельца ломбарда

Артемовский городской суд Донецкой области оправдал старшего следователя Бахмутского отделения полиции и бывшего прокурора Артемовской местной прокуратуры.

Об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на приговор суда от 21 сентября, передает Цензор.НЕТ.

В 2016 году женщина заявила о краже золотых украшений ее сожителем, которые он якобы сдал в ломбард. Прокурор и следователь провели обыск в помещениях учреждения и изъяли вещи и документы. В дальнейшем владелец ломбарда обратился в СБУ, что правоохранители якобы вымогают у него деньги за возврат вещей и документов. Требование взятки прокурор якобы написал на листе бумаги и показал работнику ломбарда, который сообщил об этом владельцу. Сначала речь шла о $ 2500, но впоследствии сумму уменьшили до $ 1000. Владелец ломбарда передал взятку под контролем СБУ, использовав собственные средства, поскольку в СБУ денег якобы не было.

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Однако суд решил, что требование взятки было недоказано, а факты свидетельствуют о возможном сотрудничестве владельца ломбарда с СБУ и провокации преступления.

В частности, требование взятки заявителю стало известно понаслышке (от другого работника ломбарда). В заявлении говорилось, что прокурор "возможно" действует в сговоре со следователем. Но другими материалами это не подтверждалось, а обвиняемые не признают вину, суд эти показания расценил как предположения.

Кроме того, СБУ провела допрос владельца ломбарда и получила согласие на проведение в отношении него НСРД до внесения данных в Единый реестр. Поэтому суд признал протокол допроса свидетеля и полученные в дальнейшем результаты НСРД "плодами отравленного дерева" и недопустимыми доказательствами.

В ходе расследования кражи золотых украшений ломбард в Бахмуте отказал в их выдаче, сообщив об их передаче в центральный офис. В акте передачи место нахождения центрального офиса было отмечено город Горловка временно оккупированной территории. Работник и владелец ломбарда убеждали, что такой адрес указан по техническим причинам, а на самом деле офис в Киеве. Был проведен обыск также в отделении ломбарда в Константиновке, что владелец расценивал как давление. Однако изъятые вещи были не теми, которые разыскивали правоохранительные органы. В то же время следователь предполагал, что ломбард может не платить налоги в Украине.

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30 июня 2016-го суд не наложил арест на изъятые вещи, поскольку прокурор попросил оставить ходатайство без удовлетворения, выяснив, что предприятие зарегистрировано на подконтрольной Украине территории. В суде присутствовал адвокат ломбарда. Но 1 июля владелец заведения обратился в СБУ с заявлением о вымогательстве взятки. Суд отметил, что в настоящее время он уже должен был знать, что имеет право забрать изъятое имущество. Суд отметил, что при расследовании взятки не было выяснено, не имел ли заявитель скрытых мотивов, а именно, не хотел ли заручиться поддержкой СБУ, чтобы отвести проверки от своего бизнеса. В дальнейшем возможные нарушения в его работе ни СБУ, ни другими правоохранительными органами не проверялись.

Владелец ломбарда позже подтвердил, что все время хранил у себя украденные украшения, которыми интересовались правоохранительные органы. Когда телефоны всех фигурантов прослушивались, было зафиксировано, что первым звонил и активно вел себя именно заявитель. Когда прокурор отказался от ареста изъятых вещей, владелец ломбарда согласился вернуть украденные украшения, настаивая чтобы передача состоялась в помещении ломбарда. В присутствии прокурора он перед скрытой камерой демонстративно отсчитал 10 купюр по 100 долларов, хотя на видео не слышно, чтобы прокурор требовал эти деньги, а владелец ломбарда объяснял, за что их дает.

В дальнейшем прокурора и следователя задержали возле супермаркета "Брусничка", а сверток с деньгами держала под майкой жена прокурора, которая якобы договорилась с мужем в 12:00 дня сходить в магазин за продуктами. По словам женщины, этот пакет лежал у ее мужа и она его подобрала, думала, что у кого-то выпало, и хотела передать. Но вдруг набежало много людей в форме, она растерялась и невольно положила пакет себе под майку. Их попросили никуда не идти, начался обыск. У нее забрали телефон и потребовали отдать, что у нее есть. Она отдала сверток, а там оказались деньги. Утверждала, что муж ей сверток не давал и она его подняла.

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Суд пришел к выводу, что преступление могло бы не произойти, если бы не спланированное поведение владельца ломбарда, то есть в деле имеется провокация преступления, согласно европейским стандартам фактически означает отсутствие в действиях обвиняемых состава преступления.

Источник: https://censor.net.ua/n3088860
 
 
 Топ комментарии
 
Судья-коррупционер сказал, что прокурор НЕкоррупционер. Именем Украины. Продано. Бггггггггггг )
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Ці судді, прокурори, мєнти, урядовці... уже просто знущаються і над правосуддям, і над нашою країною,людьми. Треба висліджувати, пхати до багажника і вішати у посадці... іншого способу немає. І до того справа іде.
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😂😂😂

Не провоцируйте вы уже таки нашу власть!)))
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- Все правильно, - сказал Остап, - твердые и мягкие корма для скота. Но при чем же тут наш брат - художник? Не вижу никакой связи.(с)
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"Европейские стандарты" избирательного действия...)))
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Потужні реХформи від Петі. "Нова поліція"!!!!

Треба ще на власника ломбарду позов подати за наклеп на "реХформировану поліцію і прокуратуру".
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Да вы шо!? Сделать это ПРЕЦЕДЕНТОМ в Украине для всех сбушников, ментов, прокуроров и прочих упырей!
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Судья-коррупционер сказал, что прокурор НЕкоррупционер. Именем Украины. Продано. Бггггггггггг )
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Ці судді, прокурори, мєнти, урядовці... уже просто знущаються і над правосуддям, і над нашою країною,людьми. Треба висліджувати, пхати до багажника і вішати у посадці... іншого способу немає. І до того справа іде.
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Вы неправы!.Не надо везти в посадку.Треба миняты президента и Раду , через кожных 2 роки.Пока не будем в НАТО и ЕС.Запрет на профессию для казнокрада-страшна кара.Они смогут только подметайлами працювать
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а ВЫ чего-то другого ждали от отреХВормированных мальдивским кондомом судейских 3,14дарасов?
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Теперь виноваты будут все, но только не взяточники. Оказывается они кристально честные люди, а остальные провоцируют их взятками. В стране слишком много лишних денег. особенно долларов. ведь именно доллары хотят подсунуть в виде взятки.
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Не розкачуйте човен. А то йулькаварофка прийде.😊
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а вона вже не йде а рветься, ця
воровка...
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А твой хозяин обсерается глядя на рейтинги? Ищи себе нового......
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Чучело! Тему читай! При чём здесь юлька пациент?
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Ай да судья!! Ай да сукин сын! Выгородил подельников. Кто больше всего имеет контакт с судьями? Правильно,МВД и прокуратура. Именно с их подачи и жиреют судьи,ведь когда нужно судье то прокуратура не подаёт апелляцию на его решение и поэтому они компаньоны,так сказать "рука руку моет",МВД же готовит по сговору с теми же судьями и прокурорами "сырые" материалы которые потом прокурор тащит в суд и естественно процесс "проигрывает" что и требовалось. Эти три организации подельники преступлений и подлогов которые и вытаскивают из халепы друг друга,так сказать бригадный подряд. Вот они и "кинули" дурачков из СБУ общими усилиями,ведь СБУ довольно редкий гость в судах и "проку" от них как правило ни судье ни прокурорам нет.
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черговий доказ, що правосуддя в Україні немає
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гаїшник:
- Пане суддя, він мене провокував.
- Як саме?
- Порушував правила дорожнього руху.
- Свідок, чи визнаєте ви себе винним в тому, що, порушуючи ПДР, ви спровокували шановну людину до вимагання з вас хабаря?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСуд оправдал следователя и прокурора, усмотрев в деле провокацию взятки со стороны владельца ломбарда
 
 
 
 
 
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