 Суд оправдал следователя и прокурора, усмотрев в деле провокацию взятки со стороны владельца ломбарда

Об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на приговор суда от 21 сентября, передает Цензор.НЕТ.

В 2016 году женщина заявила о краже золотых украшений ее сожителем, которые он якобы сдал в ломбард. Прокурор и следователь провели обыск в помещениях учреждения и изъяли вещи и документы. В дальнейшем владелец ломбарда обратился в СБУ, что правоохранители якобы вымогают у него деньги за возврат вещей и документов. Требование взятки прокурор якобы написал на листе бумаги и показал работнику ломбарда, который сообщил об этом владельцу. Сначала речь шла о $ 2500, но впоследствии сумму уменьшили до $ 1000. Владелец ломбарда передал взятку под контролем СБУ, использовав собственные средства, поскольку в СБУ денег якобы не было.

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Однако суд решил, что требование взятки было недоказано, а факты свидетельствуют о возможном сотрудничестве владельца ломбарда с СБУ и провокации преступления.

В частности, требование взятки заявителю стало известно понаслышке (от другого работника ломбарда). В заявлении говорилось, что прокурор "возможно" действует в сговоре со следователем. Но другими материалами это не подтверждалось, а обвиняемые не признают вину, суд эти показания расценил как предположения.

Кроме того, СБУ провела допрос владельца ломбарда и получила согласие на проведение в отношении него НСРД до внесения данных в Единый реестр. Поэтому суд признал протокол допроса свидетеля и полученные в дальнейшем результаты НСРД "плодами отравленного дерева" и недопустимыми доказательствами.

В ходе расследования кражи золотых украшений ломбард в Бахмуте отказал в их выдаче, сообщив об их передаче в центральный офис. В акте передачи место нахождения центрального офиса было отмечено город Горловка временно оккупированной территории. Работник и владелец ломбарда убеждали, что такой адрес указан по техническим причинам, а на самом деле офис в Киеве. Был проведен обыск также в отделении ломбарда в Константиновке, что владелец расценивал как давление. Однако изъятые вещи были не теми, которые разыскивали правоохранительные органы. В то же время следователь предполагал, что ломбард может не платить налоги в Украине.

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30 июня 2016-го суд не наложил арест на изъятые вещи, поскольку прокурор попросил оставить ходатайство без удовлетворения, выяснив, что предприятие зарегистрировано на подконтрольной Украине территории. В суде присутствовал адвокат ломбарда. Но 1 июля владелец заведения обратился в СБУ с заявлением о вымогательстве взятки. Суд отметил, что в настоящее время он уже должен был знать, что имеет право забрать изъятое имущество. Суд отметил, что при расследовании взятки не было выяснено, не имел ли заявитель скрытых мотивов, а именно, не хотел ли заручиться поддержкой СБУ, чтобы отвести проверки от своего бизнеса. В дальнейшем возможные нарушения в его работе ни СБУ, ни другими правоохранительными органами не проверялись.

Владелец ломбарда позже подтвердил, что все время хранил у себя украденные украшения, которыми интересовались правоохранительные органы. Когда телефоны всех фигурантов прослушивались, было зафиксировано, что первым звонил и активно вел себя именно заявитель. Когда прокурор отказался от ареста изъятых вещей, владелец ломбарда согласился вернуть украденные украшения, настаивая чтобы передача состоялась в помещении ломбарда. В присутствии прокурора он перед скрытой камерой демонстративно отсчитал 10 купюр по 100 долларов, хотя на видео не слышно, чтобы прокурор требовал эти деньги, а владелец ломбарда объяснял, за что их дает.

В дальнейшем прокурора и следователя задержали возле супермаркета "Брусничка", а сверток с деньгами держала под майкой жена прокурора, которая якобы договорилась с мужем в 12:00 дня сходить в магазин за продуктами. По словам женщины, этот пакет лежал у ее мужа и она его подобрала, думала, что у кого-то выпало, и хотела передать. Но вдруг набежало много людей в форме, она растерялась и невольно положила пакет себе под майку. Их попросили никуда не идти, начался обыск. У нее забрали телефон и потребовали отдать, что у нее есть. Она отдала сверток, а там оказались деньги. Утверждала, что муж ей сверток не давал и она его подняла.

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Суд пришел к выводу, что преступление могло бы не произойти, если бы не спланированное поведение владельца ломбарда, то есть в деле имеется провокация преступления, согласно европейским стандартам фактически означает отсутствие в действиях обвиняемых состава преступления.