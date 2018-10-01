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 Британия намерена оставить часть солдат в ФРГ после Brexit

Лондон намерен оставить в Германии небольшой военный контингент после выхода Великобритании из состава Евросоюза.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон заявил в воскресенье, 30 сентября, в ходе съезда Консервативной партии в Бирмингеме. Речь идет о примерно 185 военных и 60 гражданских сотрудниках Минобороны. При этом после Brexit ведомство намерено значительно сократить число размещенных в Европе британских солдат. Это будет сделано по завершению переходного периода в 2020 году.

Министр особо выделил необходимость запуска в армии масштабной образовательной программы для защиты от кибератак. По словам Уильямсона, подобная программа станет "первой в своем роде в стране НАТО". В будущем на обучение не менее 2 тысяч человек в год планируется выделять около 1 млн фунтов стерлингов (в пересчете - 1,1 млн евро) ежегодно, отметило ведомство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Великобритания разместит в Норвегии 800 военных для сдерживания России в Арктике, - Уильямсон

Ранее в сентябре телеканал Sky News сообщил об инициативе британского Минобороны и Центра правительственной связи по созданию кибервойск для противодействия российской угрозе. Сосредоточенность на наступательных операциях позволит обеспечить "новые способы сдерживания и наказания государств, которые желают причинить ущерб" стране, полагает бывший глава командования Объединенных сил Великобритании (Joint Forces Command) генерал Ричард Барронс.

Великобритания планирует выйти из состава ЕС в марте 2019 года. Брюссель и Лондон в настоящее время работают над соглашением, регулирующим порядок "Брекзита". Эти переговоры должны быть завершены до конца октября, чтобы дать время парламентам обеих сторон ратифицировать согласованный документ.

Источник: https://censor.net.ua/n3088858
 
 
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Захер нахвалявся взяти Берлін, а потім піти на ЛондОн, ось і баяцца. Х зна шо на думці у тії ДЬІРЬІ.))
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Всё правильно... Немцы слишком долго отсиживались за спиной США и Британии... Почему англосаксы должны защищать границы того, кто не только не желает вносить свой вклад в коллективную оборону, но и "играет на руку" потенциальному противнику, укрепляя его экономический потенциал?!
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А может немцы хотят вместо английских солдат расейских ,от путина?Раз они никакой угрозы от расеи не видят,на все взывания от США,Вритании,то и х.. с ними,пусть привалит им это счастье
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Давайте их к нам и в Польшу. Они здесь нужнее. Особенно под прикрытием АУГ 2-го и 6-го флотов США. Британія має намір залишити частину солдат у ФРН після Brexit - Цензор.НЕТ 1458
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Германия как тот перебежчик,со времен Наполеона и Александра Первого,дружит с теми с кем ей выгодно,но нападает на всех подряд...!
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Вчера тот же чел говорил о размещении 800 солдат в Норвегии, сегодня о сокращении....
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