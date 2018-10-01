EN|RU|UK
Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия, Общество
  3278  44
Все про:погода (2481) ГСЧС (1742)

 Синоптики предупредили украинцев о заморозках

В понедельник в Украине, кроме юга, ожидаются заморозки на почве 0-5°С.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По данным "Укргидрометцентра" 1 октября в Украине, кроме южной части, ожидаются заморозки на почве 0-5°С", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сильный ветер частично сорвал крышу магазина на Житомирщине, пострадала женщина, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3088856
 
 
 Топ комментарии
 
Соевым мародерам на руку, газ то дорожает
 показать весь комментарий
 
по бамажці твій пахан вже оголосив в нас прекрасний інвестиційний клімат та рост процента жиров у маслі Синоптики попередили українців про заморозки - Цензор.НЕТ 4547
 показать весь комментарий
 
У уважаемого букова надо спросить. Похоже, что он в эпицентре, Полюса Холода.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
по бамажці твій пахан вже оголосив в нас прекрасний інвестиційний клімат та рост процента жиров у маслі Синоптики попередили українців про заморозки - Цензор.НЕТ 4547
 показать весь комментарий
 
 
Хде? Киев не юг, сейяас +3 и холоднее на неделе уже не будет. Неужто и у синоптиков политические игры начались? Синоптики попередили українців про заморозки - Цензор.НЕТ 2465
 показать весь комментарий
 
Черкассы, сейчас на нулю, трава вся белая, значит были заморозки.
 показать весь комментарий
 
 
Вчора розмовляв зі своїми в Хмельницькій області. Казали що вранці калюжі були вже покриті льодом.
 показать весь комментарий
 
 
Пам'ятаю, колись було що 2 жовтня сніг випав неслабо
 показать весь комментарий
 
В крупных городах температура всегда на несколько градусов выше - и теплоотдача многоквартирных зданий влияет, и нагрев их солнцем... Частенько бывает, что идёшь перед утром по городу, к вокзалу, и хлюпаешь по лужам, а приезжаешь на электричке к Днепру, а там иней и лёд хрустит под ногами... Так что если в Киеве сейчас +3, то где-нибудь на окраине Боярки уже ледок в бочках...
 показать весь комментарий
 
 
Прогноз "в Киеве", я правильно прочитал? Ничего белого на траве и близко нет, даже возле Гидрометцентра, там где я работал, на горЕ, судя по сводке.
 показать весь комментарий
 
А Днепр только в Киеве протекает? А "прогноз в Киеве", с "+3" - ваши собственные слова... У меня +3 - только сейчас. Утром было +2. А товарищ на Днепре в прибрежных лужах ледок ломает - "отзвонился" пять минут назад... Спиннинг бросает, так сменил "плетёнку" на мононить - "плетёнка" обмерзает...
 показать весь комментарий
 
Завтра будет видно. Если были заморозки листья мгновенно пожелтеют. А "товарищам", что касается погоды я не верю. Зато знаю, где главный термометр страны находится. 30 лет мимо него на работу ездил Синоптики попередили українців про заморозки - Цензор.НЕТ 1015
 показать весь комментарий
 
Ну-ну... Особенно "резко пожелтеют" листья робинии ("белой акации") и клёна остролистого... А "главный термометр страны" - не "показатель"... Люди, вон, отписываются, что у каждого - "своя" погода... Кстати, если заморозки на грунте, то не обязательно, что температура воздуха - тоже "минусовая"... А если не "минусовая", то какое может быть "пожелтение"?...
 показать весь комментарий
 
Я "про каждого" кажется не говорил. А термометр-то все равно на остановке с труднопроизносимым названием "Гидрометеорологическая"
 показать весь комментарий
 
Особливо над теплотрасами вічний плюс Синоптики попередили українців про заморозки - Цензор.НЕТ 5281
 показать весь комментарий
 
 
Да, мне пока прёт! В Мариуполе тепло, +7. Можно ещё полетать, на самокатике. Через часок, непременно температурка ещё подрастет.
 показать весь комментарий
 
 
Да, теплее чем у нас, тока в Крыму...еще б заводы меньше коптили б..
 показать весь комментарий
 
Это- реально лучше! Но, можэ то у вас на солнышке. А у меня- в самой что ни на есть- тени!
 показать весь комментарий
 
 
Це з північної сторони, куди сонце заглядує лише влітку вранці.
 показать весь комментарий
 
Хм, а у меня тут, хоть и Голфстрим под боком, а с утра +5...
 показать весь комментарий
 
Брешет Гройсман, добрый человек. Когда говорит, что повышение цен на газ у нас окончательное, последнее повышение. Ну и ты тоже подбрехиваешь ему в такт. Не делай больше так.
 показать весь комментарий
 
 
Та ладно! Пусть разводится. Будет ему и субсидия... и судебные издержки... ещё и выяснится, что хата- не его. Короче- здрасьте новый БОМЖ.
 показать весь комментарий
 
 
Генерал Мороз чекає на накази фельдмаршала Тарифа Синоптики попередили українців про заморозки - Цензор.НЕТ 4196
 показать весь комментарий
 
 
"В понедельник в Украине, кроме юга, ожидаются заморозки на почве 0-5°С.Источник:https://censor.net.ua/n3088856"
це сьогодні?! - новина датована) 08-06 годиною)))
так заморозки вже відбулися/не відбулися ! Синоптики попередили українців про заморозки - Цензор.НЕТ 9865
 показать весь комментарий
 
 
У уважаемого букова надо спросить. Похоже, что он в эпицентре, Полюса Холода.
 показать весь комментарий
 
 
Ладно уж в эпицентре, в Черновцах утром было 1-2 градуса, сейчас +8, будет 17, в горах да, были заморозки до -1-2градусов, солнце лупит вовсю, еще опят не было, какая зима? Синоптики попередили українців про заморозки - Цензор.НЕТ 3713
 показать весь комментарий
 
 
Так я ж исхожу из сводок Гидромедцентра. Там у вас были неутешительные температуры, по-честному. Что-то, в последнее время, реально с прогнозами дело стало значительно хуже. Ты не заметил? Я- заметил, бо изучаю их серьезно. Бо вода, для моего самокатика- смерти подобна.
 показать весь комментарий
 
Просто надо знать географию этих мест, у нас в области может быть одновременно +20 возле Днестра и -5 в том же Берегомете или Путиле в горах, я еще весь виноград не оборвал да и трава не белела с утра.
 показать весь комментарий
 
 
Да, тут я- 0(ноль). Был единственный раз, проездом, днем. А ночью- то не считается, дважды.
 показать весь комментарий
 
Я про сайт погоды, кстати он сейчас показывает что у вас уже +13, одевай шлем и вперед. Синоптики попередили українців про заморозки - Цензор.НЕТ 6349
 показать весь комментарий
 
Якщо іній посріблив ваше волосся, то шанс зустріти динозавра на вулиці 50%.
 показать весь комментарий
 
однозначно))) - для голомозих) це набагато менші %,
як і в синоптичних прогнозах!
 показать весь комментарий
 
Не переживайте, громадяни, теплі шкарпетки з Туреччини вже пливуть вгору по Дніпру на баржі...
 показать весь комментарий
 
 
Не на часі, в нього затоварювання відморозками Синоптики попередили українців про заморозки - Цензор.НЕТ 3922
 показать весь комментарий
 
 
Там это где, какой именно город Украины волнует беларусов?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСиноптики предупредили украинцев о заморозках
 
 
 
 
 
 вверх