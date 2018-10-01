 Синоптики предупредили украинцев о заморозках

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"По данным "Укргидрометцентра" 1 октября в Украине, кроме южной части, ожидаются заморозки на почве 0-5°С", - говорится в сообщении.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"По данным "Укргидрометцентра" 1 октября в Украине, кроме южной части, ожидаются заморозки на почве 0-5°С", - говорится в сообщении.
це сьогодні?! - новина датована) 08-06 годиною)))
так заморозки вже відбулися/не відбулися !
як і в синоптичних прогнозах!