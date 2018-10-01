 Синоптики предупредили украинцев о заморозках

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По данным "Укргидрометцентра" 1 октября в Украине, кроме южной части, ожидаются заморозки на почве 0-5°С", - говорится в сообщении.

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