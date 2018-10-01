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Все про:Германия (3167) Меркель (1559) Евросоюз (12078)

 Меркель выступает за создание Совбеза ЕС на ротационной основе

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) выступает за создание Совета Безопасности Европейского Союза на ротационной основе. Цель подобного шага - укрепление дееспособности и формирование нового порядка в вопросах внешней политики.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявила канцлер в воскресенье, 30 сентября, в баварском Оттобойрене.

Внешняя политика, которая постоянно основана на едином мнении, не может быть разумным решением в будущем, отметила Меркель. В частности, канцлер указала на трудности при принятии решений о санкциях в отношении России. Ранее за прекращение принципа единой позиции при вынесении решений высказался глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

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Идея создания Совета безопасности ЕС была впервые высказана в рамках германо-французских межправительственных консультаций в июне 2018 года. Предполагалось, что в этом органе могут быть представлены не все 27 стран - членов ЕС одновременно. Ротационная основа означает либо постоянное присутствие в органе основных стран ЕС - например, Германии или Франции (при этом остальные государства будут принимать участие по очереди), либо ограничения в определении внешней политики Евросоюза для его основных членов.

Источник: https://censor.net.ua/n3088854
 
 
 Топ комментарии
 
вы что не знаете про крымскую войну 1956 года, в которой сражались монголоры второго космического флота против рептилоидов галактического центра?
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вам нужна еще одна говорильня?
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трамп поставил меркель перед выбором - или воюешь за трубопровод в сирии или достраиваешь нордстрим2 и укрепляешь русского медведя...британия освободилась от этой головной боли...брексит - путевку в жизнь...корабли и морпехи британские уже в черном море...европа не забыла чем закончилась крымская война 1956 года
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"крымская война 1956 года."

Я щось пропустив?
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вы что не знаете про крымскую войну 1956 года, в которой сражались монголоры второго космического флота против рептилоидов галактического центра?
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сорри, я тут не осведомлен о событиях в вашей параллельной реальности в 1856 году. В Моей - русне набили морду.
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"Не існує ні минулого, ні майбутнього, бо минуле вже не існує, а майбутнє ще не існує"(c)
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Це потрібно було робити ще в 14 році. Прокинулась. Гутен морген, фрау.
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а на ф*г? Еще одна инстанция для забалтывания агрессии русни и очередная кормушка для сотен евробюрократов.
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І що хорошого буде в призупиненні принципу єдиної позиції ?
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дойчланд дойчланд убер аллес - вот что "карошего".
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Мокшандія та її лоббісти не зможуть блокувати рішення Радбезу.
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ты видно с просонья не понял, что речь идет о совбезе ЕС, где рашки нет и, надеюсь, не будет, а не совбезе ООН.
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Це ти не зрозумів. Мокшандія через своє лоббі пропихує свої інтереси.
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Переводя с моих 2ух центов на твои 2 копейки, я это и имею ввиду, что влияние русни на политику германии делает инициативы последней не вызывающими доверия.
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От саме цього нам і не вистачає... ЕС не може справитися з тими своїми міжнародними інституціями, що вже створені - на рішення Брюсселя та Венеційської комісії "кладуть з прибором" всі, кому не лінь - одні мадяри чого варті, а Меркель ще одну бюрократичну наддержавну структуру хоче "навісить"...
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Орднунг превыше всего. И невдомек ей, что еще одна бюрократическая структура сделает ЕС еще неповоротливей.
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Ловчиха видно захотела СовБез ЕС с германским правом вето, чтобы обойти теперешнее право вето любой из стран ЕС. Я категорически против такого усиления германского диктата в ЕС.
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рашистский диктат лучше?, хотя, когда достроят нордстрим, неизвестно еще, под какую дудку будут плясать немцы...
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русня не член ЕС, и не будет, если продажный немецкий бизнес не втянет ее туда наперекор воле народов восточной европы, которые лучше, чем кто-либо, понимают, что это за зверь, как его ни переименовывай и не перекрашiвай.
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Немецкие быки не могу нечего сплясать. Они могут только топтаться, бодаться и мычать в загоне. А зaгон для них огораживает русня (американская половина давно продырявилась).
Немецким быкам ничего иного не приходит в головы, как втоптать в свой мычащий загон всю Европу или же расширить загон до Владивостока, если рузьге сцарь соизволит. Других
идей в немецком загоне нет, пока пожар не начнется.
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Щоб нікому не було обідно - надати право вето Люксембургу.
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Тут один Люксембуржец уже наветил в Европарламенте. Дулю Люксембургу, а не вето. Я бы только Великобретании такое доверил, если встал бы вопрос, но она скоро аут, к моему сожалению. Ну и Португалии.
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С такими фортелями что там на очереди? Фрексит и спексит? Останется только германия и кого она там кормит? Греция и венгры?
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Корова на подпевке Хуйла: не забудь туда Орбана и прочих парашных подстилок включить. Меркель виступає за створення Радбезу ЄС на ротаційній основі - Цензор.НЕТ 9266
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При Шрёдере так и было и будет так, если Меркель соцдемы свалят.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМеркель выступает за создание Совбеза ЕС на ротационной основе
 
 
 
 
 
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