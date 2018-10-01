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 Враг за сутки осуществил 28 обстрелов, ранен один украинский воин, четверо оккупантов уничтожены и восемь ранены, - штаб ОС

В течение прошедших суток, 30 сентября, ситуация в районе проведения операции оставалась контролируемой Объединенными силами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.

По данным штаба, российские оккупанты 28 раз открывали огонь по позициям украинских войск. При этом враг 6 раз применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Так, противник вел прицельный огонь из 120- и 82-мм минометов, вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Катериновка, Новозвановка, Троицкое, Луганское, Опытное, Пески, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

"По позициям наших войск в районе Луганского на Светлодарской дуге оккупанты трижды наносили огневые удары из минометов калибром 120 мм. Также в течение дня из минометов этого калибра обстреливались опорные пункты Объединенных сил вблизи Гнутово и Водяного на Приазовье. По защитникам Гнутово, кроме того, велся огонь из минометов 82-мм калибра и противотанковых ракетных комплексов. Огневому воздействию с применением противотанковых управляемых ракет подверглись и защитники Водяного. По позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Троицкое и Водяное велся огонь из вооружения боевых машин пехоты.

В ходе боевых действий 1 военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - сказано в сообщении.

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По данным разведки, в течение суток четверо оккупантов были уничтожены и 8 ранены.

"С начала суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Новотроицкое и Водяное. Потерь среди наших защитников нет", - добавили в штабе ОС.

Враг за сутки осуществил 28 обстрелов, ранен один украинский воин, четверо оккупантов уничтожены и восемь ранены, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3088853
 
   
 Топ комментарии
 
Одужання всім пораненим українським воякам.
Смерть окупантам.
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Дуже цікава подача інформації - ВСУ під обстрілом, самі зброю в хід не пускають, однак, у противника купа вбитих і поранених... Вони там що, "самоліквідацією" займаються? Вже б думали, ЩО і ЯК писать... А то викликає сумніви - Нас випадково не годують "развесістою клюквою" і "лапшу на вуха" не "вішають"?
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Одужання всім пораненим українським воякам.
Смерть окупантам.
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Цікаво, як тім рогатим тушкам у пеклі, маю надію що пазли а їх вісім скоро наздагонять рогату четвірку!!)) Слава Україні!!! смерть расії!!!!
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Смерть мокшанським окупантам! А колаборантам перша куля.
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Дуже цікава подача інформації - ВСУ під обстрілом, самі зброю в хід не пускають, однак, у противника купа вбитих і поранених... Вони там що, "самоліквідацією" займаються? Вже б думали, ЩО і ЯК писать... А то викликає сумніви - Нас випадково не годують "развесістою клюквою" і "лапшу на вуха" не "вішають"?
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Третя сила. НЛО, яке х зна звідки взялося.))
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Дик ..а як прес-служба ВСУ .оперативно взнає про вбитих окупантів.!?
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А як вони взнали про нюанси ліквідації курощупа? Русня,не зважаючи на своє базікання,не дуже переймається секретністю перемовин. Дебіли.
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На днях так же само писали: у нас один ранен, а двое оккупантов уничтожено!
Тоже кто-то сомневался, что это все брешут, вернее вкидывал "сомнение" москалик!
Но сразу на следующий день или через день всплыла новость про уничтоженную курицу, забыл её позывной, и ещё одного жопочленца, как раз на дату уничтожения объявленного ВСУ!
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Да я же только приветствую подобные "расклады"! Просто писать надо "поизощрённее". А так только дают повод, для "недалёких", "посомневаться"... Я вчера на одном из ресурсов "заклятых братьев" почитал "высеры": наиболее распространённые - "ВСУ не придерживаются Минских договорённостей" и "Власти Киева ведут пропаганду фейковых "побед", чтобы поднять рейтинг Порошенко"...
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А ты, значит, доверяешь "высерам" "заклятых братьев"?
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Рашисты утомили. Раненым быстрого выздоровления. Победа будет за нами!!! Слава Украине!!!
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Защитнику Украины желаем быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а в рядах расеянских пидорасов и лугандоно-даунецких пособников побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.
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і що цікаво що лише за 2тижня пошкоджено-знищено 1 танк - 4 бмп -декілько авто з сєпарськими "хєроямі-камандірамі" та й головний курощуп. Ворог за добу здійснив 28 обстрілів, поранено одного українського воїна, чотирьох окупантів знищено та вісьмох поранено, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7579 . от така вона гібрідна війна
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Самка ватника, савецкий саюз тоже так думал и где он?
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Самка ватника, плешивому педофилу путину-хуйлу лугандонцы не нужны.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг за сутки осуществил 28 обстрелов, ранен один украинский воин, четверо оккупантов уничтожены и восемь ранены, - штаб ОС
 
 
 
 
 
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