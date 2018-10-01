 Враг за сутки осуществил 28 обстрелов, ранен один украинский воин, четверо оккупантов уничтожены и восемь ранены, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.

По данным штаба, российские оккупанты 28 раз открывали огонь по позициям украинских войск. При этом враг 6 раз применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Так, противник вел прицельный огонь из 120- и 82-мм минометов, вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Катериновка, Новозвановка, Троицкое, Луганское, Опытное, Пески, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

"По позициям наших войск в районе Луганского на Светлодарской дуге оккупанты трижды наносили огневые удары из минометов калибром 120 мм. Также в течение дня из минометов этого калибра обстреливались опорные пункты Объединенных сил вблизи Гнутово и Водяного на Приазовье. По защитникам Гнутово, кроме того, велся огонь из минометов 82-мм калибра и противотанковых ракетных комплексов. Огневому воздействию с применением противотанковых управляемых ракет подверглись и защитники Водяного. По позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Троицкое и Водяное велся огонь из вооружения боевых машин пехоты.

В ходе боевых действий 1 военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - сказано в сообщении.

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По данным разведки, в течение суток четверо оккупантов были уничтожены и 8 ранены.

"С начала суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Новотроицкое и Водяное. Потерь среди наших защитников нет", - добавили в штабе ОС.