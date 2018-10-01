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 Стрельба в Киеве: неизвестные пытались ограбить частный дом, обнаружено тело убитого мужчины, - полиция. ФОТО

Начальник Главного управления Нацполиции в городе Киеве Андрей Крищенко рассказал подробности стрельбы, в результате которой был ранен полицейский.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в г.Киеве.

По словам Крищенко, патрульные получили вызов о том, что неизвестные лица ворвались в частный дом с целью ограбления. Нападавшие забрали некоторые ценные вещи и пытались убежать.

"При попытке задержания они открыли огонь по стражам порядка и применили гранату. Полицейские в ответ также применили табельное огнестрельное оружие, однако злоумышленникам удалось скрыться. Кроме того, при осмотре территории вблизи совершения преступления на пути их отхода правоохранители обнаружили мертвого мужчину с огнестрельными ранениями. Вероятно, убитый причастен к нападению на частный дом. Впоследствии мы будем понимать, из какого именно оружия он застрелен", - рассказал он.

Стрельба в Киеве: неизвестные пытались ограбить частный дом, обнаружено тело убитого мужчины, - полиция 01

Руководитель столичных полицейских отметил, что в сейчас действует специальный оперативный план для розыска и задержания злоумышленников. По тревоге поднят личный состав Печерского управления полиции, задействованы спецназовцы, эксперты-криминалисты и ориентированы наряды во всех районах столицы.

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Пострадавшему полицейскому врачи оказывают необходимую помощь.

Стрельба в Киеве: неизвестные пытались ограбить частный дом, обнаружено тело убитого мужчины, - полиция 02

Следователи начали уголовное производство по ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Источник: https://censor.net.ua/n3088852
 
 
 Топ комментарии
 
Заметте, злоумышленникам грозит от 15 лет до пожизненного не за нападение на частный дом а за ранение полицая. Так же заметте что опять полицаи обосрались и не защитили никого. Когда же в нашей стране примут законы о защите частной собственности и себя.
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Как там в инфе ниже: "человек в темной одежде перебегал дорогу в неустановленном месте перед автомобилем патрульных... при этом мужчина странно вел себя и периодически приседал."(с) Ну а потом начал стрелять. И- ушел. А теперь- труп, с огнестрельными. Как хотите, но ребята серьезные, бо есть у меня такая чуйка- этого подранка свои и добили.
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Опять крищенко....Бандюков ловить,это не АТОшников на колени ставить!
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Опять крищенко....Бандюков ловить,это не АТОшников на колени ставить!
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Как там в инфе ниже: "человек в темной одежде перебегал дорогу в неустановленном месте перед автомобилем патрульных... при этом мужчина странно вел себя и периодически приседал."(с) Ну а потом начал стрелять. И- ушел. А теперь- труп, с огнестрельными. Как хотите, но ребята серьезные, бо есть у меня такая чуйка- этого подранка свои и добили.
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Так это одно проишествие или разные, уж сильно отличаются версии. Такое впечетление, что был какойто шухер но, никто толком не знает что случилося и рассказывает свою версию. Одни стояли пока не погналися за спортсменом, елавшим физические упражнения. Другие домушников ловили. Хто-шо.
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Ну, да, есть такое. Разнобой. Видать громко там вышло, шо Крищенко не знает, шо и сказать СМИ. Ну, подождем.
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Не буду ствержувати на всі 100...Але схоже, що як завжди облажались. Грабіжників не затримали, поліцейський отримав поранення, та ще , схоже застрелили випадкового перехожего. І не знають як це пояснити .
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ЗЫ: короче, было ограбление и сержант в черноё форменой одежде преследовал преступников время от времени принюхиваяся к следу, тут патрульные увидев человека в чёрном со странным поведением начали его преследовать. Сержант, подумав, что это преступники открыл огонь не теряя след но, и ему досталося.
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Раненый грабитель перебегал дорогу и привлек внимание патрульных, которые не учавствовали в задержании грабителей дома
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оно и так понятно, что приседал он, поскольку был ранен но, на то и есть пресс-секретарь, чтобы качественную информацию давать, а не невнятные отрывки инфы от руководства.
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Намекнули бы чей дом, может стало бы понятнее.
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Печерский район... собственный дом... масштабный налет... Похоже, что кто-то весьма небедный, можэ даже весьма публичный. Если так, то понятны зигзаги Крищенко.
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на вул. Лаврській приватні будинки можуть бути лише на узвозі за рестораном "Царське село"..там дуже коштовні будинки і всюди камери...там ще Швейцарське посольство, яке напевне теж охороняють
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Заметте, злоумышленникам грозит от 15 лет до пожизненного не за нападение на частный дом а за ранение полицая. Так же заметте что опять полицаи обосрались и не защитили никого. Когда же в нашей стране примут законы о защите частной собственности и себя.
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никогда
под защитой избранные, остальные уповайте на свои силы
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Так есть уже 36 статья ККУ, правда её применение пока довольно избирательное. А так же, этому мешает отсутствие закона о оружии.
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А что там с Княжичами? АТО 5 трупов есть, ограбление есть а виноуватых нету?
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а что там с ментом который продавал гранаты и прятался на базе мвд?
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Жить стало лучше, жить стало веселей. (с.)
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КацаКрысота,в Москве в сутки убивают 100 и более Хмырей...поплачьте...пля.. Стрілянина в Києв: невідомі намагалися пограбувати приватний будинок, виявлено тіло вбитого чоловіка, - поліція - Цензор.НЕТ 3567
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лично меня совершенно не интересует, что там на эрефии. Процветают ли они, или загневают мне пофигу, я живу в Украине и меня интересует в основном что происходит здесь и в цивилизованом мире, куда якобы мы стремимся.
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Украинец 39 лет на станции Метро в Москве ОСТУПИЛСя на перроне и попал под поезд.Медики констатировали смерть.не ездите на РАБссию не ищите на своё Дупло приключений Стрілянина в Києв: невідомі намагалися пограбувати приватний будинок, виявлено тіло вбитого чоловіка, - поліція - Цензор.НЕТ 8054
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За ранение КОПа в США могут застрелить даже детей...,причем без предупреждения....,и это правильно...
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Раз уж вспомнил США то не забуть, что копов там также сажают за брутальное поведение и убийства.
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В штатах копов годами готовят а у нас 2 месяца, в штатах коп ОТВЕТИТ за неправомерное применение оружия, а у нас как всегда отмажут.
Желаю удачи, когда мурло в форме подстрелит подстрелит вас или кого-то из ваших близких, только потому, что ему что-то там покажется.
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Граждане, храните деньги в оффшорах! Если, конечно, они у вас есть.
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Интересно, дом был судьи или прокурора. В квартире харьковского судьи, там где ему и всем членам его семьи отрезали головы были товаро - материальные ценности на многие миллионы долларов. А защита куда слабее, чем в банке.
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Гоффноеды,кого вы пля лечите...Банда КРАСНОПУЗЫХ Шакалов захватила власть 7 ноября 1917 года и НИКОГДА ее теперь не отдаст....,забудте...Цивилизация не для БЫДЛА.... Стрілянина в Києв: невідомі намагалися пограбувати приватний будинок, виявлено тіло вбитого чоловіка, - поліція - Цензор.НЕТ 6940 Стрілянина в Києв: невідомі намагалися пограбувати приватний будинок, виявлено тіло вбитого чоловіка, - поліція - Цензор.НЕТ 6940
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Полиция как всегда хреново работает, а домушники уже стволы имеют и такую же наглость, воспользоваться ими по назначению. Может пора полицию одеть в броники даже не четвертого, а пятого класса и дать посерьезней оружие, если так бандюки круто вооружены (даже домушники), то это логично.
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в бронике бегать тяжело. Чем выше класс, тем больше вес
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а бес брони легче подниматься или опускаться на тот свет
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