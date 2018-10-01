EN|RU|UK
Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 За рубежом
  244  4
Все про:Македония (46) референдум (1201) Россия (70606)

 В референдуме о переименовании Македонии приняли участие менее половины избирателей, вопрос решится в парламенте

На референдуме о новом названии Македонии это изменение поддержали более 90 процентов участников, но сам референдум считается несостоявшимся.

Об этом, как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода, свидетельствуют результаты Государственной избирательной комиссии по результатам подсчета голосов с 97,5 процентов участков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия финансирует противников изменения названия страны, - Мэттис о референдуме в Македонии

За поддержку изменения названия страны в настоящее время проголосовали 91,38 процента участников, против были 5,63 процента. Но явка составила лишь 36,83 процента; для того, чтобы референдум был признан действующим, в нем должны принять участие не менее 50 процентов от всех зарегистрированных избирателей. Председатель горизбирком Оливер Деркоский уже заявил: "Очевидно, что на этом референдуме решение не принято".

На референдум был вынесен вопрос: "Вы поддерживаете членство в ЕС и НАТО, принимая Договор между Республикой Македонией и Греческой Республикой?" Этот договор, заключенный в июне, предполагает изменение названия государства на Северную Македонию, после чего Греция обещает разблокировать уже подготовленное вступление страны в НАТО и переговоры о ее вступлении в Европейский союз.

Также читайте: Я обеспокоен. У России нет никаких моральных принципов, - глава Пентагона Мэттис едет в Македонию предотвратить вмешательство РФ в референдум

Для того, чтобы этот договор вступил в силу, независимо от результатов референдума, парламент Македонии должен внести изменения в Конституцию страны о ее названии по крайней мере двумя третями голосов.

Референдум имел статус консультативного и не влечет прямых юридических последствий. Но депутаты парламента заявляли, что будут уважать его результаты. Провал референдума означает, что оппозиция будет чувствовать себя свободной в своем голосовании.

В парламенте Македонии 71 законодатель из 120 готов проголосовать за смену; минимально необходимые две трети составляют 80 голосов. 49 мест оппозиции достаточны, чтобы заблокировать конституционную смену.

Читайте также: Связанные с РФ силы пытались дестабилизировать ситуацию в Македонии и помешать сближению с НАТО, - премьер Заев

Результат референдума вызвал противоречивые отзывы и в Македонии, и в Греции.

Премьер-министр Македонии, социалист Зоран Заев заявил, что все равно будет добиваться голосования в парламенте об изменении Конституции. В нескольких вечерних выступлениях он говорил о том, что "надо уважать голоса тех, кто выступил за смену", но не упоминал о явке. Он также выражал решимость "привести Македонию в Европейский союз и НАТО".

Зато национально-консервативная оппозиция заявляет, что "договор с Грецией не получил поддержки народа".

В Греции заявили, что приняли во внимание "противоречивые" результаты македонского референдума. Как говорится в заявлении МИД Греции, результат голосования требует взвешенных шагов, чтобы "сохранить позитивный потенциал" договора между двумя государствами. Но министр обороны Греции, правый популист Камменос, написал в твиттере, сложив голоса "против" с теми, кто не пришел на референдум: "68 процентов народа отменили договор".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Массовые протесты и столкновения прошли в Греции после подписания соглашения с Македонией. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Изменение названия страны, а также для разблокирования ее вступления в НАТО и ЕС, воспринимается в Македонии неоднозначно. Резко против соглашения с Грецией, которое заключило правительство во главе с социалистами, выступает нынешняя национально-консервативная оппозиция. Ее единомышленник, президент Македонии Георге Иванов, называет изменение названия страны вредным, антиконституционным и преступным и подчеркивает, что оно само по себе не даст автоматического членства в ЕС и НАТО. Но и в Греции есть силы, выступающие против, считая смену с Македонии на Северную Македонию недостаточной.

Афины не признают названия страны "Македония", потому что так же называется традиционный регион на севере Греции; в Афинах заявляют, что такое же название северного соседа, мол, составляет территориальную претензию Скопье на север Греции.

Накануне референдума также звучали обвинения в адрес России в том, что она фактически вмешивалась в предреферендумный процесс, чтобы поддержать агитацию против договора с Грецией или за бойкот референдума, чтобы он был недействителен. Москва отрицала их.

Читайте: Парламент Македонии завершил ратификацию соглашения с Грецией об изменении названия страны

Россия выступает резко против любой возможности расширения Североатлантического союза; также известно, что в предыдущие годы Москва многократно вмешивалась во внутренние дела других государств - как, по данным спецслужб США, было на президентских выборах в этой стране в 2016 году. Также Россию обвиняют в попытке государственного переворота в другой балканской стране, Черногории, осенью 2016 года, с целью сорвать уже запланированное вступление этой страны в НАТО (после провала попытки страна стала членом союза летом 2017 года).

Источник: https://censor.net.ua/n3088849
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Мабуть московія вже підкинула грошенят місцевим сепарам.
 показать весь комментарий
 
Все-таки сработалал российская кампания дезинформации...
 показать весь комментарий
 
Россия организовала тайную кампанию по срыву референдума о переименовании Македонии.

https://kavkazcenter.com/russ/content/2018/09/30/117336/gibridnaya-vojna--teatr-voennykh-dejstvij-makedoniya.shtml
 показать весь комментарий
 
)(уйло уже 100% отгрузил бабла этой оппозиции, чтоб заблокировала вступление Македонии в ЕС и НАТО.
Посмотрим, поможет ли.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ референдуме о переименовании Македонии приняли участие менее половины избирателей, вопрос решится в парламенте
 
 
 
 
 
 вверх