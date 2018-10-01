 В референдуме о переименовании Македонии приняли участие менее половины избирателей, вопрос решится в парламенте

Об этом, как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода, свидетельствуют результаты Государственной избирательной комиссии по результатам подсчета голосов с 97,5 процентов участков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия финансирует противников изменения названия страны, - Мэттис о референдуме в Македонии

За поддержку изменения названия страны в настоящее время проголосовали 91,38 процента участников, против были 5,63 процента. Но явка составила лишь 36,83 процента; для того, чтобы референдум был признан действующим, в нем должны принять участие не менее 50 процентов от всех зарегистрированных избирателей. Председатель горизбирком Оливер Деркоский уже заявил: "Очевидно, что на этом референдуме решение не принято".

На референдум был вынесен вопрос: "Вы поддерживаете членство в ЕС и НАТО, принимая Договор между Республикой Македонией и Греческой Республикой?" Этот договор, заключенный в июне, предполагает изменение названия государства на Северную Македонию, после чего Греция обещает разблокировать уже подготовленное вступление страны в НАТО и переговоры о ее вступлении в Европейский союз.

Также читайте: Я обеспокоен. У России нет никаких моральных принципов, - глава Пентагона Мэттис едет в Македонию предотвратить вмешательство РФ в референдум

Для того, чтобы этот договор вступил в силу, независимо от результатов референдума, парламент Македонии должен внести изменения в Конституцию страны о ее названии по крайней мере двумя третями голосов.

Референдум имел статус консультативного и не влечет прямых юридических последствий. Но депутаты парламента заявляли, что будут уважать его результаты. Провал референдума означает, что оппозиция будет чувствовать себя свободной в своем голосовании.

В парламенте Македонии 71 законодатель из 120 готов проголосовать за смену; минимально необходимые две трети составляют 80 голосов. 49 мест оппозиции достаточны, чтобы заблокировать конституционную смену.

Читайте также: Связанные с РФ силы пытались дестабилизировать ситуацию в Македонии и помешать сближению с НАТО, - премьер Заев

Результат референдума вызвал противоречивые отзывы и в Македонии, и в Греции.

Премьер-министр Македонии, социалист Зоран Заев заявил, что все равно будет добиваться голосования в парламенте об изменении Конституции. В нескольких вечерних выступлениях он говорил о том, что "надо уважать голоса тех, кто выступил за смену", но не упоминал о явке. Он также выражал решимость "привести Македонию в Европейский союз и НАТО".

Зато национально-консервативная оппозиция заявляет, что "договор с Грецией не получил поддержки народа".

В Греции заявили, что приняли во внимание "противоречивые" результаты македонского референдума. Как говорится в заявлении МИД Греции, результат голосования требует взвешенных шагов, чтобы "сохранить позитивный потенциал" договора между двумя государствами. Но министр обороны Греции, правый популист Камменос, написал в твиттере, сложив голоса "против" с теми, кто не пришел на референдум: "68 процентов народа отменили договор".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Массовые протесты и столкновения прошли в Греции после подписания соглашения с Македонией. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Изменение названия страны, а также для разблокирования ее вступления в НАТО и ЕС, воспринимается в Македонии неоднозначно. Резко против соглашения с Грецией, которое заключило правительство во главе с социалистами, выступает нынешняя национально-консервативная оппозиция. Ее единомышленник, президент Македонии Георге Иванов, называет изменение названия страны вредным, антиконституционным и преступным и подчеркивает, что оно само по себе не даст автоматического членства в ЕС и НАТО. Но и в Греции есть силы, выступающие против, считая смену с Македонии на Северную Македонию недостаточной.

Афины не признают названия страны "Македония", потому что так же называется традиционный регион на севере Греции; в Афинах заявляют, что такое же название северного соседа, мол, составляет территориальную претензию Скопье на север Греции.

Накануне референдума также звучали обвинения в адрес России в том, что она фактически вмешивалась в предреферендумный процесс, чтобы поддержать агитацию против договора с Грецией или за бойкот референдума, чтобы он был недействителен. Москва отрицала их.

Читайте: Парламент Македонии завершил ратификацию соглашения с Грецией об изменении названия страны

Россия выступает резко против любой возможности расширения Североатлантического союза; также известно, что в предыдущие годы Москва многократно вмешивалась во внутренние дела других государств - как, по данным спецслужб США, было на президентских выборах в этой стране в 2016 году. Также Россию обвиняют в попытке государственного переворота в другой балканской стране, Черногории, осенью 2016 года, с целью сорвать уже запланированное вступление этой страны в НАТО (после провала попытки страна стала членом союза летом 2017 года).