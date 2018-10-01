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Все про:архив (103) Бабий Яр (70) документ (274) СБУ (12856)

 Центр исследований освободительного движения и Архив СБУ обнародовали свидетельства о трагедии в Бабьем Яру, собранные КГБ

Опубликованные материалы уникальны тем, что свидетели и очевидцы событий рассказывают о сентябрьских днях 1941 года.

Собранные КГБ 36 свидетельств киевлян о происходившем 29-30 сентября 1941 года разместили на сайте Центра исследований освободительного движения, передает Цензор.НЕТ.

В Институте нацпамяти напоминают, что в сентябре 1941 года на улицах Киева расклеили объявления, предлагавшие всем евреям явиться в 8 утра 29 числа на пересечение Мельниковой и Доктеривской (на самом деле Дегтяревская, но название подано с ошибкой) улиц.

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На этот перекресток с раннего утра потоками шли люди, там объединялись и отправлялись мимо здания завода "Артем" и современной станции ​​метро "Лукьяновская" по улице Мельникова в направлении еврейского кладбища.

Первые страшные догадки появлялись на подходе к повороту на улицу Дорогожицкую. Здесь стояли проволочные заграждения, противотанковые "ежи", мешки с песком и вооруженные люди. Далее киевлян, которые провожали своих еврейских друзей, соседей - не пускали.

"Обнародованная коллекция документов - это важная часть дела №48 с материалами о расследовании массовых уничтожений людей в Бабьем Яру в дни нацистской оккупации Киева, которая была сформирована в 1980 году и хранится сейчас в архиве СБУ", - рассказывает директор Архива Андрей Когут.

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Он отмечает, что опубликованные материалы уникальны тем, что свидетели и очевидцы событий рассказывают о сентябрьских днях 1941 года. "Также представлены копии свидетельств о Сырецком концлагере СД, который находился недалеко от Бабьего Яра и о том, как в 1943 году нацисты пытались скрыть свое преступление - начали выкапывать останки расстрелянных и сжигать их", - резюмирует Когут.

Источник: https://censor.net.ua/n3088847
 
 
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Не тільки є ці свідчення. Я вже писав раніше, що єврейські бранці йшли не один день. Так моя мати бачила свою шкільну подругу та її матір, яких вели на розстріл. Цікаво, що досі є "добрі" люди, що заперечують ці факти.
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й причому ті, хто спробували врятувати дітей. відтягнувши їх з рук їхніх жеприречених матерів, отримували відчайдушний супротив їх же приречених дітей!!
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Бо не розуміли куди їх ведуть, хоча про це мені мати не розповідала.
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проблема мабуть в тому, що треба відчувати, а не розуміти. "зорко одно лишь сердце. самого главногго глазами не увидишь"(((
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Мати тоді була ще дитиною, а бачила це в районі Львівської площі Києва. Нема було чого відчувати у ті часи, бо всі лише виживали.
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удивительно! там ведь "работали" почти все национальные херои
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очередь за бесплатным хамоном в процветающей це европе!
Центр исследований освободительного движения и Архив СБУ обнародовали свидетельства о трагедии в Бабьем Яру, собранные КГБ - Цензор.НЕТ 5058
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЦентр исследований освободительного движения и Архив СБУ обнародовали свидетельства о трагедии в Бабьем Яру, собранные КГБ
 
 
 
 
 
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