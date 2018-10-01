 Центр исследований освободительного движения и Архив СБУ обнародовали свидетельства о трагедии в Бабьем Яру, собранные КГБ

Собранные КГБ 36 свидетельств киевлян о происходившем 29-30 сентября 1941 года разместили на сайте Центра исследований освободительного движения, передает Цензор.НЕТ.

В Институте нацпамяти напоминают, что в сентябре 1941 года на улицах Киева расклеили объявления, предлагавшие всем евреям явиться в 8 утра 29 числа на пересечение Мельниковой и Доктеривской (на самом деле Дегтяревская, но название подано с ошибкой) улиц.

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На этот перекресток с раннего утра потоками шли люди, там объединялись и отправлялись мимо здания завода "Артем" и современной станции ​​метро "Лукьяновская" по улице Мельникова в направлении еврейского кладбища.

Первые страшные догадки появлялись на подходе к повороту на улицу Дорогожицкую. Здесь стояли проволочные заграждения, противотанковые "ежи", мешки с песком и вооруженные люди. Далее киевлян, которые провожали своих еврейских друзей, соседей - не пускали.

"Обнародованная коллекция документов - это важная часть дела №48 с материалами о расследовании массовых уничтожений людей в Бабьем Яру в дни нацистской оккупации Киева, которая была сформирована в 1980 году и хранится сейчас в архиве СБУ", - рассказывает директор Архива Андрей Когут.

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Он отмечает, что опубликованные материалы уникальны тем, что свидетели и очевидцы событий рассказывают о сентябрьских днях 1941 года. "Также представлены копии свидетельств о Сырецком концлагере СД, который находился недалеко от Бабьего Яра и о том, как в 1943 году нацисты пытались скрыть свое преступление - начали выкапывать останки расстрелянных и сжигать их", - резюмирует Когут.