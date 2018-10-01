 Неизвестный стрелял в полицейского в Киеве, введен специальный оперативный план, - НПУ. ФОТОрепортаж

Как пишет пресс-служба полиции Киева в Facebook, при этом мужчина странно вел себя и периодически приседал. Двое правоохранителей бросились за ним, а в ответ неизвестный несколько раз выстрелил, сообщает Цензор.НЕТ.
"В результате патрульный получил два ранения, его доставили в больницу. Стрелок убежал. Для его розыска в Киеве введен специальный оперативный план. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, спецназовцы и кинологи", - сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.
Следователи начали уголовное производство по ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Очередной труп русского оккупанта нашли накануне. Отрезанная голова лежала рядом.
Труп обнаружили недалеко от воинской части в Пограничном районе. У трупа отрезана голова, передает UssurMedia.
Как рассказали очевидцы, труп солдата и отрезанную голову обнаружили лежащими рядом в селе Сергеевка (здесь базируется отдельная мотострелковая бригада).
Убитому на вид примерно 20 лет.
В прошлом году также нашли обезглавленное тело 45-летнего майора. Командование части на звонки не отвечает.
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
2014 год. Полицейские стреляли в народ - не введено ничего, не наказан никто.
Огр8абление произошло на ул. Ивана Кудри.
"Заявитель предоставил приметы и рассказал, что к нему подошел неизвестный и начал разговор. Впоследствии он достал из кармана нож и приказал отдать деньги и мобильный телефон. Поскольку наличных у потерпевшего не было, незнакомец приказал снять деньги с банковской карточки. После того как нападающий получил 4 тыс. гривен и телефон, он ударил потерпевшего и скрылся", - пишет полиция.
Правоохранителям удалось задержать злоумышленника, им оказался 25-летний местный житель.
Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 187 ("Разбой") Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.
Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» писала о том, что в Сумах местный суд решит судьбу преступника, который в течение полугода взрывал корпуса банкоматов, чтобы беспрепятственно извлечь оттуда деньги. А в феврале 2017 года, взорвав очередной банкомат, ранил полицейского.
Также нам стало известно, что столичные правоохранительные органы задержали 41-летнего мужчину, который является подозреваемым в убийстве пенсионерки в лифте.https://sud.ua/ru/news/ukraine/126194-ugrozhal-nozhom-v-kieve-grabitel-zastavil-zhertvu-snyat-dengi-v-bankomate
Начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко повідомив, що патрульні отримали виклик про допомогу: невідомі особи вдерлися у приватний будинок із метою пограбування. Нападники забрали деякі цінні речі та намагалися втекти.
"При спробі затримання вони відкрили вогонь по правоохоронцях та застосували гранату. Поліцейські у відповідь також застосували табельну вогнепальну зброю, однак зловмисникам вдалося зникнути", - розказав він.
Крім того, за словами Крищенка, при огляді території поблизу вчинення злочину на шляху їх відходу правоохоронці виявили мертвого чоловіка із вогнепальними пораненнями.
"Імовірно, вбитий причетний до нападу на приватний будинок. Згодом ми будемо розуміти, із якої саме зброї він застрелений", - припустив він.
Керівник столичних поліцейських зазначив, що спеціальний оперативний план для розшуку і затримання зловмисників продовжує діяти. За тривогою піднятий особовий склад Печерського управління поліції, задіяні спецпризначенці, експерти-криміналісти та орієнтовані наряди в всіх районах столиці. https://www.pravda.com.ua/news/2018/10/1/7193680/
Ну что теперь,после нападения на инкасаторов,скажет руководство Наугвардии после введения войск в Одессу для поддержания порядка?
Бездарные дармоеды,они только из недовольным безоружным народом геройски воюют.
почему мусора за убийство граждан получают повышение,
а граждан за пару царапин на мусоре довічне ув'язнення ?
мусора падаль и мрази
устроил охоту на человека, как помогали ему прокурорские,
мусора подонки