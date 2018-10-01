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 Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж
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Все про:Киев (16545) Нацполиция (8232) стрельба (2336)

 Неизвестный стрелял в полицейского в Киеве, введен специальный оперативный план, - НПУ. ФОТОрепортаж

Около десяти часов вечера 30 сентября на улице Лаврской в ​​Печерском районе столицы человек в темной одежде перебегал дорогу в неустановленном месте перед автомобилем патрульных.

Как пишет пресс-служба полиции Киева в Facebook, при этом мужчина странно вел себя и периодически приседал. Двое правоохранителей бросились за ним, а в ответ неизвестный несколько раз выстрелил, сообщает Цензор.НЕТ.

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"В результате патрульный получил два ранения, его доставили в больницу. Стрелок убежал. Для его розыска в Киеве введен специальный оперативный план. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, спецназовцы и кинологи", - сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

Следователи начали уголовное производство по ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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Неизвестный стрелял в полицейского в Киеве, введен специальный оперативный план, - НПУ 01
Неизвестный стрелял в полицейского в Киеве, введен специальный оперативный план, - НПУ 02

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Неизвестный стрелял в полицейского в Киеве, введен специальный оперативный план, - НПУ 03
Неизвестный стрелял в полицейского в Киеве, введен специальный оперативный план, - НПУ 04
Неизвестный стрелял в полицейского в Киеве, введен специальный оперативный план, - НПУ 05

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Источник: https://censor.net.ua/n3088846
 
 
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Неизвестные нападают на российских оккупационных солдат в Дальневосточной республике (ДВР), которую русские переименовали в Приморье, и отрезают им головы.

Очередной труп русского оккупанта нашли накануне. Отрезанная голова лежала рядом.

Труп обнаружили недалеко от воинской части в Пограничном районе. У трупа отрезана голова, передает UssurMedia.

Как рассказали очевидцы, труп солдата и отрезанную голову обнаружили лежащими рядом в селе Сергеевка (здесь базируется отдельная мотострелковая бригада).

Убитому на вид примерно 20 лет.

В прошлом году также нашли обезглавленное тело 45-летнего майора. Командование части на звонки не отвечает.

Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
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Лаврская улица . Значит точно надо искать какого-нибудь русского "монаха-ихтамнета" в погонах с автоматом. Не зря все эти гиркины, ромашки и безлеры в Лавре ошивались до войны
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Неизвестные нападают на российских оккупационных солдат в Дальневосточной республике (ДВР), которую русские переименовали в Приморье, и отрезают им головы.

Очередной труп русского оккупанта нашли накануне. Отрезанная голова лежала рядом.

Труп обнаружили недалеко от воинской части в Пограничном районе. У трупа отрезана голова, передает UssurMedia.

Как рассказали очевидцы, труп солдата и отрезанную голову обнаружили лежащими рядом в селе Сергеевка (здесь базируется отдельная мотострелковая бригада).

Убитому на вид примерно 20 лет.

В прошлом году также нашли обезглавленное тело 45-летнего майора. Командование части на звонки не отвечает.

Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
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Під час бойових дій у населення завжди з'являється велика кількість зброї. Невідомо навіщо та зброя тому стрільцю, але зухвала стрілянина у поліцейського є поганою ознакою.
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Давай посилання на своє твердження.
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Лаврская улица . Значит точно надо искать какого-нибудь русского "монаха-ихтамнета" в погонах с автоматом. Не зря все эти гиркины, ромашки и безлеры в Лавре ошивались до войны
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2018 год. Неизвестный стрелял в полицейского - введен специальный оперативный план.
2014 год. Полицейские стреляли в народ - не введено ничего, не наказан никто.
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В Киеве грабитель угрожал ножом мужчине и заставил его снять деньги в банкомате. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.
Огр8абление произошло на ул. Ивана Кудри.
"Заявитель предоставил приметы и рассказал, что к нему подошел неизвестный и начал разговор. Впоследствии он достал из кармана нож и приказал отдать деньги и мобильный телефон. Поскольку наличных у потерпевшего не было, незнакомец приказал снять деньги с банковской карточки. После того как нападающий получил 4 тыс. гривен и телефон, он ударил потерпевшего и скрылся", - пишет полиция.
Правоохранителям удалось задержать злоумышленника, им оказался 25-летний местный житель.
Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 187 ("Разбой") Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.
Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» писала о том, что в Сумах местный суд решит судьбу преступника, который в течение полугода взрывал корпуса банкоматов, чтобы беспрепятственно извлечь оттуда деньги. А в феврале 2017 года, взорвав очередной банкомат, ранил полицейского.
Также нам стало известно, что столичные правоохранительные органы задержали 41-летнего мужчину, который является подозреваемым в убийстве пенсионерки в лифте.https://sud.ua/ru/news/ukraine/126194-ugrozhal-nozhom-v-kieve-grabitel-zastavil-zhertvu-snyat-dengi-v-bankomate
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Стрілянина в Києві: Злочинці намагались пограбувати приватний будинок, є загиблий

Начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко повідомив, що патрульні отримали виклик про допомогу: невідомі особи вдерлися у приватний будинок із метою пограбування. Нападники забрали деякі цінні речі та намагалися втекти.
"При спробі затримання вони відкрили вогонь по правоохоронцях та застосували гранату. Поліцейські у відповідь також застосували табельну вогнепальну зброю, однак зловмисникам вдалося зникнути", - розказав він.
Крім того, за словами Крищенка, при огляді території поблизу вчинення злочину на шляху їх відходу правоохоронці виявили мертвого чоловіка із вогнепальними пораненнями.
"Імовірно, вбитий причетний до нападу на приватний будинок. Згодом ми будемо розуміти, із якої саме зброї він застрелений", - припустив він.
Керівник столичних поліцейських зазначив, що спеціальний оперативний план для розшуку і затримання зловмисників продовжує діяти. За тривогою піднятий особовий склад Печерського управління поліції, задіяні спецпризначенці, експерти-криміналісти та орієнтовані наряди в всіх районах столиці. https://www.pravda.com.ua/news/2018/10/1/7193680/
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На место преступления надо было сразу вызвать дополнительные наряды, ну чтобы, если в случае поймают стрелявшего, то чтобы самосуд не совершили и только потом вызвать скорую для раненого полицейского. А полицейских однозначно, наказать, они наверное не предупредили стрелявшего, что будут его задерживать, не зачитали ему его права, он прав по-любому...
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Мусорили патрульні коли дійсно зустичаються з злочинчями обсираються, цн не авто зупиняти і кошмаріти водія. В цілому чи Приуси бьють чи ім сраку прострелюють.
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Так чего менты начали преследовать спортсмена? Не, ну кому понравится, что тебе не дают заниматся физическими упражнениями?
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Конец квартала и премии захотелось.
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поздравляю, который по счёту? Я как то предлагал возле каждой авы ставить количество банов
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Третий или четвертый из тех пор как я на цензоре.Сейчас отсидел четыре дня а когда писал об заводиках в кацапии гаранта то целую неделю.
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ЗЫ: большенство после 2014-го. При Евнуховиче меньше банили.
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Надо снова поднять вопрос об авах,ведь кацапских прихвостней на цензоре не банят.А бан будет как награда.
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НЕ В ТЕМУ.
Ну что теперь,после нападения на инкасаторов,скажет руководство Наугвардии после введения войск в Одессу для поддержания порядка?
Бездарные дармоеды,они только из недовольным безоружным народом геройски воюют.
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Блин прихожу на работу, радио уже кто-то включил (радио Минск) . И там в менее чем пятиминутном выпуске новостей, нужно обязательно сказать, что в Киеве - ай-я-яй, стреляли в полицейского!
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Уже ниндзе нельзя спокойно потренироваться - вечно мусора докапываются...)))
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в селе Субботци Знаменивского района Кировоградской области так называемый глава села Боридченко Андрей Васильевич около месяца назад совершил (вместе со своими пособниками) разбойное нападение на несовершеннолетнюю Диану Хриненко, а также ее изнасилование. насчет того, были ли после этого издевательства, жестокая и мучительная смерть ради жертвоприношения и выкинули ли они останки в канализацию, пока неизвестно. но известно то, что этот человек вместе со своими пособниками участвовал в так называемой поисковой операции и даже снимался на камеру что он якобы участвует в поисках, а также то, что его и его пособников, до сих пор не задержали.это преступление ( совершенное в отношении Дианы Хриненко) один в один точно такое же, как и произошедшее 1 мая 2016 года с 15 летней Софией Буц в Пантаевке Александрийского района Кировоградской области, когда нашли только останки. оба похищения произошли, когда они вечером возвращались из клуба в праздничные дни, обеих похитили почти что возле дома, следы обеих исчезли на выезде на трассу, обеих похитили машиной, а также эти преступления произошли в соседних районах одной и той же области
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место до сих пор неустановленное или неположенное?
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Так нефиг было мусорам спортсмена провоцировать, тогда и преступления могло бы не быть - так что, по европейским стандартам, сабж неуиноват...)
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мусора хотели пошарить по карманам у Гражданина ?
почему мусора за убийство граждан получают повышение,
а граждан за пару царапин на мусоре довічне ув'язнення ?
мусора падаль и мрази
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вспомним как лозинский с мусорами в количестве весь райотдел
устроил охоту на человека, как помогали ему прокурорские,
мусора подонки
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Убрали бы уже из УК эти пережитки совка относительно посягательства на жизнь "более ровных" - не позорились бы перед Европой...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНеизвестный стрелял в полицейского в Киеве, введен специальный оперативный план, - НПУ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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