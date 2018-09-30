 Верховный Суд обязал ГМС предоставить казахстанской оппозиционной журналистке Ахмет статус беженки

Об этом сама журналистка написала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Вам будут лгать, что власти Казахстана меня экстрадируют! Это ложь! Суд обязал миграционные службы дать мне статус беженца и привел доводы своего расследования. И в первую очередь - это политически мотивированное преследование", - подчеркнула она.
Подтвердила эту информацию нардеп Светлана Залищук: "Верховный суд Украины принял решение в пользу Жанары и обязал Государственную миграционную службу дать журналистке статус беженки. Адвокаты молодцы. Она останется в Украине. А значит, ее не посадят на родине за инакомыслие и за журналистские тексты".
Напомним, Жанара Ахмет незаконно пересекла границу (перешла реку с младшим сыном) в Кыргызстан. Оттуда самолетом прибыла в Украину в марте 2017 года и обратилась к Государственной миграционной службе по предоставлению статуса беженца.
18 октября 2017 года ГМС отказала Ахмет, а 21 октября ее задержали в Киеве и применили меру пресечения в виде экстрадиционного ареста. 22 ноября Ахметову освободили, отдав на поруки Светлане Залищук.
Киевский апелляционный административный суд рассмотрел апелляцию на решение Окружного админсуда, который отказал в обжаловании отказа Государственной миграционной службы. Апелляционный суд обязал ГМС предоставить Ахмет статус беженки. Верховный суд оставил это решение без изменений.
P.S. Кстати, ничего не напоминает? "Казахская журналистка Ахмет задержана по запросу Интерпола". А мне напоминает ситуацию с Тумгоевым. То есть не всякий запрос Интерпола нужно бегом выполнять. Всегда нужно выяснять откуда у этого запроса ноги растут.