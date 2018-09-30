 Верховный Суд обязал ГМС предоставить казахстанской оппозиционной журналистке Ахмет статус беженки

Об этом сама журналистка написала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Вам будут лгать, что власти Казахстана меня экстрадируют! Это ложь! Суд обязал миграционные службы дать мне статус беженца и привел доводы своего расследования. И в первую очередь - это политически мотивированное преследование", - подчеркнула она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Профильный комитет Рады будет просить ГПУ изменить меру пресечения журналистке из Казахстана Жанаре Ахмет

Подтвердила эту информацию нардеп Светлана Залищук: "Верховный суд Украины принял решение в пользу Жанары и обязал Государственную миграционную службу дать журналистке статус беженки. Адвокаты молодцы. Она останется в Украине. А значит, ее не посадят на родине за инакомыслие и за журналистские тексты".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Суд оставил под арестом оппозиционную журналистку из Казахстана Жанар Ахмет, - Залищук. ВИДЕО

Напомним, Жанара Ахмет незаконно пересекла границу (перешла реку с младшим сыном) в Кыргызстан. Оттуда самолетом прибыла в Украину в марте 2017 года и обратилась к Государственной миграционной службе по предоставлению статуса беженца.

Также читайте: Казахская журналистка Ахмет задержана по запросу Интерпола и находится в СИЗО Вышгорода, - Нацполиция

18 октября 2017 года ГМС отказала Ахмет, а 21 октября ее задержали в Киеве и применили меру пресечения в виде экстрадиционного ареста. 22 ноября Ахметову освободили, отдав на поруки Светлане Залищук.

Киевский апелляционный административный суд рассмотрел апелляцию на решение Окружного админсуда, который отказал в обжаловании отказа Государственной миграционной службы. Апелляционный суд обязал ГМС предоставить Ахмет статус беженки. Верховный суд оставил это решение без изменений.