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Все про:беженцы (963) Верховный Суд (644) Казахстан (372) Залищук (74)

 Верховный Суд обязал ГМС предоставить казахстанской оппозиционной журналистке Ахмет статус беженки

Верховный Суд Украины поддержал решение Киевского апелляционного админсуда, который обязал Государственную миграционную службу (ГМС) предоставить Жанаре Ахмет статус беженки из-за преследования по политическим мотивам.

Об этом сама журналистка написала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Вам будут лгать, что власти Казахстана меня экстрадируют! Это ложь! Суд обязал миграционные службы дать мне статус беженца и привел доводы своего расследования. И в первую очередь - это политически мотивированное преследование", - подчеркнула она.

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Верховный Суд обязал ГМС предоставить казахстанской оппозиционной журналистке Ахмет статус беженки 01

Подтвердила эту информацию нардеп Светлана Залищук: "Верховный суд Украины принял решение в пользу Жанары и обязал Государственную миграционную службу дать журналистке статус беженки. Адвокаты молодцы. Она останется в Украине. А значит, ее не посадят на родине за инакомыслие и за журналистские тексты".

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Верховный Суд обязал ГМС предоставить казахстанской оппозиционной журналистке Ахмет статус беженки 02

Напомним, Жанара Ахмет незаконно пересекла границу (перешла реку с младшим сыном) в Кыргызстан. Оттуда самолетом прибыла в Украину в марте 2017 года и обратилась к Государственной миграционной службе по предоставлению статуса беженца.

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18 октября 2017 года ГМС отказала Ахмет, а 21 октября ее задержали в Киеве и применили меру пресечения в виде экстрадиционного ареста. 22 ноября Ахметову освободили, отдав на поруки Светлане Залищук.

Киевский апелляционный административный суд рассмотрел апелляцию на решение Окружного админсуда, который отказал в обжаловании отказа Государственной миграционной службы. Апелляционный суд обязал ГМС предоставить Ахмет статус беженки. Верховный суд оставил это решение без изменений.

Источник: https://censor.net.ua/n3088842
 
   
 Топ комментарии
 
Дійсно, що такі рішення треба приймати набагато швидше.
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Михо шатает лодку с крысами. А Петя принимает только тех кто крыс ублажает.
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в ГМС сидит стадо баранов - любителей путина и рузького мира. Они ВСЕГДА отказывают политическим беженцам - и легко дают гражданство ворам в законе и тп.
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Или Гидрант депортирует. У них это быстро получается. Люди для них ничто.
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Дійсно, що такі рішення треба приймати набагато швидше.
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Якщо на сьогоднішній день, то Ахмет відпустили на поруки, а тепер зобов'язані надати статус біженки. У статті про це написано.
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я про те, що ота вся юридична казуїстика... вона ЗАВЖДИ така! тут + резонанс... нормально пані з Казахстану відбулась... вдома було би гірше Верховный Суд обязал ГМС предоставить казахстанской оппозиционной журналистке Ахмет статус беженки - Цензор.НЕТ 5279
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Вдома її би посадили, бо Казахстан є тоталітарною, проросійською країною. Йдеться лише про притулок, а не українське громадянство.
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Какого они все в Украину лезут? Еще не успели гражданство получить, а уже учат нас жить, ходят на митинги против украинской власти.
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ось побачиш - невдовзі нас буде знову 56! розбавлять...
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Югик может до выгонятся, что сам будет просится в ростов к шлеперу.
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люди! яке б його кіно ХУДОЖНЄ глянути? порадьте...
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Говорят в тренде сейчас фантастически- юмористический сериал *Покращення*.
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ето же адаптація "Вставанияскален"! всіх 17 сезонів
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привіт... да будь який, лише б цікаве було... триллери по приколу)))
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Попробуй этот. Вроде нормуль. Тут и качнуть можно.
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Мешок на голову и в Казахстан! А то еще начнет лодку раскачивать и будку расшатывать!!
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А это вполне реальный сценарий. В последнее время мода такая пошла.

P.S. Кстати, ничего не напоминает? "Казахская журналистка Ахмет задержана по запросу Интерпола". А мне напоминает ситуацию с Тумгоевым. То есть не всякий запрос Интерпола нужно бегом выполнять. Всегда нужно выяснять откуда у этого запроса ноги растут.
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Интересно девки пляшут. Ну и нах ты ускоглазая нам нужна? Нашла куда бежать. Или походу засланный казачек. Вальцман тебя завтра же с мешком на голове выдаст.
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Решение ВС Украины означает, что чиновники МС и прокуроры, а также суд 1-й инстанции нарушили закон, не предоставив человеку статус беженца и посадив ее в тюрьму. Вот интересно, понесет кто-то наказани за нарушение закона, подтвержденное решением ВС Украины? Если нет, ни о каком правовом государстве в Украине говорить нельзя. Югику с кодлой и МС с сенькой тузиком - большой привет!
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Пока у нас этот режим--никто никого не накажет.
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Давайте Михо вернем . От него вся погань , в рюкзаки наклала .
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Михо шатает лодку с крысами. А Петя принимает только тех кто крыс ублажает.
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А разве ето полномочия суда давать политубежище? Если к етому приячастен сепарский продажный суд то есть большое подозрение что казачок засланный.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВерховный Суд обязал ГМС предоставить казахстанской оппозиционной журналистке Ахмет статус беженки
 
 
 
 
 
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