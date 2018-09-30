 Томос получит новый глава УПЦ, которого изберут на Объединительном соборе, - Филарет. ВИДЕО

Об этом сообщил Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет в интервью "5 каналу", пишет Цензор.НЕТ.
"Глава Украинской церкви будет избран на соборе Объединительном, а собор Объединительный будет состоять из архиереев Киевского патриархата - это 41 архиерей, 12 архиереев Автокефальной церкви, 10 архиереев Московского патриархата", - объяснил Филарет.
Он добавил, что это произойдет, как только Константинополь примет решение о предоставлении Украине автокефалии.
Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении Томоса Украинской поместной автокефальной церкви.
19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.
22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.
В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.
7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.
Еф.5:23
Греческое издание Orthodoxia.Info опубликовало выдержки из переговоров патриарха Константинопольского Варфоломея и патриарха Московского Кирилла, которые состоялись 31 августа 2018 года в Турции в резиденции Вселенского патриарха на Фанаре. Переговоры прошли накануне решения Константинополя отправить на Украину экзархов.
На трехчасовой встрече обсуждались вопросы, связанные с ситуацией вокруг автокефалии Украинской церкви, а также отсутствием русской делегации на Всеправославном соборе на Крите летом 2016 года.
Вселенский патриархат считает, что Украинская церковь не относится к юрисдикции Москвы, с чем Русская церковь не согласна. Патриарх Кирилл в разговоре с Варфоломеем отметил, что идея об отдельном украинском народе была разработана в XIX веке униатами для дальнейшего отделения земель из-под власти русского царя.
Патриарх Варфоломей сказал, что к нему не единожды обращались украинские политики с просьбой о предоставлении автокефалии Украинской церкви, кроме Виктора Януковича. В ответ Кирилл заявил, что все они являлись представителями «одной политической силы».
Патриарх Варфоломей:
- Украинцы не чувствуют себя комфортно под властью России и желают полной свободы в религиозном плане, также как они получили свободу в политическом отношении, поэтому они обратились к их Матери-Церкви, которая считает их претензии справедливыми и будет действовать в этом направлении, которая была определена на последней сессии Синода.
(…) Кроме бывшего президента Януковича, которого я встретил 10 лет тому назад, все молили Вселенский патриархат о предоставлении автокефалии. В последние годы не только президент Порошенко и премьер-министр, но и парламент приняли соответствующие решения.
Патриарх Кирилл:
- Святейший, все те, которых вы упомянули, являются одной и той же политической силой.
Патриарх Варфоломей:
- Но они представляют украинский народ.
Патриарх Кирилл:
- Они не представляют народ. Они получили власть в результате государственного переворота в период «Майдана». Они просят об автокефалии, чтобы укрепить свои полномочия, поскольку они незаконно получили власть.
Патриарх Варфоломей отметил, что предоставление томоса об автокефалии - это право Церкви-Матери. Патриарх Кирилл на это возразил, что это вопрос всех православных, в том числе Русской Церкви. Вселенский патриарх напомнил московскому патриарху, что ни его, ни митрополита Илариона не желают видеть на Украине, а местное духовенство отказывается их поминать на службах.
Патриарх Варфоломей:
- Этот факт вас не тревожит? Не является ли это убедительным доказательством того, что вам не рады на Украине?
Патриарх Кирилл:
- Вы связываете это, Ваше Святейшество, с отношением ко мне украинского народа или с отношением нынешней политической власти? Думаю, что это два разных взгляда. Политическая власть восьми процентов людей сегодня против меня, но православный украинский народ молится обо мне и поддерживает меня.
Патриарх Варфоломей:
- Те, кто вас не поминают в службах, - не политики, а священнослужители.
Патриарх Варфоломей также раскритиковал утверждения патриарха Кирилла о многочисленности прихожан Русской церкви, отметив, что «для православия никогда не было критерием количество верующих», а важнее канонический порядок: «Вы, Святейший, говорите о том, что у вас есть миллионы верующих, и что вы обладаете из-за этого политической силой. Но сколько из этих миллионов были крещены? Сколько из них ходят в церковь на богослужения?»
Особенно строг Вселенский патриарх был к митрополиту Илариону. В разговоре Варфоломей обвинил митрополита в том, что он систематически лгал ему и ведет враждебную политику по отношению к Фанару. В частности, в одном из интервью Иларион утверждал, что украинский президент Петр Порошенко давал взятки Вселенскому патриархату.
Патриарх Варфоломей:
- Вы заявили, что президент Порошенко подкупил Вселенский патриархат. Я спрашиваю вас прямо: вы можете это доказать? Если вы не можете этого доказать, то вы ошибаетесь в отношении Церкви-Матери, и вы будете прокляты за это.
Митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев):
- Я сказал, что раскольники, которые посещали Вселенский патриархат, нам известны в России, и они не приходят с пустыми руками.
Патриарх Варфоломей:
- Ваша мысль понятна.
После этого диалог был прерван патриархом Кириллом, на просьбу Кирилла примириться и «окружить любовью» митрополита Илариона, патриарх Варфоломей ответил: «Ваша Светлость, брат делает это не первый раз, он постоянно агрессивен и питает враждебные чувства по отношению к Церкви-Матери Константинопольской. Прошу вас наказать его, чтобы он вел себя в соответствии со своим положением, поскольку это наносит вам вред».