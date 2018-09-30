 Томос получит новый глава УПЦ, которого изберут на Объединительном соборе, - Филарет. ВИДЕО

Об этом сообщил Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет в интервью "5 каналу", пишет Цензор.НЕТ.

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"Глава Украинской церкви будет избран на соборе Объединительном, а собор Объединительный будет состоять из архиереев Киевского патриархата - это 41 архиерей, 12 архиереев Автокефальной церкви, 10 архиереев Московского патриархата", - объяснил Филарет.

Он добавил, что это произойдет, как только Константинополь примет решение о предоставлении Украине автокефалии.

Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении Томоса Украинской поместной автокефальной церкви.

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19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.