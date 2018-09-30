 ОБСЕ призывает Россию отменить приговор Сущенко, - Дезир

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОБСЕ.

"Журналисты в регионе ОБСЕ должны иметь возможность работать, не опасаясь запугивания или тюремного заключения", - сказал Дезир, - 12-летний приговор Сущенко исключительно суровый, и я надеюсь, что он будет отменен по апелляции".

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В сообщении также отмечается, что представитель ОБСЕ неоднократно поднимал этот вопрос ранее, в том числе во время своих официальных визитов в Киев и Москву в 2017 году.

Напомним, ФСБ России 30 сентября 2016 года в Москве задержала корреспондента украинского агентства "Укринформ" во Франции Романа Сущенко, который приехал в Россию по частным делам. Его назвали "сотрудником украинской разведки", который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, являющиеся государственной тайной". Сущенко предъявлено обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ), наказание по которой предусматривает до 20 лет лишения свободы. Подсудимый находится под стражей. Сущенко свою вину не признал в полном объеме.

4 июня 2018 года Мосгорсуд приговорил украинского журналиста к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж (ст. 276 УК РФ). 12 сентября Верховный суд России признал приговор законным.

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