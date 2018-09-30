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 ОБСЕ призывает Россию отменить приговор Сущенко, - Дезир

Во вторую годовщину задержания Романа Сущенко представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир повторил свой призыв к российским властям освободить украинского журналиста из тюрьмы.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОБСЕ.

"Журналисты в регионе ОБСЕ должны иметь возможность работать, не опасаясь запугивания или тюремного заключения", - сказал Дезир, - 12-летний приговор Сущенко исключительно суровый, и я надеюсь, что он будет отменен по апелляции".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Два года назад в России задержали украинского журналиста Сущенко. ВИДЕО

В сообщении также отмечается, что представитель ОБСЕ неоднократно поднимал этот вопрос ранее, в том числе во время своих официальных визитов в Киев и Москву в 2017 году.

Напомним, ФСБ России 30 сентября 2016 года в Москве задержала корреспондента украинского агентства "Укринформ" во Франции Романа Сущенко, который приехал в Россию по частным делам. Его назвали "сотрудником украинской разведки", который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, являющиеся государственной тайной". Сущенко предъявлено обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ), наказание по которой предусматривает до 20 лет лишения свободы. Подсудимый находится под стражей. Сущенко свою вину не признал в полном объеме.

4 июня 2018 года Мосгорсуд приговорил украинского журналиста к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж (ст. 276 УК РФ). 12 сентября Верховный суд России признал приговор законным.

Также смотрите: Акция в поддержку Сущенко и других украинских политзаключенных в РФ прошла в центре Парижа. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3088840
 
   
 Топ комментарии
 
И настанет "райская жизнь" под вывеской "Рассмеши украинца".
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Содержанкам паРаши всё труднее в ОБСЕ после таких заявлений..
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Главным условием возврата Россией политзаключенного режиссера Олега Сенцова на территорию Украины является выдача граждан РФ, осужденных в США - Виктора Бута и Константина Ярошенко, а также арестованной летом 2018 года Марии Бутиной.

"Москва готова обсуждать такую "гуманитарную акцию" напрямую с Вашингтоном, при этом Украина не будет являться стороной переговоров", - сказал источник.
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так вроде американцы не вторгались В Украину, украинцев не убивали на Донбассе и Крым не аннексировали?
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да то Толик Чапига, ваш херой - killer, за то и звезду получил ...

Но главное, что ты признал таки РФ стороной конфликта В Украине - уже хорошо.
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И настанет "райская жизнь" под вывеской "Рассмеши украинца".
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И бесплатный коздюмчик из черного пластика от Диора для выхода на тот свет.
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Это же трупные черви, они с хуйловского дерьма вылезли.
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Почему от нас тщательно скрывают объём вины Сущенко, который он признал на суде? В чём она заключается эта вина?
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ну и призывают... ну и что?
там призывать некого
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