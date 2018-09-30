EN|RU|UK
Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 За рубежом
  1587  25
Материалы по теме:
Все про:Великобритания (1990) Скрипаль (420) Хант_Джереми (5)

 Британия ликвидирует сеть российских агентов на своей территории, - Хант

Глава Министерства иностранных дел Британии Джереми Хант пообещал покончить с сетью агентов Государственного разведывательного управления РФ.

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, он заявил, выступая перед членами правящей партии на съезде в Бирмингеме, передает агентство Reuters.

По его словам, у нынешнего правительства есть послание Москве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мэй с трибуны ООН обвинила Россию в бесцеремонном нарушении ряда международных норм

"Если вы будете пытаться запугивать эту страну, если вы применяете химическое оружие и не желаете играть по международным правилам, то цена, которую вы заплатите, обязательно будет очень высокой", - передал Хант.

Кроме того, министр пообещал, что Британия в скором времени покончит с сетью агентов ГРУ на своей территории. Как известно, именно ГРУ подозревают в организации и осуществлении покушения на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в городе Солсбери.

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Также читайте: Песков о разоблачении отравителей Скрипалей: "Мы, Кремль, не хотим дальше участвовать в продолжении муссирования этого вопроса"

Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ".

Из опубликованной 26 сентября части расследования Bellingcat и The Insider следует, что настоящее имя Руслана Боширова, которого обвиняют в отравлении Скрипалей, – Анатолий Чепига. Он - полковник ГРУ, родился 5 апреля 1979 года в деревне Николаевка в Амурской области, с отличием окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище и пошел служить в 14-ю бригаду спецназа ГРУ. Чепига трижды был в командировке в Чечне, подразделение, в котором он служил, также было замечено рядом с украинской границей в 2014 году. The Insider и Bellingcat сообщили, что установили личность одного из отравителей Сергея Скрипаля. По их данным, "Руслан Боширов" – это полковник ГРУ, герой России Анатолий Чепига.

Журналистам удалось побывать в селе, где долгое время жил Чепига. Односельчане узнали его и рассказали, что он давно "на секретной службе".

Источник: https://censor.net.ua/n3088839
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
большой и толстый уже летит к вашим булкам МОКШАНЦЫ не каноничные)))))
 показать весь комментарий
 
-Что это там за шум Генри?
-Гей-парад,сэр.
-Чего они хотят?
-Свободной любви,сэр.
-А им кто-то запрещает?
-Нет,сэр.
-А чего тогда они выступают?
-Пидарасы,сэр.
 показать весь комментарий
 
саміх агентів теж варто було би ліквідувати
 показать весь комментарий
 
 
Не принято, иначе будут уничтожать агентов Великобритании или любой другой страны...
 показать весь комментарий
 
Проснулась ты великая Британия ? А где ты беда когда убили Литвиненка ?
 показать весь комментарий
 
 
Тепер це лайно спливе десь в інших місцях.
 показать весь комментарий
 
Реакция как у улиток! Убеждённые тормоза...
 показать весь комментарий
 
Британия ликвидирует сеть российских агентов на своей территории, - Хант


Это же не демократично. Британия ликвидирует сеть российских агентов на своей территории, - Хант - Цензор.НЕТ 4390
 показать весь комментарий
 
Ето всьо брітобєндєравци! Діди атравлялі!!!
 показать весь комментарий
 
Зато у нас мертвечук и компания с мацковскими попами работает открыто на парашу.Грех удивляться и чего это запад нам не доверяет)))
 показать весь комментарий
 
Хочу новость - Украина ликвидирует сеть российских агентов на своей территории.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомБритания ликвидирует сеть российских агентов на своей территории, - Хант
 
 
 
 
 
 вверх