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 Политика Украины, Экономика
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Материалы по теме:
Все про:армия (7118) налоги (2485) ГФС (2799) военный сбор (2)

 За 7 месяцев 2018 года украинцы заплатили в бюджет 11,8 млрд грн военного сбора, - ГФС

В течение января-августа 2018 года в государственный бюджет уплачено почти 11,8 млрд грн военного сбора. Запланированные показатели выполнены на 102,3%,

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Нынешние показатели превысили соответствующий период прошлого года на 24,4%, или на 2,3 млрд гривен.

В августе 2018 года на обороноспособность украинской армии плательщики перечислили 1,5 млрд грн, что на 5,3%, больше запланированного. По сравнению с августом 2017 годапоступления военного сбора выросли на 24,6%, или на 305,6 млн гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Физлица-предприниматели недоплачивают в бюджет миллиарды гривен налогов, - Бамбизов

Напомним, что военный сбор был введен в Украине с августа 2014 года, его ставка составляет 1,5% доходов, подлежащих налогообложению. Плательщиками военного сбора являются физические лица - резиденты и нерезиденты, получающие доходы в Украине.

Источник: https://censor.net.ua/n3088838
 
   
 Топ комментарии
 
Это для любителей тезиса - Порох поднимает армию!
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СБУ зарабатывают миллионы на предательстве, выдавая добровольцев ВСУ ФСБ РФ, а тех кто об этом говорят угрожают убить. Мне уже СБУ угрожало, чтобы я вешался. - российский актер доброволец ВСУ Пашинин
ВИДЕО: https://vidos.top/v/1804220
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Люди помогают как могут а тем временем руководство Нафтогаз вывело полученные премии из страны.
20 сентября главный коммерческий директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко со счетов Ощадбанка отправил на счет жены Ирины Шафрановой-Витренко в Лихтенштейне 1 млн 900 тыс. евро и 2 млн 900 тыс. долларов США.
Ранее глава правления НАК Андрей Коболев получил 207 млн грн. Полученные на счет в «Ощаде» гривны Коболев потратил на покупку долларов США, и отправил их в Соединенные Штаты Америки, указав причину: помощь матери.
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Это для любителей тезиса - Порох поднимает армию!
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Как там " при Юле" было?? расскажи как Юля армию поднимала, наверно за свои кровные???Ах да забыл " при Юле" армию вообще не финансировали....Это для любителей тезиса " при Юле"
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Иуда Владимировна заставила армию по-пластунски ползать. Самое низкое за всю историю Украины финансирование армии при ней было - меньше 1% ВВП. За 7 місяців 2018 року українці заплатили до бюджету 11,8 млрд грн військового збору, - ДФС - Цензор.НЕТ 3622
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Тихонов, я тебе запрещаю бредить Юлей? Нет. Так и не суйся ко мне с этим бредом. Разговор окончен.
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Це добре! Головне щоб той збір увесь йшов по призначенню-на укріплення обороноздатності держави. За 7 месяцев 2018 года украинцы заплатили в бюджет 11,8 млрд грн военного сбора, - ГФС - Цензор.НЕТ 721
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СБУ зарабатывают миллионы на предательстве, выдавая добровольцев ВСУ ФСБ РФ, а тех кто об этом говорят угрожают убить. Мне уже СБУ угрожало, чтобы я вешался. - российский актер доброволец ВСУ Пашинин
ВИДЕО: https://vidos.top/v/1804220
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В этом году у кацапов хватило бабок только на посредственного экс актера... Мельчают
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Суч..соєва ..на відміну від тебе він у добробаті а не вилизує соєві ду...! За 7 місяців 2018 року українці заплатили до бюджету 11,8 млрд грн військового збору, - ДФС - Цензор.НЕТ 2633
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Ющенко не працює, але отримав 336 тисяч гривень зарплати за рік. Він - на довічному утриманні держави. Але не він єдиний.
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И об этом...Польша и Украина важны для Запада на фоне растущего экономического влияния Китая - ЕС давно нужно было послать подальше Китай потому ,что "Китаем" может быть многонаселённые и с большими территориями Украина и Польша За 7 месяцев 2018 года украинцы заплатили в бюджет 11,8 млрд грн военного сбора, - ГФС - Цензор.НЕТ 530
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В Украине набирает силу судья Линч
В Киеве активисты разгромили очередное нелегальное казино, которое крышует Аваков и МВД Украины.
Полиция объявила активистов в розыск и обвинила их в краже 5000грн.
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Причин для затягивания войны хватает у этой власти и этот збор одна из них.
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ви не читали західних аналітиків та політиків ?
конфлікт з рашкою не вирішиться швидко, це не залежить від бажання української сторони.
щодо збору - хто такі платники податків ? це і фізичні особи і весь бізнес - великий, середній, малий..
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Порохоботы, как бы вы назвали власть которой за реформы в стране платят деньги?
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Не надо уж так. Где вы видели реформы? За имитацию!
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Тебе с Америки конечно виднее про реформы в Украине. Вышиванку там на праздники исправно надеваешь?? Или ты кацапчик с под проксика, бо Цензор на Кацапии заблочен...
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А ты латентный порохобот или у тебя график? Может сочувствующий?

Идет порохобот...вдруг спотыкается и падает мордой в дерьмо...встаёт, вытирает фейс: фуф, хорошо что не вступил...
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Раніше ми значно економили на армії, скорочували як зайву непотрібну річ..
Тепер вже більшість зрозуміла, що народ, який не бажає годувати свою армію, буде годувати чужу..
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Після кримінальних реформ та боротьби з корупцією олігарха Порошенка подкришний Сашка Януковича Андрій Біба спокійно продовжує вести бізнес БРСМ-Нафта в Україні та виводити гроші до офшорів та Італії.
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Люди помогают как могут а тем временем руководство Нафтогаз вывело полученные премии из страны.
20 сентября главный коммерческий директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко со счетов Ощадбанка отправил на счет жены Ирины Шафрановой-Витренко в Лихтенштейне 1 млн 900 тыс. евро и 2 млн 900 тыс. долларов США.
Ранее глава правления НАК Андрей Коболев получил 207 млн грн. Полученные на счет в «Ощаде» гривны Коболев потратил на покупку долларов США, и отправил их в Соединенные Штаты Америки, указав причину: помощь матери.
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Хотелось бы узнать на что потратили собранное. Посмотреть платёжные документы. Кому? У кого и что приобрели для армии на эти деньги? Какое денежное довольствие у солдат и офицеров и можно ли его поднять за этот счёт... Вот это был бы отчёт.
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При Зекові армію тільки знищували, тому і не було.
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При Янукович воевать не с кем было
А сейчас занимаются в чем же уничтожением армии только ещё и новые лесничего народы берут в военные которых при Януковиче не было
Перамога
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А патронный завод в Украине никто строить не собирается. Наверное не очень и нужен. Порошенко у нас президент мира, а не войны.
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Выборы на носу. Какой патронный завод? Деньги нужны на избирательную кампанию, подкупы и фальсификации.
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Жюле щас очень нужны деньги на рекламу. ВОна уже больше всех потратила, полностью всё засрала своей рекламой думаешь это дешево? То то же..а ВОна нищая БОМЖ по декларации..помог бы свой хозяйке копеечкой что ли...
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У ВІНа теж вистачає реклами про житипоновому.
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Прикольные ребята жюлеботы...начни строить завод будут визжать что зарплаты не поднимают, пенсии. Подними зарплату, построй дорогу, будут визжать - а хде завод?? Оно и понятно Юле щас надо шоб в стране было максимум проблем, и всё плохо..тогда у Юли рейтинги ростут...
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То ша надо Юле в стране уже - как у старого жида денех.
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Силового сценария освобождения Донбасса не будет, заявляет президент Украины Петр Порошенко.Источник: https://censor.net.ua/n3088746
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А то что активных действий не будет, зачем тогда им на завод тратится.
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На ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОМУ 112каналі - про миротворця медведчука, і про те, як США воює на Донбасі з рашою нашими руками.
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Никто не в состоянии так дискредитировать действующую власть, как они сами, ибо это эталон воровства, некомпетентности, лживости, предательства, коррупции
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На какое время обещали ввести налог и как исполнили? А компании Ахметова вывели из под налога , как в случае с алиментами?
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Интересная цифирка, если она верная. По средней зарплате в стране, с помощью несложных вычислений, можно определить, сколько работающих в государстве Украина. Я старый и хитрый шпион. Дарю эту идею тем, кому это интересно.
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Старий, а розуму не нажив. Багато працюють без оформлення.
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у мене зп. 5,5, а у військових більше 10 тис. І я плачу ще військовиий збір!!!!
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Так іди на контракт в армію. Які проблеми?
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Так ты заслужил 5,5,и должен платить - ты сррятался за спинами военных
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В Черкасах почали шманать приватних підприємців. Збірають бабло на вибори. Точняк як при янучарі було. Один в один! Не хоче петро йти на другий термін за свої. Мабуть Родшильд не розрішає.
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А ти впевнений що це збирають для ВІНа.
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Для отдельных дол-бо-ебов, «Народ, не желающий кормить свою армию, вскоре будет вынужден кормить чужую» (Наполеон Бонапарт).
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Кто будет кормить умник? Рождаемость практически на нуле! Через 20 лет неского будет налоги соберать , а ты кормить армию!
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А где полная отчетность - на что конкретно были потрачены эти деньги?
Или фсе засекречено, а то путьен нападьот?
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а Шухрич і досі там. Кого обрали, той і сидить в Раді.
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С нищенской зарплаты в ТРИ ТЫСЯЧИ гривен народ платит налоги . а всякие Колобовы Витренки нарисовали по 40 миллионов долларов премий и перечисляют их в офшорные зоны на счета своих жён .
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можете банить если хотите , но я скажу!Украине что-бы выжить нужно просто отрезать Донбасс полностью! Перестать тратить деньги на военные нужды , попросить Америку поставить свои войска на границе и никого не пускать из-за паребрика! А все средства пустить на промышленность и сельское хозяйство! Ребята в Украине падает рождаемость , причём катастрофическими темпами , кто будет рожать через 20 лет? Посмотрите на прибалтику численность населения уменьшилась от 30 до 35% Там скоро мигранты да кацапы останутся! Украине нужно что-то срочно предпринять иначе процесс станет необратимым!
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В Одессу прибыл черт в рясе Онуфрий, что бы встретиться с еще одним таким же- Агафангелом, первыми его встретили сепар Кивалов и Скорик, цель визита- Томос.
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11 800 000 000 : 0.015 = 787 000 000 000 грн доходов, подлежащих налогообложению за 7 мес
112 000 000 000 грн - доходы за 1 мес
Делим на 35-40 млн
Где-то около 3 тыс грн доходов на 1 чел в месяц
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа 7 месяцев 2018 года украинцы заплатили в бюджет 11,8 млрд грн военного сбора, - ГФС
 
 
 
 
 
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