 За 7 месяцев 2018 года украинцы заплатили в бюджет 11,8 млрд грн военного сбора, - ГФС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
Нынешние показатели превысили соответствующий период прошлого года на 24,4%, или на 2,3 млрд гривен.
В августе 2018 года на обороноспособность украинской армии плательщики перечислили 1,5 млрд грн, что на 5,3%, больше запланированного. По сравнению с августом 2017 годапоступления военного сбора выросли на 24,6%, или на 305,6 млн гривен.
Напомним, что военный сбор был введен в Украине с августа 2014 года, его ставка составляет 1,5% доходов, подлежащих налогообложению. Плательщиками военного сбора являются физические лица - резиденты и нерезиденты, получающие доходы в Украине.
ВИДЕО: https://vidos.top/v/1804220
В Киеве активисты разгромили очередное нелегальное казино, которое крышует Аваков и МВД Украины.
Полиция объявила активистов в розыск и обвинила их в краже 5000грн.
конфлікт з рашкою не вирішиться швидко, це не залежить від бажання української сторони.
щодо збору - хто такі платники податків ? це і фізичні особи і весь бізнес - великий, середній, малий..
Идет порохобот...вдруг спотыкается и падает мордой в дерьмо...встаёт, вытирает фейс: фуф, хорошо что не вступил...
Тепер вже більшість зрозуміла, що народ, який не бажає годувати свою армію, буде годувати чужу..
20 сентября главный коммерческий директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко со счетов Ощадбанка отправил на счет жены Ирины Шафрановой-Витренко в Лихтенштейне 1 млн 900 тыс. евро и 2 млн 900 тыс. долларов США.
Ранее глава правления НАК Андрей Коболев получил 207 млн грн. Полученные на счет в «Ощаде» гривны Коболев потратил на покупку долларов США, и отправил их в Соединенные Штаты Америки, указав причину: помощь матери.
А сейчас занимаются в чем же уничтожением армии только ещё и новые лесничего народы берут в военные которых при Януковиче не было
Перамога
Или фсе засекречено, а то путьен нападьот?
112 000 000 000 грн - доходы за 1 мес
Делим на 35-40 млн
Где-то около 3 тыс грн доходов на 1 чел в месяц