 За 7 месяцев 2018 года украинцы заплатили в бюджет 11,8 млрд грн военного сбора, - ГФС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Нынешние показатели превысили соответствующий период прошлого года на 24,4%, или на 2,3 млрд гривен.

В августе 2018 года на обороноспособность украинской армии плательщики перечислили 1,5 млрд грн, что на 5,3%, больше запланированного. По сравнению с августом 2017 годапоступления военного сбора выросли на 24,6%, или на 305,6 млн гривен.

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Напомним, что военный сбор был введен в Украине с августа 2014 года, его ставка составляет 1,5% доходов, подлежащих налогообложению. Плательщиками военного сбора являются физические лица - резиденты и нерезиденты, получающие доходы в Украине.