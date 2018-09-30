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 За рубежом
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Материалы по теме:
Все про:армия РФ (5654) Сирия (2730) потери (1398)

 По данным Совфеда РФ за три года в Сирии было ликвидировано 112 российских военнослужащих

Потери России за три года операции в Сирии составили 112 человек.

Об этом сообщил экс-главком ВКС РФ, председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"На данный момент потери наших Вооруженных Сил в Сирии составляют 112 человек, почти половина из которых приходится на катастрофу Ан-26 и сбитый Ил-20. Из техники потеряны 8 самолетов, 7 вертолетов и, возможно, 1-2 БТР и бронеавтомобиля", - заявил Бондарев в связи с третьей годовщиной операции РФ в Сирии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Сирийская ракета С-200 не наводилась на Ил-20, она случайно задела его винты" - пропаганда РФ сочиняет невероятные фейки о катастрофе своего самолета

Для сравнения сенатор привел число советских потерь в Афганистане: за 3 первых года войны: погибли почти 4,8 тыс. военнослужащих, потеряны не менее 60 танков, не менее 400 БТР, БМП и БРМД, 15 самолетов, 97 вертолетов.

Также читайте: Россия в течение двух недель передаст Сирии ЗРК С-300, - Шойгу

Источник: https://censor.net.ua/n3088835
 
 
 Топ комментарии
 
Бывало что и в один день больше
- например американцы в феврале этого года
за 6 часов истребили от 300 до 700 ватных ихтамнета...
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Зная кацапскую врожденную склонность к лжи и вранью, раз в 20 больше.
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Бывало что и в один день больше
- например американцы в феврале этого года
за 6 часов истребили от 300 до 700 ватных ихтамнета...
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У России армия около двух миллионов если их там даже уничтожить 2.000 за 1 минуту это будет похеру
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Бабы еще нарожают? Ну ты и мразь.
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А ты что кацапов пожалел
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чувау ваши бабы ещё большие мрази чем даже ты За даними Ради Федерації РФ, за три роки в Сирії було ліквідовано 112 російських військовослужбовців - Цензор.НЕТ 6193
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Болезный, смени НИК на Russophile , а уж потом хоть на говно изойди, хоть своими же слезами крокодиловыми захлебнись , хоть пузыри носом пускай, хоть в лужу пёрди! Мрази скрепные в Сирию подались, за мудака асада мазу тянуть , ну и подохли в борьбе за это (асада). А для баб, рожать детей - это самое естественное , что только может быть в природе. Не? Другое дело, что воспитывать нужно детей , а не забивать на них и не отдавать их на откуп пуйловским прапаГандонам. Вот такой будет тебе, мразь слезливая, мой ответ.
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Ты что на картошку обиделся? За даними Ради Федерації РФ, за три роки в Сирії було ліквідовано 112 російських військовослужбовців - Цензор.НЕТ 9260 Ты лучше радуйся что в твоем сраном БССР еще инет не отключили.
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Не ссы, чудило, у меня интернет шпаркi , ты йух догонишь , а обиженный морально и физически здесь только ты . Лесом!
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даже уничтожить 2.000 за 1 минуту это будет похеру (c)

Только наверное у каждого из тех уже жмуров остались родители,жёны,дети,которым наверное не "похеру".
А,у вас "Трофим Елена" "ещё нарожает".
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Ты что не понял они в любом случае победят хоть мясом завалят у них ресурсов дохера а на потери им похеру
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кого вони( ви) переможуть ?
те тупоголове м'ясо зариють в чорноземі...і путіну про це відомо, тому і не лізе у відкриту.
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Боевые грузины вооружённые НАТО в 2008 году Так драпали до самого Тбилиси без портков и война закончилась за 3 дня а Грузии навсегда потеряла Абхазию
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Китайцы их победят. Их ещё больше в разы...
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Если эти 112 человеки то остальные кто, мартышки шо-ли ?
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остальные-ихтамнеты и ихнесчитают.
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Зная кацапскую врожденную склонность к лжи и вранью, раз в 20 больше.
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Интересно сколько врут о потерях украинские власти
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Может это странно прозвучит для картошки, которая в принципе никогда не жила в нормальной стране, но в свободном обществе потери нельзя скрыть или засекретить.
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Ну да расскажи байки ещё ннеонократно ловили на лжи и на умалчиваниии о потерях
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Russophileьский выхлоп против картошки? : За кацапафф слёзы пускаешь , а на картошку волну гонишь? Спрячь свои фсбшные уши, маскалик, как видно из картинки, ты здесь лишний : буль есть!, укроп есть!, а тебя в упор не видно!
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Беларусь выступила против включения в повестку дня Генеральной Ассамблеи ООН вопроса о «Ситуации на временно оккупированных территориях Украины».

https://belaruspartisan.by/politic/438974/.

Еще одна картофельная свинособака нахуй.
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А вагнеры, которых амеры нашинковали, не в счёт? Иностранный легион?
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Именно так, не в счёт. Так что масштабы пиздеца можно только представить.
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Кацапия 28.05.2015. ПОТЕРИ
ЛИЧНОГО СОСТАВА АРМИИ В МИРНОЕ ВРЕМЯ на роССии - ТЕПЕРЬ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА.
Хутин дополнил указ, который ранее распространялся только на военное время. За
разглашение гос. тайны грозит до 7-ми лет тюрьмы.=========================

Если бы в Украине не
было бы значительных потерь военнослужащих и этого гнусного Указа не было бы. Черт с ним с указом, родители, жены предают.
Сунули денег мятых в руки, закопать помогли и ладно. Тут дело не в Указах - на россии
прогнило все.
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Соцстат мацковии выплачивает по утере кормильца , за годы войны, 160 000 . Калек было гораздо больше ....
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Кацаби, вас чекають сирійські сортири!
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Забыли добавить туда несколько тысяч наемников из частной военной компании. Как всегда, их там нет а новые могилки на кладбищах регулярно появляются☹️
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Так и не много совсем
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погоджуюсь з вами, я би бажала бачити шестизначні цифіри
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Трофим Елена - это плохо или хорошо?

И вот по ассимиляции вопрос...., если вы с Белоруссии...

По данным Совфеда РФ за три года в Сирии было ликвидировано 112 российских военнослужащих - Цензор.НЕТ 1283 Vitauskas 🇱🇹 🇺🇦‏ @Vitauskas_A 39 мин.39 минут назад
Что значит два государственных языка на примере первого класса беларуской школы. И не верьте никому, что может быть по-другому. Цель империи не "защитить русскоязычных", а лишить страну родных языка, культуры, истории, и превратить её в свою колонию http://gym50.by/raspisanie-urokov/1-e-klassy.html …

По данным Совфеда РФ за три года в Сирии было ликвидировано 112 российских военнослужащих - Цензор.НЕТ 9770
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Значит где-то тысяча жмуров на самом деле. Причем таких как летели в ИЛ-20, штучных специалистов, это очень хорошо.
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согласен - этих илов парочка на всю засРашку
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Он только забыл сравнить количество солдат в ограниченном контингенте и выполняемые ими задачи - это не базе сидеть почти безвылазно По данным Совфеда РФ за три года в Сирии было ликвидировано 112 российских военнослужащих - Цензор.НЕТ 7623
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Это численность ансамбля песни и пляски имени Александрова?
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Тов.Сталин объявил потери СССР в войне с Германией в 7млн. человек. Ну а чекист Путин прямой наследник той системы, хотя у него в основном понты в отличии от его учителя
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А подводный оркестр вместе с врачихой в их числе?
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то наверное в чине не менее полкана - остальных просто не считают
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При захвате Крыма потеряли 0 человек захватили они за один день
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якби не місцеві запроданці, то нічого подібного би не відбулось.
їм ніхто не опирався.
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Если б у бабки выросли яйца то она была бы дедом

Крым был прослан за 1 день с нулевыми потерями
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підготовка велась роками, це наслідок підлості, а не сили.
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Попалась на брехні, причом двічі:
1 Крим кацапи захватили не за одинь день.
2 Двоє загиблих українців, один з під Волгограда з якогось казачества
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По данным Совфеда РФ за три года в Сирии было ликвидировано 112 российских военнослужащих. Маловато, одних вагнеровцев за один не полный день, как минимум три сотни. Так что Совфед РФ врет и не краснеет.
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Врёт,- это не то слово. 3.14здит, как сивый мерин!
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112 руSSо-фашистских карателей прямиком отправлено в АД! Путлер догоняй своих!
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Всё нормально Их осталось ещё минимум 140 млн
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невже ? офіційно ? але дехто підозрює що кацапів ледве на 90 млн назбирається, а ще аконавтів серед них більше половини..
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В любом случае их в разы больше чем Вас и армия у нее в 10 раз больше сильнее

Я уже молчу о яо которого у РФ больше чем у всего нато
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карлик и рашен ТВ делают важную работу - ватников поганяют еще пару лет по разным войнушкам с мемами "ихтамнет" и "потерьнет", а потом козломордым резко обьявят семизначную цифру, когда уже не будет ни продуктов ни медикаментов ни гнома ни территорий.
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С Россией нет смысла воевать у неё огромная армии ядерный тыл

Только переговоры
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воно вирішило нас залякати безальтернативним міром з росіянамі.
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...Очередная "дочь офицера". Их тут уже было несколько штук.
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Оно токашо писало на другой ветке.Правда под литовским флагом и как всегда от имени литовцев.Утвердало шо вся Литва любит роисю и не любит Украину😂😂😂И шо лично приедет в Киев.Правда зачем-не написало😂
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Тяжела участь рос. троллей, как и рос. туристов, которые теперь тоже сплошь беларусы)
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та ладно..в афгане за 10 лет 15 тысяч..а тут за 3 года...___)))
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"ликвидировоно", свинорилі, це все про що вам потрібно знати, ваших іхтамнєтов, хуйло посилає на ліквідацію, як не потріб.
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Даладно...)))
А эти тогда от куда?...Под Петербургом нашли кладбище наспех похороненных российских воякБлиз города Колпино, расположенного неподалеку от Петербурга, было обнаружено свежее массовое захоронение груза 200.

За даними Ради Федерації РФ, за три роки в Сирії було ліквідовано 112 російських військовослужбовців - Цензор.НЕТ 8373

Новое кладбище сфотографировал спутник картографического сервиса Google Maps на странице USSRComeBack в сервисе микроблогов Twitter.

«Ни на одном кладбище России нет такого чтобы вдруг возникло 1600 свежих, одинаковых могил, да еще все похороны проводились экскаватором. Это несомненно везут тех бомжей, алкашей и стариков, что разносили «русский Мир» по Сирии и Украине с оружием в руках!», − были подписаны снимки... За даними Ради Федерації РФ, за три роки в Сирії було ліквідовано 112 російських військовослужбовців - Цензор.НЕТ 6628
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Если это данные РФ, то можно смело умножать хоть на 32.
И это без учета 600 тушек Вагнера.
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Вагнерівців тільки на свинофермі рахують перед відправкою на забій?😁
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Это не считая ихтамнетовкоторыхбабыещенарожают.
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Россия Украина и Беларусь всё-равно братья
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПо данным Совфеда РФ за три года в Сирии было ликвидировано 112 российских военнослужащих
 
 
 
 
 
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