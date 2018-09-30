 По данным Совфеда РФ за три года в Сирии было ликвидировано 112 российских военнослужащих

Об этом сообщил экс-главком ВКС РФ, председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"На данный момент потери наших Вооруженных Сил в Сирии составляют 112 человек, почти половина из которых приходится на катастрофу Ан-26 и сбитый Ил-20. Из техники потеряны 8 самолетов, 7 вертолетов и, возможно, 1-2 БТР и бронеавтомобиля", - заявил Бондарев в связи с третьей годовщиной операции РФ в Сирии.
Для сравнения сенатор привел число советских потерь в Афганистане: за 3 первых года войны: погибли почти 4,8 тыс. военнослужащих, потеряны не менее 60 танков, не менее 400 БТР, БМП и БРМД, 15 самолетов, 97 вертолетов.
- например американцы в феврале этого года
за 6 часов истребили от 300 до 700 ватных ихтамнета...
Только наверное у каждого из тех уже жмуров остались родители,жёны,дети,которым наверное не "похеру".
А,у вас "Трофим Елена" "ещё нарожает".
те тупоголове м'ясо зариють в чорноземі...і путіну про це відомо, тому і не лізе у відкриту.
https://belaruspartisan.by/politic/438974/.
Еще одна картофельная свинособака нахуй.
ЛИЧНОГО СОСТАВА АРМИИ В МИРНОЕ ВРЕМЯ на роССии - ТЕПЕРЬ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА.
Хутин дополнил указ, который ранее распространялся только на военное время. За
разглашение гос. тайны грозит до 7-ми лет тюрьмы.=========================
Если бы в Украине не
было бы значительных потерь военнослужащих и этого гнусного Указа не было бы. Черт с ним с указом, родители, жены предают.
Сунули денег мятых в руки, закопать помогли и ладно. Тут дело не в Указах - на россии
прогнило все.
И вот по ассимиляции вопрос...., если вы с Белоруссии...
Vitauskas 🇱🇹 🇺🇦 @Vitauskas_A 39 мин.39 минут назад
Что значит два государственных языка на примере первого класса беларуской школы. И не верьте никому, что может быть по-другому. Цель империи не "защитить русскоязычных", а лишить страну родных языка, культуры, истории, и превратить её в свою колонию http://gym50.by/raspisanie-urokov/1-e-klassy.html …
їм ніхто не опирався.
Крым был прослан за 1 день с нулевыми потерями
1 Крим кацапи захватили не за одинь день.
2 Двоє загиблих українців, один з під Волгограда з якогось казачества
Я уже молчу о яо которого у РФ больше чем у всего нато
Только переговоры
А эти тогда от куда?...Под Петербургом нашли кладбище наспех похороненных российских воякБлиз города Колпино, расположенного неподалеку от Петербурга, было обнаружено свежее массовое захоронение груза 200.
Новое кладбище сфотографировал спутник картографического сервиса Google Maps на странице USSRComeBack в сервисе микроблогов Twitter.
«Ни на одном кладбище России нет такого чтобы вдруг возникло 1600 свежих, одинаковых могил, да еще все похороны проводились экскаватором. Это несомненно везут тех бомжей, алкашей и стариков, что разносили «русский Мир» по Сирии и Украине с оружием в руках!», − были подписаны снимки...
И это без учета 600 тушек Вагнера.