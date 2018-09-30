 По данным Совфеда РФ за три года в Сирии было ликвидировано 112 российских военнослужащих

Об этом сообщил экс-главком ВКС РФ, председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"На данный момент потери наших Вооруженных Сил в Сирии составляют 112 человек, почти половина из которых приходится на катастрофу Ан-26 и сбитый Ил-20. Из техники потеряны 8 самолетов, 7 вертолетов и, возможно, 1-2 БТР и бронеавтомобиля", - заявил Бондарев в связи с третьей годовщиной операции РФ в Сирии.

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Для сравнения сенатор привел число советских потерь в Афганистане: за 3 первых года войны: погибли почти 4,8 тыс. военнослужащих, потеряны не менее 60 танков, не менее 400 БТР, БМП и БРМД, 15 самолетов, 97 вертолетов.

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