 Автомобиль вылетел в кювет на Львовщине, пострадали 4 детей, - Нацполиция. ФОТО

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 30 сентября, около 12.30 возле села Жировка Пустомытовского района, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "Форд" 30-летняя львовянка, не справилась с управлением, в результате чего автомобиль выехал на полосу встречного движения и дальше съехал в кювет.
В авто кроме водителя находилось четверо пассажиров - дети 5, 9, 11 и 12 лет, все жители Львова.
Водитель и пассажиры доставлены в больницу.