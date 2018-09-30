 Автомобиль вылетел в кювет на Львовщине, пострадали 4 детей, - Нацполиция. ФОТО

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 30 сентября, около 12.30 возле села Жировка Пустомытовского района, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "Форд" 30-летняя львовянка, не справилась с управлением, в результате чего автомобиль выехал на полосу встречного движения и дальше съехал в кювет.

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В авто кроме водителя находилось четверо пассажиров - дети 5, 9, 11 и 12 лет, все жители Львова.

Водитель и пассажиры доставлены в больницу.

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