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 Автомобиль вылетел в кювет на Львовщине, пострадали 4 детей, - Нацполиция. ФОТО

Во Львовской области в результате ДТП пострадало четверо детей.

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 30 сентября, около 12.30 возле села Жировка Пустомытовского района, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Автомобиль вылетел в кювет на Львовщине, пострадали 4 детей, - Нацполиция 01

Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "Форд" 30-летняя львовянка, не справилась с управлением, в результате чего автомобиль выехал на полосу встречного движения и дальше съехал в кювет.

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В авто кроме водителя находилось четверо пассажиров - дети 5, 9, 11 и 12 лет, все жители Львова.

Автомобиль вылетел в кювет на Львовщине, пострадали 4 детей, - Нацполиция 02

Водитель и пассажиры доставлены в больницу.

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Источник: https://censor.net.ua/n3088834
 
 
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Будем надеятся, что отделались лёгкими травмами.
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