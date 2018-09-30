 Сегодня более 54% украинцев поддерживают членство в НАТО и 74% - европейскую интеграцию Украины, - Порошенко

Такое мнение высказал президент Украины Петр Порошенко в интервью для программы GPS, отрывок которого обнародован на телеканале CNN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Спасибо господину Путину за то, что сделал мою страну более европейской и более готовой защищать европейские и трансатлантические ценности. И мы абсолютно уверены, что не вернемся к российской империи", - подчеркнул глава государства.

По его словам, в Украине за последние годы также стремительно выросло количество сторонников вступления в ЕС и НАТО.

"В 2013 году количество украинцев, которые поддерживали трансатлантическую интеграцию, членство в НАТО, достигало 16%. Сегодня это более 54%. Кто это сделал? Путин. В 2013 году количество украинцев, которые поддерживали европейскую интеграцию Украины, членство в ЕС, было 33%. Сейчас — 74%. Кто это сделал? Путин", - подчеркнул Порошенко.

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