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Все про:Порошенко (15511) Путин (24255) Россия (70602)

 Сегодня более 54% украинцев поддерживают членство в НАТО и 74% - европейскую интеграцию Украины, - Порошенко

Агрессивные действия России привели к тому, что Украина стала более европейским государством, разделяющим трансатлантические ценности.

Такое мнение высказал президент Украины Петр Порошенко в интервью для программы GPS, отрывок которого обнародован на телеканале CNN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Спасибо господину Путину за то, что сделал мою страну более европейской и более готовой защищать европейские и трансатлантические ценности. И мы абсолютно уверены, что не вернемся к российской империи", - подчеркнул глава государства.

По его словам, в Украине за последние годы также стремительно выросло количество сторонников вступления в ЕС и НАТО.

"В 2013 году количество украинцев, которые поддерживали трансатлантическую интеграцию, членство в НАТО, достигало 16%. Сегодня это более 54%. Кто это сделал? Путин. В 2013 году количество украинцев, которые поддерживали европейскую интеграцию Украины, членство в ЕС, было 33%. Сейчас — 74%. Кто это сделал? Путин", - подчеркнул Порошенко.

Также читайте: Украина, США, Германия и Франция практически готовы вносить в Совбез ООН совместную резолюцию о миротворцах на Донбассе, - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/n3088833
 
 
 Топ комментарии
 
А никак нельзя перенести март-2019 на октябрь 2018?

Чтобы быстренько не переизбрать хромую гарантоидскую утю... Чтобы хромая гарантоидская утя перестала позорить Украину...

Чтобы быстренько не переизбрать хромую гарантоидскую утю и передать ее на попечение следственным органам...
Чтобы хромая гарантоидская утя перестала позорить Украину...
А то, видимо понимая, что кирдык не за горами, его перемыкает и он начинает нести опасную пургу...
Вот, например, понесло его в Штатах на "церемонию передачи двух американских патрульных катеров класса Island Украине"...
Т.е. двух бэушных суден, без оружия, с одним поломанным дизель-генератором и без системы связи...
Для такой в прошлом судостроительной страны, как Украина, такое усиление ВМС, это, понятно, прорыв...
Но фишка в ином...
А именно в том, что непонятно чего накатив на полях ООН, стоя в очереди на сфоткаться с телом Трампа, гарантоид открыл рот и грянул...
Но лучше бы он рот не открывал...
Почему?
А вы вчитайтесь, что несет глава государства (кстати, сам типа судостроитель), принимая почти в подарок два бэушных катера:
"Наши военные обязательства составляют 6% ВВП. Эта цифра сейчас выше, чем минимальные обязательства для членов НАТО. Это подтверждает, что Украина является по факту восточным флангом НАТО"...
Кто-то что-то понял?
О!!!
Правильно. Это, как в старой наркоманской загадке: - "Летят три крокодила - один зеленый другой в Африку. Сколько весит килограмм яблок, если пьяный ежик стоит 3 рубля?
Потому что бабло, выделяемое хоть на армию, хоть на конфеты считают по факту.
А процент - то таке...
Из мира виртуального...
Ибо от того, что Саудовская Аравия тратит на армию 10 процентов ВВП, она не является ближневосточным флангом НАТО...
А вот Штаты тратят на армию 3,1 процента ВВП, но являются главным финансистом НАТО
Потому что это 610 миллиардов долларов.
А украинские 6 процентов - это 7, 1 миллиарда долларов.
Не говоря о том, что бюджет НАТО в 2018 году превысил триллион долларов.
Что в 140 раз больше военного бюджета Украины.
И все искренние союзники Украины, глядя на гарантоида, который, как дурачок с фантиками, пытается промыть миру мозг своими процентами, это понимают...
Сочувственно качают головами и тоже нетерпеливо поглядывают на календари, думая, а нельзя ли перенести март 2019 года на октябрь 2018-го...
Капустин Андрей
http://ua24ua.net/a-nikak-nelzya-perenesti-mart-2019-na-oktyabr-2018/
🤑
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Дай угадаю, порохобот. Раньше ты топил за Януковича, а потом перекрасился Сегодня более 54% украинцев поддерживают членство в НАТО и 74% - европейскую интеграцию Украины, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7877
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в ЕС и НАТО еще не входили страны с таким уровнем коррупции, какой Порошенко удерживает в Украине ради сохранения той политическоий и экономической базы, на которую опирается его барыжный неорыговский режим.

Так что Пэця лукавит, бросаясь лозунгами об интеграции, но сохраняя коррупцию и выхолащивая люстрации и реформы.
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САП набу создано. А мышей не ловит.
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"Цей день в історії". 30.09.2014 року Шуфрич в Одесі получив пізди!
Сьогодні понад 54% українців підтримують членство в НАТО і 74% - європейську інтеграцію України, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6747
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Новомодное слово "люстрация" в СМИ не мелькает)))
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з таким рівнем корупції та ідіотизма Україні ні НАТО, ні Європа й близько не світять.
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как было пол страны сепоров , так оно и осталось ...
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когда освободят, быдло-масса "перекрасится" - закон Жизни!.... Сегодня более 54% украинцев поддерживают членство в НАТО и 74% - европейскую интеграцию Украины, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1330
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Дай угадаю, порохобот. Раньше ты топил за Януковича, а потом перекрасился Сегодня более 54% украинцев поддерживают членство в НАТО и 74% - европейскую интеграцию Украины, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7877
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шутки-шутками, а ведь в самое яблочко.
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Ты это как дипломированный социолог разносишь у паветры?
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а надо, чтобы изменилась суть. А суть под украинским прапором Порошенковский режим сохраняет прежнюю - рыговскую, барыго-коррупционную, хоть и припудренную официозными криками "Слава Украине", украденными у патриотов, проливавших за Украину кровь.
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А никак нельзя перенести март-2019 на октябрь 2018?

Чтобы быстренько не переизбрать хромую гарантоидскую утю... Чтобы хромая гарантоидская утя перестала позорить Украину...

Чтобы быстренько не переизбрать хромую гарантоидскую утю и передать ее на попечение следственным органам...
Чтобы хромая гарантоидская утя перестала позорить Украину...
А то, видимо понимая, что кирдык не за горами, его перемыкает и он начинает нести опасную пургу...
Вот, например, понесло его в Штатах на "церемонию передачи двух американских патрульных катеров класса Island Украине"...
Т.е. двух бэушных суден, без оружия, с одним поломанным дизель-генератором и без системы связи...
Для такой в прошлом судостроительной страны, как Украина, такое усиление ВМС, это, понятно, прорыв...
Но фишка в ином...
А именно в том, что непонятно чего накатив на полях ООН, стоя в очереди на сфоткаться с телом Трампа, гарантоид открыл рот и грянул...
Но лучше бы он рот не открывал...
Почему?
А вы вчитайтесь, что несет глава государства (кстати, сам типа судостроитель), принимая почти в подарок два бэушных катера:
"Наши военные обязательства составляют 6% ВВП. Эта цифра сейчас выше, чем минимальные обязательства для членов НАТО. Это подтверждает, что Украина является по факту восточным флангом НАТО"...
Кто-то что-то понял?
О!!!
Правильно. Это, как в старой наркоманской загадке: - "Летят три крокодила - один зеленый другой в Африку. Сколько весит килограмм яблок, если пьяный ежик стоит 3 рубля?
Потому что бабло, выделяемое хоть на армию, хоть на конфеты считают по факту.
А процент - то таке...
Из мира виртуального...
Ибо от того, что Саудовская Аравия тратит на армию 10 процентов ВВП, она не является ближневосточным флангом НАТО...
А вот Штаты тратят на армию 3,1 процента ВВП, но являются главным финансистом НАТО
Потому что это 610 миллиардов долларов.
А украинские 6 процентов - это 7, 1 миллиарда долларов.
Не говоря о том, что бюджет НАТО в 2018 году превысил триллион долларов.
Что в 140 раз больше военного бюджета Украины.
И все искренние союзники Украины, глядя на гарантоида, который, как дурачок с фантиками, пытается промыть миру мозг своими процентами, это понимают...
Сочувственно качают головами и тоже нетерпеливо поглядывают на календари, думая, а нельзя ли перенести март 2019 года на октябрь 2018-го...
Капустин Андрей
http://ua24ua.net/a-nikak-nelzya-perenesti-mart-2019-na-oktyabr-2018/
🤑
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Ну я тоже как то за НАТО. Но как говорится для свадьбы нужно двое и взаимное желание. У НАТО как то желания не наблюдается.
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ну лишняя обуза его членам понятно что не нужна ...
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Какие конкретные действия ты сделал за 4 года?.Где референдум про нато?Где заявка на вступление в Нато.Понятно,что побреют,но показать наше стремление нужно.
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не тупи .. это всё равно , что референдум за присоединение к другой галактике ... да и порох как всегда всё приукрасил .. по статистике только 40% у нас за альянс ... совковая болезнь не излечима ...
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Какая короткая память) передали уже на рассмотрение в конституционный суд! верховная рада проголосовала!
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Но провести хотя бы референдум - жопы нет Сегодня более 54% украинцев поддерживают членство в НАТО и 74% - европейскую интеграцию Украины, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8839
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Тут вилка плохая получается: для порошенко объявление до выборов о таком референдуме - автоматически потеря ватного пророссийского электората.
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Интересные цифры, я за НАТО, но не хочу в ЕС.
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А тебе куда, как алмазному электорату Партии регионов и последнему поклоннику якуневича больше хочется - в ЕС или в НАТО?
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Я сторонник Украины.
И в программе Яныка и ПР была интеграция с ЕС. Жаль ты не заметил.
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А нам говорили что Янык отказался от соглашения об ассоциации
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огенты крымля говорили. на деньги курченко. вихтор фёдорович - тоже папутчик. скоро выяснится.
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Тут такая история... сашко стоматологов - тоже был сторонником Украины.
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готов принять пару сот тысяч арабов или сомалийцев в родном городе..?
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Поживем увидим, и ЕС меняется и мы, нас на этой неделе не приглашают в ЕС.
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Что в ес другте правила на сельхозпродукцию и не сможешь конкурироапть?
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Да нет, не в этом смысле, я в ЕС вообще не продаю, только туркам и через них в Оман, раньше россиянам, просто живу рядам и бываю там по 20 раз в году, он разный этот самый ЕС, есть немцы и французы, а есть болгары и будут сербы, что то подсказывает что мы не будем там немцами, нам хотя бы на уровень румын выйти.
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С чего такой вывод? Я везде украинец.
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Я не сказал что хуже, я сказал что есть различные оценки и различные подходы, кто смог перестроиться кто плюется как болгары, надо делать аналитику с учетом украинской действительности, а не бежать потому что там зарплата больше. Сколько раз были в ЕС в этом году и где?
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Вже ж не такі дурні, як були раніше...
Життя навчило - або рашка або НАТО.
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А 65% за другого (іншого) кандидата в Президенти.
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54%, це петя нібито натякає, що в нього теж колись була така підтримка ?
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Фупля, "маю страну, я благодарен". Тварь диабетная, ты благодарен за войну и смерти людей？
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Зрадойоби - ФАС! Розкажіть нам про усілякі зради! Що Україну туди ніколи (або ще років 100500) не візьмуть (так само, як безвіз або Томос не дадуть). Та жодного слова не скажіть всупереч тому, що більшість українців за вступ до НАТО та ЄС.
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Не верят не ПОПу - не верят НАМ С ВАМИ!

"это" недоразумение едет на мировой слет и позорит нашу страну. Ведь не веря ему, доверие в итоге, теряет Украина. Понимаете?

И снова ПОП выступал на мировом форуме. И опять он нес свою чушь. Причем нес с таким видом, будто перед ним не лидеры мировых держав, а рабочие со Жмеринской фабрики. И ведь он РЕАЛЬНО СЧИТАЕТ, ЧТО ЕМУ ВЕРЯТ! Этот погрязший во лжи человек не понимает одной простой вещи - рассказывает он это все НЕ УКРАИНЦАМ! Если здесь он может показать любую "картинку" с экранов ТВ, или со страниц изданий, а то и просто не заморачиваясь валить любой бред, немало не заботясь о том, что подумают украинцы, то на таких сьездах как ООН, или ПАРЭ, или где-нибудь в НАТО, там сидят совершенно другие люди. Люди, которые не верят на слово, а оценивают по результатам. И результаты они предпочитают ВИДЕТЬ, а не слышать о них! И они видят! На столы мировых лидеров регулярно ложаться рейтинги и исследования по-настоящему НЕЗАВИСИМЫХ, АВТОРИТЕТНЫХ изданий и центров. И вот именно там можно увидеть РЕАЛЬНУЮ картину происходящего в Украине! А что там? А там Украину называют САМОЙ КОРРУМПИРОВАННОЙ страной Европы! Там Украину поместили на сто...Бог знает какое место по развитию, разместив ее между Угандой и Зимбабве! Причем уровень дорог, например, в той же Уганде выше. В этих рейтингах смертность в Украине на первом месте! Отток граждан на уровне катастрофы! Разрыв между доходами простых людей и чиновников указывает на то, что в Украине рабство. Исследования показывают, что на те "минималки", обычный человек прожить не может. В то время как сам президент этой страны успешно светится в соседнем рейтинге - самых богатых! Итаких рейтингов и исследований масса! А теперь скажите, кому будут верить мировые лидеры - институтам, которые десятилетиями показывают реальную картину и дорожат своей репутацией, или вороватому лжецу, который беззастенчиво несет всякую чушь? Ответ очевиден... Вот поэтому мне и бывает горько от того, когда "это" недоразумение едет на мировой слет и позорит нашу с вами страну. Ведь не веря ему, доверие в итоге, теряет Украина. Понимаете? Не верят не ПОПу - не верят НАМ С ВАМИ!

Пол Андертэйкер
http://ua24ua.net/ne-veryat-ne-popu-ne-veryat-nam-s-vami/

🤑
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Компанія Picodi провела дослідження, за підсумками якого вирахувала кількість робочих днів, які потрібно відпрацювати, аби купити iPhone XS. Украина на предпоследнем месте, вот реальные достижение воровской власти за последние годы.

https://inspired.com.ua/creative/technology/skilky-dniv-potribno-pratsyuvaty-shhob-kupyty-iphone-xs-doslidzhennya/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
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читаю ветку...у ваты явно ПОЛЫХАЕТ в штанишках))))
АКИ ВУЛКАН...ВЕЗУВИЙ)))))
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Многие даже ногами голосуют за ЕС и НАТО. Благодаря Петру Алексеевичу.
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Все эти проценты полная брехня .только честный референдум может показать цыфры .
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Референдумы, лапоть, будешь на России проводить. Например, Хуйла короновать. Сьогодні понад 54% українців підтримують членство в НАТО і 74% - європейську інтеграцію України, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5975
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Зрадофилы и здесь зраду нашли. Не могут не вываляться в говне.
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Свинья ГОВНО везде найдет)
От и у них...только читают в заголовке про ПОПа....сразу истерика и срачка))))
У кого за деньги (с номерами в нике) у кого за идею (секта бомЖУЛИ и ее куратора Медведчука)
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А ты сомневаешься? Почитай комментарии. Но есть вариант, что это ольгинские. Сьогодні понад 54% українців підтримують членство в НАТО і 74% - європейську інтеграцію України, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9390
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Интересно,а сколько сегодня нормальных людей хотят, что бы этот лгун и мародёр наконец-то свалил так далеко......н....й, что бы его уже нельзя было послать ещё дальше.
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Помню на " Свободе " Савика Шустера задали вопрос Порошенко - газ для населения подорожает ? Порошенко ответил - нет , не подорожает , ни в коем случае .= Через неделю газ подорожал .После того случая , я не верю этому Порошенко ни одному его слову .
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСегодня более 54% украинцев поддерживают членство в НАТО и 74% - европейскую интеграцию Украины, - Порошенко
 
 
 
 
 
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