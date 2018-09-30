 Сегодня более 54% украинцев поддерживают членство в НАТО и 74% - европейскую интеграцию Украины, - Порошенко

Такое мнение высказал президент Украины Петр Порошенко в интервью для программы GPS, отрывок которого обнародован на телеканале CNN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Спасибо господину Путину за то, что сделал мою страну более европейской и более готовой защищать европейские и трансатлантические ценности. И мы абсолютно уверены, что не вернемся к российской империи", - подчеркнул глава государства.
По его словам, в Украине за последние годы также стремительно выросло количество сторонников вступления в ЕС и НАТО.
"В 2013 году количество украинцев, которые поддерживали трансатлантическую интеграцию, членство в НАТО, достигало 16%. Сегодня это более 54%. Кто это сделал? Путин. В 2013 году количество украинцев, которые поддерживали европейскую интеграцию Украины, членство в ЕС, было 33%. Сейчас — 74%. Кто это сделал? Путин", - подчеркнул Порошенко.
Так что Пэця лукавит, бросаясь лозунгами об интеграции, но сохраняя коррупцию и выхолащивая люстрации и реформы.
Чтобы быстренько не переизбрать хромую гарантоидскую утю... Чтобы хромая гарантоидская утя перестала позорить Украину...
Чтобы быстренько не переизбрать хромую гарантоидскую утю и передать ее на попечение следственным органам...
Чтобы хромая гарантоидская утя перестала позорить Украину...
А то, видимо понимая, что кирдык не за горами, его перемыкает и он начинает нести опасную пургу...
Вот, например, понесло его в Штатах на "церемонию передачи двух американских патрульных катеров класса Island Украине"...
Т.е. двух бэушных суден, без оружия, с одним поломанным дизель-генератором и без системы связи...
Для такой в прошлом судостроительной страны, как Украина, такое усиление ВМС, это, понятно, прорыв...
Но фишка в ином...
А именно в том, что непонятно чего накатив на полях ООН, стоя в очереди на сфоткаться с телом Трампа, гарантоид открыл рот и грянул...
Но лучше бы он рот не открывал...
Почему?
А вы вчитайтесь, что несет глава государства (кстати, сам типа судостроитель), принимая почти в подарок два бэушных катера:
"Наши военные обязательства составляют 6% ВВП. Эта цифра сейчас выше, чем минимальные обязательства для членов НАТО. Это подтверждает, что Украина является по факту восточным флангом НАТО"...
Кто-то что-то понял?
О!!!
Правильно. Это, как в старой наркоманской загадке: - "Летят три крокодила - один зеленый другой в Африку. Сколько весит килограмм яблок, если пьяный ежик стоит 3 рубля?
Потому что бабло, выделяемое хоть на армию, хоть на конфеты считают по факту.
А процент - то таке...
Из мира виртуального...
Ибо от того, что Саудовская Аравия тратит на армию 10 процентов ВВП, она не является ближневосточным флангом НАТО...
А вот Штаты тратят на армию 3,1 процента ВВП, но являются главным финансистом НАТО
Потому что это 610 миллиардов долларов.
А украинские 6 процентов - это 7, 1 миллиарда долларов.
Не говоря о том, что бюджет НАТО в 2018 году превысил триллион долларов.
Что в 140 раз больше военного бюджета Украины.
И все искренние союзники Украины, глядя на гарантоида, который, как дурачок с фантиками, пытается промыть миру мозг своими процентами, это понимают...
Сочувственно качают головами и тоже нетерпеливо поглядывают на календари, думая, а нельзя ли перенести март 2019 года на октябрь 2018-го...
Капустин Андрей
http://ua24ua.net/a-nikak-nelzya-perenesti-mart-2019-na-oktyabr-2018/
🤑
И в программе Яныка и ПР была интеграция с ЕС. Жаль ты не заметил.
Життя навчило - або рашка або НАТО.
"это" недоразумение едет на мировой слет и позорит нашу страну. Ведь не веря ему, доверие в итоге, теряет Украина. Понимаете?
И снова ПОП выступал на мировом форуме. И опять он нес свою чушь. Причем нес с таким видом, будто перед ним не лидеры мировых держав, а рабочие со Жмеринской фабрики. И ведь он РЕАЛЬНО СЧИТАЕТ, ЧТО ЕМУ ВЕРЯТ! Этот погрязший во лжи человек не понимает одной простой вещи - рассказывает он это все НЕ УКРАИНЦАМ! Если здесь он может показать любую "картинку" с экранов ТВ, или со страниц изданий, а то и просто не заморачиваясь валить любой бред, немало не заботясь о том, что подумают украинцы, то на таких сьездах как ООН, или ПАРЭ, или где-нибудь в НАТО, там сидят совершенно другие люди. Люди, которые не верят на слово, а оценивают по результатам. И результаты они предпочитают ВИДЕТЬ, а не слышать о них! И они видят! На столы мировых лидеров регулярно ложаться рейтинги и исследования по-настоящему НЕЗАВИСИМЫХ, АВТОРИТЕТНЫХ изданий и центров. И вот именно там можно увидеть РЕАЛЬНУЮ картину происходящего в Украине! А что там? А там Украину называют САМОЙ КОРРУМПИРОВАННОЙ страной Европы! Там Украину поместили на сто...Бог знает какое место по развитию, разместив ее между Угандой и Зимбабве! Причем уровень дорог, например, в той же Уганде выше. В этих рейтингах смертность в Украине на первом месте! Отток граждан на уровне катастрофы! Разрыв между доходами простых людей и чиновников указывает на то, что в Украине рабство. Исследования показывают, что на те "минималки", обычный человек прожить не может. В то время как сам президент этой страны успешно светится в соседнем рейтинге - самых богатых! Итаких рейтингов и исследований масса! А теперь скажите, кому будут верить мировые лидеры - институтам, которые десятилетиями показывают реальную картину и дорожат своей репутацией, или вороватому лжецу, который беззастенчиво несет всякую чушь? Ответ очевиден... Вот поэтому мне и бывает горько от того, когда "это" недоразумение едет на мировой слет и позорит нашу с вами страну. Ведь не веря ему, доверие в итоге, теряет Украина. Понимаете? Не верят не ПОПу - не верят НАМ С ВАМИ!
Пол Андертэйкер
http://ua24ua.net/ne-veryat-ne-popu-ne-veryat-nam-s-vami/
🤑
https://inspired.com.ua/creative/technology/skilky-dniv-potribno-pratsyuvaty-shhob-kupyty-iphone-xs-doslidzhennya/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
АКИ ВУЛКАН...ВЕЗУВИЙ)))))
От и у них...только читают в заголовке про ПОПа....сразу истерика и срачка))))
У кого за деньги (с номерами в нике) у кого за идею (секта бомЖУЛИ и ее куратора Медведчука)