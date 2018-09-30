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Все про:вещание (147) Донецкая область (4088) телевидение (473)

 Телевышка высотой 190 метров, которая покроет сигналом всю область, построена на Донетчине. ФОТО

В поселке Горняк Донецкой области построена ретрасляционная телевышка высотой 190 метров, которая покроет сигналом всю область.

Об этом на своей страницев Фейсбук сообщила компания "Телесети Украины", передает Цензор.НЕТ.

Телевышка высотой 190 метров, которая покроет сигналом всю область, построена на Донетчине 01

Вышка является самой высокой, из построенных за годы независимости в Украине. Сигнал с нее будет транслировать украинские телеканалы на всю территорию Донецкой области, в т.ч. ее оккупированную часть.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мининформполитики запустило на оккупированных территориях UA|TV и другие телеканалы

Работы по строительству вышки были начатыв августе 2018 года. Как отмечали в Донецкой ОВГА, строительство телебашни велось на внебюджетные средства.

Телевышка высотой 190 метров, которая покроет сигналом всю область, построена на Донетчине 02

Читайте также: С октября 2018 вещание на оккупированный Крым на 75% будет украиноязычным, - Костинский

Источник: https://censor.net.ua/n3088828
 
   
 Топ комментарии
 
Что-то сильно не пускало руководство Украины ,четыре года. Чтобы изготовить гавно-вышку для пропаганды. Срок изготовления которой с десятью сварщиками - не более месяца.
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Это дембельский аккорд МинБздеця - в основном специалиста по ПорохоБотоФермам,
Тольку будет как с козла молока. ))) Ватникам хорошо помагает только крематорий )))
А это - называется "Деньги на ветер"
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Башенный кран какой-то. Которые за неделю ставят. А тут 4 года. Ой,горе с дураками и пильщиками бабла.
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Осталось теперь не пускать к ее основанию любителей рузке мира.
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нажаль місто шахтарське і створене саме з завезених переселенців
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Та вона криво побудована, через кілька місяців будуть її заново перезбирувати, тому диверсанти там не потрібні. Диверсанти сидять у владних кабінетах Держспецзв'язку - витратили гроші на криву споруду.
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Так ти ще й проффесор в архітектурі і радіотехніці?)
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це просто ще не визнаний геній. Якби про нього дізнався світ то він би за раз отримав всі нобелівські премії Телевежу заввишки 190 метрів, яка покриє сигналом всю область, побудовано на Донеччині - Цензор.НЕТ 1175
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Фото не соответствует оригиналу. той вышке, что на фото 190 метров нет и в помине. Опять брехню показали.....
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Вышка - это хорошо...
Только захотят ли смотреть украинские каналы все жители области?
Я знаю даже на нашей территории многие смотрят рашкины каналы!
Так что все зависит от человека... то есть, что он желает!
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Что-то сильно не пускало руководство Украины ,четыре года. Чтобы изготовить гавно-вышку для пропаганды. Срок изготовления которой с десятью сварщиками - не более месяца.
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Десять сварщиков работали над вышкой неделю. Зато тысячи бухгалтеров работали над документами чтобы красиво списать миллиарды которые обошлись бюджету за ету вышку.
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Она на болтовых стяжках.Ставиться за две недели.
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Вообще-то это обыкновенная мачта на растяжках, гордо обозванная вышкой...))) Хотя, может у нее стоимость от вышки...
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Чужими руками робота сама робиться. Чим менше людина знає, тим простішим їй все здається.
Вишка на 190м "роботи зварювальникам на місяць".... Такі лосі родяться лише у Лугандоні. Тому таких як ви і купили кацапи на пропаганду.
Створення техзавдання, експертиза, закладення фінансування у бюджет, ТЕО, експертиза, проведення через місцеві ради землеведведення, закладення фінансування у бюдєет на проект, Проект, експертиза, закладення фінансування у бюджет на РД, робоча документація, тендерні процедури, виготовлення на заводі, фундаменти, монтаж. Паралельно те ж саме по виготовланню та закупівлі обладнання. До того ж це уже четверта вишка, найбільша з усіх зведених за останній час.
Може і можна швидше, та заважають тендерні процебури прописан при Йулі. Вони такі демократичні, до будь-яка ФОПка може заблокувати тендер і доведеться все спочатку починати. Спробуй змінити законодавство - почнуть свистіти про "карупцию", не міняти - свистітимуть "нічєвонідєлаєцца".
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Если Пеца не собирается освобождать эти территории то зачем нужно туда транслировать
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1. Щоб диверсанти не лізли треба по " городній " традиції пару їх...повісити.
2. Трансляція потрібна для "трансляції її відкриття Пецою""
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это хорошо!!!
но пенсы, которые всю жизнь жили на получку
и в этот момент крали все шо плохо лежит на производстве
смотрят гавнонюс и это не там в дрлнр
а сдесь!!!!!
в центре Украины, столице....
эти краснопузые за гречку и обесчание пару рублей проголосуют опять за космос
телевидиние должно быть интересным, а значит с дорогим контентом!!!
и вышка тут не поможет, нужно платить спецам и они нихера не дешовые
и токо не надо пистет шо нет грошей..
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Не за тех голосовали -это понятно,никто не спорит. Но вот за кого надо было голосовать на последних выборах хоть киевского мера, или во ВРУ? Что бы все было реально "по -новому"? По моему задача не имеет решения.
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голосовали ли?
или просто назначили под видом голосования?
сработал старый план краснопузых
кто считает тот и выиграл
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Даже если будет с дорогим контентом, пенсы ещё посмотрят, стоит ли им смотреть этот дорогой контент. И за гречу мы уже не продаёмси. Не говоря уже о паре рублей. А вот за тысчонку можем и продаться. И токо не надо нам пистет, шо нет грошей! (Один из пенсов).
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за тыщу рублей???
хз шо у вас там за цены в кацапии
вроди на гривну 420
это на 2 раза в сильпо по пирожки
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Нічого хорошого!
Що вони побачать? Суцільне зрадогонство та чорнуху, якими заповнені наші телеканали. То навіщо витрачатися було на вишку. Кацапська пропаганда менш шкідлива на українське телесобачення!
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ооо
потихоньку слазяться черти
одному тыщу рублей
другое - кац тв ему хорошие новости приносит
одни сепары вокруг
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5 канал будут смотреть, "прямой" -счастливчики
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аналоговые 5-й, 1+1 с Волновахи ловятся в Донецке и даже в Макеевке.
Ну и спутники никто не запретил.
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Я конечно понимаю что пропаганда ето хорошо, но что вы собираетесь даунбаситам транслировать и чем удивлять? Дырявыми вышиванками и о том как у нас повышаются до безумия тарифы и цены? Я по себе знаю, что меня рассказами о сказках х***й кто удивит, зато я всегда вижу где хорошо живут люди и туда стремлюсь.
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И где живут хорошо люди, поделитесь секретом?
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Меняемся жильем? В Донецке газ по гривне за куб.
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Вышку построили а примерно такую-же трубу химзавода в Константиновке взорвали, долго завод продержался но уже дорезают на металл.
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Башенный кран какой-то. Которые за неделю ставят. А тут 4 года. Ой,горе с дураками и пильщиками бабла.
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Читаешь выборочно?

Работы по строительству вышки были начатыв августе 2018 года. Как отмечали в Донецкой ОВГА, строительство телебашни велось на внебюджетные средства.Источник: https://censor.net.ua/n3088828
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Читаю нормально. Имелось ввиду,что сподобились за 4 года конструктор собрать. Так переживают за "тамжишнашишлюдей".
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За месяц такое не ставится.
Проект, разрешение на частоты и т.д.
И я вижу что там работы еще много.
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Это дембельский аккорд МинБздеця - в основном специалиста по ПорохоБотоФермам,
Тольку будет как с козла молока. ))) Ватникам хорошо помагает только крематорий )))
А это - называется "Деньги на ветер"
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А вот действия настоящих руководителей-Президент Турции Реджип Эрдоган сделал заявление, что основываясь на Конвенцию Монтрё 1936 года, и чувствую военную опасность для страны со стороны России, было принято решение полностью закрыть проливы Босфор и Дарданеллы от российских кораблей, которые следуют с Черного Моря
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Причем, это будет касаться абсолютно всей военно-морской техники России, а не только той, которая направляется в Сирию.+ Не пропустят турки через Босфор и гражданские российские корабли, если они намерены перевозить военное оборудование. Таким образом, весь черноморский флот оказался запертым в Черном Море и теперь Россия не сможет поддерживать сирийский режим Басара Ашада.

Теперь российскому ВМФ для военной поддержки своего контингента в Сирии придется проделывать путь три раза больший - через Гибралтар
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Эрдоган очень гибкий, сегодня сказал, завтра забыл что сказал.
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Потужно! Главное, чтобы погода не подвела, в смысле ветер не нагнул к земле, гы
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И сколько процентов еще эфирное тв смотрят? Думаю от силы 5-10%. У кого кабельное или спутниковое им пофиг на вышку....
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было б прикольно если бы еще их ТВ глушила, а вместо него наше показывала)
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Была где-то новость что включили глушилки и сепары в Донецке забирают один цифровой передатчик на Горловку.
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Хе-хе. А хто там дивитиметься укр.ТБ? Вони 25 років молились на мааскву, а тут раптом горбаті вирівняються.
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для чого? В окупації кабельне та супутник, інде ефірне тв
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И что, сепарасты транслируют украинские каналы?
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Не транслюйте туди інтер, сепари не зрозуміють за що воюють.
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Что они молотят?! Вышка является самой высокой, из построенных за годы независимости в Украине... Такие стандарные вышки были построены десятки в конце 90-х - начале 2000-х. И не 190 метров, а 200 метровых и с настройками на них еще 25 метров трубы. Растяжки 4 яруса через каждые 50 метров. Зимой в такую вышку врезался вертолет в Кременчуге.
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Донецкая телемачта
51-е место в мире
Местонахождение - Донецк
Строительство - 1992 г.
Высота - 360,5 м. Антенна / Шпиль
Тип - Стальная мачта
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Гасіть підаРашу , як підем у наступ кину Польску працю , піду знов до лав ЗСУ.
Смерть підаРаССії з москалями.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТелевышка высотой 190 метров, которая покроет сигналом всю область, построена на Донетчине. ФОТО
 
 
 
 
 
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