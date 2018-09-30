 Телевышка высотой 190 метров, которая покроет сигналом всю область, построена на Донетчине. ФОТО

Об этом на своей страницев Фейсбук сообщила компания "Телесети Украины", передает Цензор.НЕТ.

Вышка является самой высокой, из построенных за годы независимости в Украине. Сигнал с нее будет транслировать украинские телеканалы на всю территорию Донецкой области, в т.ч. ее оккупированную часть.

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Работы по строительству вышки были начатыв августе 2018 года. Как отмечали в Донецкой ОВГА, строительство телебашни велось на внебюджетные средства.

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