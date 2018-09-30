 Телевышка высотой 190 метров, которая покроет сигналом всю область, построена на Донетчине. ФОТО

Об этом на своей страницев Фейсбук сообщила компания "Телесети Украины", передает Цензор.НЕТ.
Вышка является самой высокой, из построенных за годы независимости в Украине. Сигнал с нее будет транслировать украинские телеканалы на всю территорию Донецкой области, в т.ч. ее оккупированную часть.
Работы по строительству вышки были начатыв августе 2018 года. Как отмечали в Донецкой ОВГА, строительство телебашни велось на внебюджетные средства.
Только захотят ли смотреть украинские каналы все жители области?
Я знаю даже на нашей территории многие смотрят рашкины каналы!
Так что все зависит от человека... то есть, что он желает!
Вишка на 190м "роботи зварювальникам на місяць".... Такі лосі родяться лише у Лугандоні. Тому таких як ви і купили кацапи на пропаганду.
Створення техзавдання, експертиза, закладення фінансування у бюджет, ТЕО, експертиза, проведення через місцеві ради землеведведення, закладення фінансування у бюдєет на проект, Проект, експертиза, закладення фінансування у бюджет на РД, робоча документація, тендерні процедури, виготовлення на заводі, фундаменти, монтаж. Паралельно те ж саме по виготовланню та закупівлі обладнання. До того ж це уже четверта вишка, найбільша з усіх зведених за останній час.
Може і можна швидше, та заважають тендерні процебури прописан при Йулі. Вони такі демократичні, до будь-яка ФОПка може заблокувати тендер і доведеться все спочатку починати. Спробуй змінити законодавство - почнуть свистіти про "карупцию", не міняти - свистітимуть "нічєвонідєлаєцца".
2. Трансляція потрібна для "трансляції її відкриття Пецою""
но пенсы, которые всю жизнь жили на получку
и в этот момент крали все шо плохо лежит на производстве
смотрят гавнонюс и это не там в дрлнр
а сдесь!!!!!
в центре Украины, столице....
эти краснопузые за гречку и обесчание пару рублей проголосуют опять за космос
телевидиние должно быть интересным, а значит с дорогим контентом!!!
и вышка тут не поможет, нужно платить спецам и они нихера не дешовые
и токо не надо пистет шо нет грошей..
или просто назначили под видом голосования?
сработал старый план краснопузых
кто считает тот и выиграл
хз шо у вас там за цены в кацапии
вроди на гривну 420
это на 2 раза в сильпо по пирожки
Що вони побачать? Суцільне зрадогонство та чорнуху, якими заповнені наші телеканали. То навіщо витрачатися було на вишку. Кацапська пропаганда менш шкідлива на українське телесобачення!
потихоньку слазяться черти
одному тыщу рублей
другое - кац тв ему хорошие новости приносит
одни сепары вокруг
Ну и спутники никто не запретил.
🤑
Работы по строительству вышки были начатыв августе 2018 года. Как отмечали в Донецкой ОВГА, строительство телебашни велось на внебюджетные средства.Источник: https://censor.net.ua/n3088828
Проект, разрешение на частоты и т.д.
И я вижу что там работы еще много.
Тольку будет как с козла молока. ))) Ватникам хорошо помагает только крематорий )))
А это - называется "Деньги на ветер"
Теперь российскому ВМФ для военной поддержки своего контингента в Сирии придется проделывать путь три раза больший - через Гибралтар
51-е место в мире
Местонахождение - Донецк
Строительство - 1992 г.
Высота - 360,5 м. Антенна / Шпиль
Тип - Стальная мачта
Смерть підаРаССії з москалями.