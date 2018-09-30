 Москва хочет обменять Сенцова на 3 осужденных в США россиян , - "Новая газета"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новую газету".

Как рассказал источник "Новой", близкий к переговорам по обмену пленными между Россией и Украиной, Москва готова обсуждать такую "гуманитарную акцию" напрямую с Вашингтоном, при этом Украина не будет являться стороной переговоров.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила "Новой", что "не в курсе" таких инициатив.

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Напомним, что судьба всех четырех человек обсуждалась в конце августа 2018 года во время телефонного разговора глав внешнеполитических ведомств США и России Майка Помпео и Сергея Лаврова. Помпео тогда поднял вопрос об освобождении Сенцова, Лавров в свою очередь заговорил о незаконном содержании в тюрьмах США бизнесмена Бута и летчика Ярошенко, а также о "преследовании под надуманным предлогом" гражданки России Бутиной.

3 сентября с просьбой о помиловании Бута и Ярошенко выступила в адрес президента США Дональда Трампа российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Кроме того, о том, что у Москвы относительно Бута и Ярошенко "есть свои вопросы к США", месяц назад говорил участник переговоров по обмену пленными, кум Путина Виктор Медведчук.

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