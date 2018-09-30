 Москва хочет обменять Сенцова на 3 осужденных в США россиян , - "Новая газета"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новую газету".
Как рассказал источник "Новой", близкий к переговорам по обмену пленными между Россией и Украиной, Москва готова обсуждать такую "гуманитарную акцию" напрямую с Вашингтоном, при этом Украина не будет являться стороной переговоров.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила "Новой", что "не в курсе" таких инициатив.
Напомним, что судьба всех четырех человек обсуждалась в конце августа 2018 года во время телефонного разговора глав внешнеполитических ведомств США и России Майка Помпео и Сергея Лаврова. Помпео тогда поднял вопрос об освобождении Сенцова, Лавров в свою очередь заговорил о незаконном содержании в тюрьмах США бизнесмена Бута и летчика Ярошенко, а также о "преследовании под надуманным предлогом" гражданки России Бутиной.
3 сентября с просьбой о помиловании Бута и Ярошенко выступила в адрес президента США Дональда Трампа российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Кроме того, о том, что у Москвы относительно Бута и Ярошенко "есть свои вопросы к США", месяц назад говорил участник переговоров по обмену пленными, кум Путина Виктор Медведчук.
у этих козломордой падали нету морали...
они понимают только силу
видишь кацапа - бей по еб#лу
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2548818-ukrainska-cerkva-moze-otrimati-tomos-vze-za-10-dniv-religieznavec.html