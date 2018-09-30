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 Политика Украины, За рубежом
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 Москва хочет обменять Сенцова на 3 осужденных в США россиян , - "Новая газета"

Главным условием для возвращения Олега Сенцова на территорию Украины является выдача России ее граждан, осужденных в США: Виктора Бута и Константина Ярошенко, а также находящейся под арестом Марии Бутиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новую газету".

Как рассказал источник "Новой", близкий к переговорам по обмену пленными между Россией и Украиной, Москва готова обсуждать такую "гуманитарную акцию" напрямую с Вашингтоном, при этом Украина не будет являться стороной переговоров.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила "Новой", что "не в курсе" таких инициатив.

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Напомним, что судьба всех четырех человек обсуждалась в конце августа 2018 года во время телефонного разговора глав внешнеполитических ведомств США и России Майка Помпео и Сергея Лаврова. Помпео тогда поднял вопрос об освобождении Сенцова, Лавров в свою очередь заговорил о незаконном содержании в тюрьмах США бизнесмена Бута и летчика Ярошенко, а также о "преследовании под надуманным предлогом" гражданки России Бутиной.

3 сентября с просьбой о помиловании Бута и Ярошенко выступила в адрес президента США Дональда Трампа российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Кроме того, о том, что у Москвы относительно Бута и Ярошенко "есть свои вопросы к США", месяц назад говорил участник переговоров по обмену пленными, кум Путина Виктор Медведчук.

Также читайте: Нужно и дальше добиваться освобождения украинских узников Кремля, - Волкер

Источник: https://censor.net.ua/n3088826
 
   
 Топ комментарии
 
а как по твоему ведут себя террористы ?
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Невиновного на бандитов поменять. Классика русского рэкета.
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Вообще, Сенцов хочет не возвращения персонально себя в Украину, а освобождения всех политзаключенных.
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Неизлечимые ебанаты кальция эти кацапы!!!
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кацапские мрази.
у этих козломордой падали нету морали...
они понимают только силу
видишь кацапа - бей по еб#лу
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пидорашки думают что Сенцов гражданин США чтоли?
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Предполагаемый ответ Трампа: "карлик, ты что, рамсы попутал?"
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМосква хочет обменять Сенцова на 3 осужденных в США россиян , - "Новая газета"
 
 
 
 
 
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