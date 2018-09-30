 Автомобиль с водителем утонул в Днестре на Одесчине, - ГСЧС. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

29 сентября в 1:00 в службу спасения 101 поступило сообщение, что примерно в 23:50 в реку Днестр упал легковой автомобиль с водителем и находится на значительной глубине.

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К месту вызова, на территорию рыбацкого хозяйства за пределами с. Маяки Беляевского района было направлено водолазно-спасательное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения. По прибытию, водолазы провели обследование места происшествия и в 10 часов автомобиль с погибшим мужчиной был вытащен из воды на берег.

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Как стало известно, трагическое событие произошло во время отдыха на рыбалке. Правоохранительными органами ведутся следственные действия.