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Все про:спорт (1625) шашки (7)

 Украинка Коротка стала чемпионкой мира по шашкам

В субботу, 29 сентября, украинка Елена Коротка принесла в копилку сборной Украины золото Чемпионата мира по шашкам-64 (бразильский стиль) по блицу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал.

Для гроссмейстера Короткой это уже второй мировой чемпионский титул на нынешнем Чемпионате мира по шашкам-64, который проходит в Турции. До этого девушка завоевала золото в классической программе Чемпионата мира.

Кроме того, еще одна украинка - гроссмейстер Юлия Макаренкова - также дважды отличилась в Турции. Она принесла национальной сборной два серебра чемпионата мира.

Читайте: Украинский гроссмейстер Аникеев стал чемпионом мира по шашкам в блице

Сейчас, по итогам турнира, на счету сборной Украины 6 медалей, из которых 3 - золотые.

Накануне украинский гроссмейстер Юрий Аникеев принес золото чемпионата мира-2018 в блице и серебро в классической программе.

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Источник: https://censor.net.ua/n3088822
 
   
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я фанат украинских спортсменов и они не разочаровывают. Так Держать!
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Украинская шашечная школа - одна из сильнейших в мире!
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Как по мне, спорт и интеллектуальные игры нельзя смешивать.
Citius altius, fortior (быстрее, выше, сильнее),- это спорт, а шашки, шахматы, нарды, домино и карты, это что-то другое...
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Вчера шахматы, сегодня - шашки! Круто! В игровых бы видах так, но это только мечты.
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Недавно была аналогичная инфа про нашего шашиста. Шахматисты тоже рулят.
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