 Украинка Коротка стала чемпионкой мира по шашкам

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал.

Для гроссмейстера Короткой это уже второй мировой чемпионский титул на нынешнем Чемпионате мира по шашкам-64, который проходит в Турции. До этого девушка завоевала золото в классической программе Чемпионата мира.

Кроме того, еще одна украинка - гроссмейстер Юлия Макаренкова - также дважды отличилась в Турции. Она принесла национальной сборной два серебра чемпионата мира.

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Сейчас, по итогам турнира, на счету сборной Украины 6 медалей, из которых 3 - золотые.

Накануне украинский гроссмейстер Юрий Аникеев принес золото чемпионата мира-2018 в блице и серебро в классической программе.

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