 Украинка Коротка стала чемпионкой мира по шашкам

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал.
Для гроссмейстера Короткой это уже второй мировой чемпионский титул на нынешнем Чемпионате мира по шашкам-64, который проходит в Турции. До этого девушка завоевала золото в классической программе Чемпионата мира.
Кроме того, еще одна украинка - гроссмейстер Юлия Макаренкова - также дважды отличилась в Турции. Она принесла национальной сборной два серебра чемпионата мира.
Сейчас, по итогам турнира, на счету сборной Украины 6 медалей, из которых 3 - золотые.
Накануне украинский гроссмейстер Юрий Аникеев принес золото чемпионата мира-2018 в блице и серебро в классической программе.
Citius altius, fortior (быстрее, выше, сильнее),- это спорт, а шашки, шахматы, нарды, домино и карты, это что-то другое...