 Великобритания разместит в Норвегии 800 военных для сдерживания России в Арктике, - Уильямсон

Об этом заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радио.

Уильямсон назвал эту операцию частью "стратегии обороны Арктики" от предполагаемой российской угрозы. Глава обороного ведомства сказал, что Соединенное Королевство вынуждено реагировать на активность российских подводных лодок в регионе, которая, по его словам, "близка к уровню времен холодной войны".

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Вместе с британскими военными на новой базе в Норвегии будут также солдаты США, Норвегии и Нидерландов. Всего более 3 тысяч военнослужащих. Они будут участвовать в будущих военных учениях - крупнейших со времен окончания холодной войны. К этим учениям будут привлечены 40 тыс. военных из более чем 30 стран-членов и партнеров НАТО.

Маневры пройдут в октябре и ноябре. Сообщается, что в учениях примут участие 130 самолетов, 70 кораблей и более 10 тыс. транспортных средств. Сценарий учений - гипотетическое вторжение у берегов Норвегии.

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