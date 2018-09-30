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Все про:Арктика (45) Великобритания (1990) Норвегия (350) Россия (70602) Уильямсон (14)

 Великобритания разместит в Норвегии 800 военных для сдерживания России в Арктике, - Уильямсон

Великобритания в 2019 году отправит 800 военнослужащих в Норвегию, где будет развернута новая военная база.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радио.

Уильямсон назвал эту операцию частью "стратегии обороны Арктики" от предполагаемой российской угрозы. Глава обороного ведомства сказал, что Соединенное Королевство вынуждено реагировать на активность российских подводных лодок в регионе, которая, по его словам, "близка к уровню времен холодной войны".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия активно наращивает свое военное присутствие в Арктике, - Столтенберг

Вместе с британскими военными на новой базе в Норвегии будут также солдаты США, Норвегии и Нидерландов. Всего более 3 тысяч военнослужащих. Они будут участвовать в будущих военных учениях - крупнейших со времен окончания холодной войны. К этим учениям будут привлечены 40 тыс. военных из более чем 30 стран-членов и партнеров НАТО.

Маневры пройдут в октябре и ноябре. Сообщается, что в учениях примут участие 130 самолетов, 70 кораблей и более 10 тыс. транспортных средств. Сценарий учений - гипотетическое вторжение у берегов Норвегии.

Также читайте: Великобритания отправит в Украину Королевскую морскую пехоту и флот, чтобы остановить "холодную войну"

Источник: https://censor.net.ua/n3088821
 
   
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"Цей день в історії". 30.09.2014 року Шуфрич в Одесі получив пізди!
Велика Британія розмістить у Норвегії 800 військових для стримування Росії в Арктиці, - Вільямсон - Цензор.НЕТ 4205
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да, большому. Ведь рашка усиленно лоббирует новость, что Сербия просить помощи по Косово Вопрос какой-военной. Так что конфликт гредет.
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Малюсенькие шажки к большому конфликту. Скорей бы уже.
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да, большому. Ведь рашка усиленно лоббирует новость, что Сербия просить помощи по Косово Вопрос какой-военной. Так что конфликт гредет.
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Удивительно,как существование рассейской угрозы сплотило Европу,а Англия,как и при Александре Первом и Наполеоне стала Бессменным- Банкиром Союзников??
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Журналист, расследовавший дело Скрипалей, бежал из России: его хотят обвинить в покушении на Путина


Великобритания разместит в Норвегии 800 военных для сдерживания России в Арктике, - Уильямсон - Цензор.НЕТ 1363

Великобритания разместит в Норвегии 800 военных для сдерживания России в Арктике, - Уильямсон - Цензор.НЕТ 1363

Журналист Сергей Канев, работающий в Центре управления расследованиями (ЦУР) изучавший обстоятельства гибели российских репортеров в Центрально-Африканской республике и собиравший информацию о предполагаемых отравителях Сергея и Юлии Скрипалей, срочно покинул Россию.
Об этом сообщил накануне Telegram-канал издания "Проект", пишет сайт NEWSru.com.
В статье говорится: Канев узнал, что его собираются обвинить подготовке покушения на главу государства Владимира Путина и экстренно уехал в одну из стран Балтии, о чем сообщает сайт радиостанции "Эхо Москвы".
С ЦУР, ранее финансировавшемся Михаилом Ходорковским, сотрудничали покойные Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, которые расследовали деятельность ЧВК Вагнера в Центральноафриканской Республике (ЦАР) и погибли там в конце июля 2018 года.
Канев также участвует в некоммерческом проекте Ходроковского "Досье" и недавнем расследовании The Insider и Bellingcat, пришедших к выводу, что настоящее имя предполагаемого сотрудника ГРУ Руслана Боширова, которого обвиняют в отравлении Скрипалей - полковник ГРУ Анатолий Чепига, Герой России.
О том, что один из журналистов, ведущий расследование событий в ЦАР, "попал в очень жесткую провокацию", сообщил сам Ходорковский телеканалу "Дождь".
"Наш журналист попал в очень жесткую провокацию, связанную с попыткой обвинения его в организации теракта против главы государства. И нам пришлось его вывозить из страны" - приводит издание слова экс-главы ЮКОС.
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Зона карантину проти "новачка-ху?ла" розширюється...
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Я лично жду Королевские войска и флот в Одессе. Кацапы начали агитационную пропаганду против Украины. Дальнейшие их действия не заставят себя ждать. Уж очень им удобен гибридный Президент.
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Зачем, что такого могут сделать бриты в Одессе что не могут американцы с Девеселу?
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Я как то не заметил, чтобы американцы собирались в Одессу. Вот только я не вижу подання Президента в ВР Украины про их размещение. Имеется ввиду Королевского флота и морской пехоты в Одессе.
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При чем здесь Одесса, американцы стоят рядом в Румынии и яо туда перевезли, какая разница ракете +100 км или минус.
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Меня как то рядом не интересует. Меня как гражданина интересует, что страна подписавшая БМ, все таки начинает его хоть поздно , но выполнять. И батальон Королевской морской пехоты в Одессе для меня дороже, чем дивизия США в Румынии.Кстати, высадка всего батальона экспидиционного корпуса Королевских ВМС в Хельсинки в 1940 остановила Сталина от штурма Хельсинки.
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"Цей день в історії". 30.09.2014 року Шуфрич в Одесі получив пізди!
Велика Британія розмістить у Норвегії 800 військових для стримування Росії в Арктиці, - Вільямсон - Цензор.НЕТ 4205
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Надо бы обновить харю, а то поди уже забыл вкус свежих люлей
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мда, задел мышка лева, звиздюлин уже не избегут косолапые, никто хуила язык не тянул - хочет поимать, вырвать зубы и ногти и пустить по таиге пятечка гонять, ну незнаю, таига ведь не косолапого.
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Не понятно, то ли к бомбежкам, то ли к камням с неба

В Крыму начали восстанавливать бомбоубежища

30.09.2018 12:49
Власти Крыма выделили 2,2 млн. руб. на подготовку проектно-сметной документации для восстановления бомбоубежища 60-х годов. Отмечается, что объект находится в Симферополе на территории ГУП «Крымтроллейбус» и прилегает вплотную к парку имени Гагарина.
https://primechaniya.ru/home/news/sentyabr-2018/v-krymu-nachali-vosstanavlivat-bomboubezhishha/
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Рузьгим есть чем ответить бритам - уже в пути ответочка))Велика Британія розмістить у Норвегії 800 військових для стримування Росії в Арктиці, - Вільямсон - Цензор.НЕТ 11
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Русафобия цветет и пахнет и при минусовой температуре.
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Окурок Кремлевский ополчил всю Европу,забыв слова Наполеона,что От великого карлика корсиканца - до смешного лилипута, всего один шаг!??
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так там ще й 1600 американців Є.. і норвеги теж не пасуть задніх
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Я переконаний, що 800 британців будуть набагато ефективніші за все норвезьке військо. Брейвік не дасть збрехати.
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В аннексированный Крым без предварительного согласования с властями Украины прибыла делегация из Норвегии, которая намерена посетить четыре города полуострова. Предполагается, что визит продлится до 6 октября
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і що за делегація ? дуже важні персони ?
і чи мають вони право називатись делегацією ? може це дешеві клоуни...
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Наверное переселенцы со Шпицбергена, норвежцы выгнали русню оттуда, а в благодарность отправили 4 бомжей за счет рашки.
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НАТО начинает прозревать и раскачиваться. Лучше поздно, чем никогда.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВеликобритания разместит в Норвегии 800 военных для сдерживания России в Арктике, - Уильямсон
 
 
 
 
 
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