 Великобритания разместит в Норвегии 800 военных для сдерживания России в Арктике, - Уильямсон

Об этом заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радио.
Уильямсон назвал эту операцию частью "стратегии обороны Арктики" от предполагаемой российской угрозы. Глава обороного ведомства сказал, что Соединенное Королевство вынуждено реагировать на активность российских подводных лодок в регионе, которая, по его словам, "близка к уровню времен холодной войны".
Вместе с британскими военными на новой базе в Норвегии будут также солдаты США, Норвегии и Нидерландов. Всего более 3 тысяч военнослужащих. Они будут участвовать в будущих военных учениях - крупнейших со времен окончания холодной войны. К этим учениям будут привлечены 40 тыс. военных из более чем 30 стран-членов и партнеров НАТО.
Маневры пройдут в октябре и ноябре. Сообщается, что в учениях примут участие 130 самолетов, 70 кораблей и более 10 тыс. транспортных средств. Сценарий учений - гипотетическое вторжение у берегов Норвегии.
Журналист Сергей Канев, работающий в Центре управления расследованиями (ЦУР) изучавший обстоятельства гибели российских репортеров в Центрально-Африканской республике и собиравший информацию о предполагаемых отравителях Сергея и Юлии Скрипалей, срочно покинул Россию.
Об этом сообщил накануне Telegram-канал издания "Проект", пишет сайт NEWSru.com.
В статье говорится: Канев узнал, что его собираются обвинить подготовке покушения на главу государства Владимира Путина и экстренно уехал в одну из стран Балтии, о чем сообщает сайт радиостанции "Эхо Москвы".
С ЦУР, ранее финансировавшемся Михаилом Ходорковским, сотрудничали покойные Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, которые расследовали деятельность ЧВК Вагнера в Центральноафриканской Республике (ЦАР) и погибли там в конце июля 2018 года.
Канев также участвует в некоммерческом проекте Ходроковского "Досье" и недавнем расследовании The Insider и Bellingcat, пришедших к выводу, что настоящее имя предполагаемого сотрудника ГРУ Руслана Боширова, которого обвиняют в отравлении Скрипалей - полковник ГРУ Анатолий Чепига, Герой России.
О том, что один из журналистов, ведущий расследование событий в ЦАР, "попал в очень жесткую провокацию", сообщил сам Ходорковский телеканалу "Дождь".
"Наш журналист попал в очень жесткую провокацию, связанную с попыткой обвинения его в организации теракта против главы государства. И нам пришлось его вывозить из страны" - приводит издание слова экс-главы ЮКОС.
В Крыму начали восстанавливать бомбоубежища
30.09.2018 12:49
Власти Крыма выделили 2,2 млн. руб. на подготовку проектно-сметной документации для восстановления бомбоубежища 60-х годов. Отмечается, что объект находится в Симферополе на территории ГУП «Крымтроллейбус» и прилегает вплотную к парку имени Гагарина.
https://primechaniya.ru/home/news/sentyabr-2018/v-krymu-nachali-vosstanavlivat-bomboubezhishha/
і чи мають вони право називатись делегацією ? може це дешеві клоуни...