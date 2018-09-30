 Гражданка РФ пыталась вывезти из Украины старинную икону, - Госпогранслужба. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"54-летняя гражданка РФ прибыла вчера в пункт пропуска "Екатериновка" автомобилем Renault, как пассажир. При осуществлении мер контроля военнослужащие Сумского отряда увидели на заднем сиденье транспортного средства, среди других личных вещей, старинную икону "Петра и Павла", которая, вероятно, составляет культурную и историческую ценность", - говорится в сообщении.

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Находка изъята работниками ГФС и направлена на экспертизу. В отношении женщины составлен соответствующий протокол.

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