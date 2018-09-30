 Гражданка РФ пыталась вывезти из Украины старинную икону, - Госпогранслужба. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"54-летняя гражданка РФ прибыла вчера в пункт пропуска "Екатериновка" автомобилем Renault, как пассажир. При осуществлении мер контроля военнослужащие Сумского отряда увидели на заднем сиденье транспортного средства, среди других личных вещей, старинную икону "Петра и Павла", которая, вероятно, составляет культурную и историческую ценность", - говорится в сообщении.
Находка изъята работниками ГФС и направлена на экспертизу. В отношении женщины составлен соответствующий протокол.
1. в черговий раз аналогію провести?
2. на підтримку форуму?
3. або відсвяткувати подію?