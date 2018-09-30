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 Гражданка РФ пыталась вывезти из Украины старинную икону, - Госпогранслужба. ФОТО

Сотрудники Госпогранслужбы помешали незаконному вывозу из Украины старинной иконы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Гражданка РФ пыталась вывезти из Украины старинную икону, - Госпогранслужба 01

"54-летняя гражданка РФ прибыла вчера в пункт пропуска "Екатериновка" автомобилем Renault, как пассажир. При осуществлении мер контроля военнослужащие Сумского отряда увидели на заднем сиденье транспортного средства, среди других личных вещей, старинную икону "Петра и Павла", которая, вероятно, составляет культурную и историческую ценность", - говорится в сообщении.

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Гражданка РФ пыталась вывезти из Украины старинную икону, - Госпогранслужба 02

Находка изъята работниками ГФС и направлена на экспертизу. В отношении женщины составлен соответствующий протокол.

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Источник: https://censor.net.ua/n3088819
 
 
 Топ комментарии
 
потом обявит что это ихнее с давних времён.
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тролячі думки мене не цікавлять
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Пэдряка и рептилоиды- биороботы Рады, когда будет визовый режим с кацапским дерьмом?
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потом обявит что это ихнее с давних времён.
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Ну такая как вы, им почему то помогает. Путем писанины за гибридного Президента.
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Ответа понятное дело нет. Все кто против гибридного Президента либо агенты Кремля, либо продажные троли.
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Вам би кидати лайном (кидать какашки - це зрозумілою вам мовою), бо користі з вас нуль.
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Ну с вас пользы немеряно гибридному Президенту.
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Вести дискусию с людьми , продавшими свою совесть, мне как то не интересно, Что касается моей пользы или бесполезности, Это не мне решать.
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кацапам всегда чужие президенты мешают-то Обама им по подьездам сцал и их пенсии воровал, то при Порохе все вЯличие растеряли..
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Таскают: кто - иконостас, Кто - крестик, кто - иконку, И веру в Господа от нас Увозят потихоньку. И на поездки в далеко - Навек, бесповоротно - Угодники идут легко, Пророки - неохотно. (с)
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Достойная новость. Но почему то в Украине не всполминают о 80 Мюнхенского пакта. Передача Третьему Рейху Судетской области Чехословакии. Наглядного примера дипломатического решения конфликта. Очень печальный результат известен.
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ви бажаєте:
1. в черговий раз аналогію провести?
2. на підтримку форуму?
3. або відсвяткувати подію?
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Я как все таки, занимающийся анализом известных фактов, не раз констатировал что Мюнхен 1938 по своему з-амыслу и реализации, во многом похож на Минск 2015. То же предательство, те же цели и схожесть персонажей в них учавствующих. Понятно дело, Минск 2015 не может быть копией чисто фактически, по по своему замыслу это братья близнецы.
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если это ее собственность по наследованию от родителей? почему нельзя спадщину вывезти на место своего жительства? известного иконописца произведение? в чем ценность этой мазни?
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Походу РПЦ начинает потихоньку драпать с Украины вывозя с собой все что можно.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГражданка РФ пыталась вывезти из Украины старинную икону, - Госпогранслужба. ФОТО
 
 
 
 
 
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