 "Конечно, у нас есть чем ответить": Москва отреагировала на слова главы МВД США Зинке о морской блокаде РФ

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил член комитета Госдумы РФ по международным делам Антон Морозов.



"Обескураживает, что наши партнеры вместо того, чтобы договариваться по актуальной международной проблематике, опять включают режим угроз, санкций и каких-то недружественных действий. Конечно, у нас есть чем ответить… Но это может привести к эскалации напряженности между нашими странами", - сказал Морозов.

Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее глава МВД США Райан Зинке заявил, что ВМС США могут при необходимости блокировать Россию, чтобы не допустить контроля над поставками энергоносителей на Ближнем Востоке.

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