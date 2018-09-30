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 "Конечно, у нас есть чем ответить": Москва отреагировала на слова главы МВД США Зинке о морской блокаде РФ

Блокада Российской Федерации Военно-морскими силами США может привести к "эскалации напряжения между двумя странами".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил член комитета Госдумы РФ по международным делам Антон Морозов.

"Обескураживает, что наши партнеры вместо того, чтобы договариваться по актуальной международной проблематике, опять включают режим угроз, санкций и каких-то недружественных действий. Конечно, у нас есть чем ответить… Но это может привести к эскалации напряженности между нашими странами", - сказал Морозов.

Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее глава МВД США Райан Зинке заявил, что ВМС США могут при необходимости блокировать Россию, чтобы не допустить контроля над поставками энергоносителей на Ближнем Востоке.

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Источник: https://censor.net.ua/n3088818
 
 
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так постоянно отвечает, ну вы там на Воронеже, и не только там, держитесь, ваши начальники готовятса вас драть.
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По международным законам морская блокада приравнивается к обьявлению войны, да и нет никаких поставок энергоносителей на Ближний Восток.
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рашка вже давно об'явила війну заходу, тож...
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тобто блокуючи українські торгові кораблі, які йдуть до/з портів Маріуполь та Бердянськ РФ офіційно оголосила війну Україні в Азовському морі?
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Задержки при проходе пролива и досмотры это еще не блокада.
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Ось так нічого нема? А як щодо Йорданії?
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Доля Иордании во внешнеторговом обороте России в 2017 году составила 0,0373%, да прям торгуют вовсю.))
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Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее глава МВД США Райан Зинке заявил, что ВМС США могут при необходимости блокировать Россию, чтобы не допустить контроля над поставками энергоносителей на Ближнем Востоке.Источник: https://censor.net.ua/n3088818
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Ну так речь о блокаде поставок рашки туда, при чем здесь США.
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США багато чого вирішує у тому регіоні, а росія втручається у сирійську війну, яка є засобом контролювати поставки енергоносіїв. Вам треба цю відому істину жувати?
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Морская блокада может осуществляться и в мирное время в качестве принудительных действий против государства - нарушителя норм международного права. В частности, в Уставе ООН морская блокада рассматривается как возможная коллективная мера для восстановления и поддержания международного мира и безопасности, предпринимаемая по решению Совета Безопасности ООН.[6]
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так постоянно отвечает, ну вы там на Воронеже, и не только там, держитесь, ваши начальники готовятса вас драть.
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Сейчас Вова ещё один мультик нарисует..
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а когда это у вас не было чем ответить?
взять в рот говно и плюнуть - вот ваш ответ на все вопросы...
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Канешна есть. Тока жителям Воронежа от ентава не легче.
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"Конечно, у нас есть чем ответить… Но это может привести к эскалации напряженности между нашими странами", - сказал Морозов."Источник: https://censor.net.ua/n3088818...............В НАТО готовність на "360 градусів" .
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можно еще повысить пенсионный возраст и отменить пенсии ... и запретить собирать валежник ... пиндосы будут в шоке !
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Будут бомбить Воронеж... к бабке не ходи...
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Ось супепуперавіаносець кузю відремонтують,та як атвєтять...
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К, сожалению, пока это только слова. И не более......
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ответить любой может, особенно вслед уходящему и уже не слышащему противнику! а вот сделать....
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Если вы встретили в темном переулке хулиганов или насильника- обосритесь. Ето озадачит хулиганов, по крайней мере они вами побрезгуют и вы сможите убежать.
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"Конечно, у нас есть чем ответить": Москва отреагировала на слова главы МВД США Зинке о морской блокаде РФ.

Одного из американских генералов спросили :
- Возможно ли простить террориста?
На что он ответил
- Бог простит. Наша задача организовать их встречу.

Подробнее - на сайте анекдотов "Чёртова Задница", посмотри, не пожалеешь: http://www.hellass.com/america/

"Умом Россию не понять" Тут надо думать Жопой, ответ разумный-Обосрать! Америку с Европой.

Открываю в кухню двери, Там - жена в истерике. Отравил нам даже Fairy Президент Америки

©
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так оце і є відповідь кацапів піндосам)),
цей, їхній маразав) всім кацапам і дав відповідь,
для нутрішньо) кацапського користування була відповідь!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Конечно, у нас есть чем ответить": Москва отреагировала на слова главы МВД США Зинке о морской блокаде РФ
 
 
 
 
 
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