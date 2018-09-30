EN|RU|UK
Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия
  259  6
Материалы по теме:
Все про:ОБСЕ (3323) Донбасс (17057) СЦКК (422) наемники РФ (629)

 Наемники не пустили наблюдателей ОБСЕ в 4 населенных пункта оккупированной Донетчины, - СЦКК

Боевики 28 сентября не допустили представителей специальной наблюдательной миссии ОБСЕ в четыре населенных пункта на оккупированной части Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении украинской стороны СЦКК, информирует Цензор.НЕТ.

"Представители СММ ОБСЕ продолжают подвергаться систематическому препятствованию их деятельности со стороны формирований Российской Федерации. Согласно отчету СММ ОБСЕ от 28 сентября 2018 года, оккупанты не предоставили наблюдателям доступ для проведения мониторинга в районах населенных пунктов Заиченко, Новоласпа, Седово и Новоазовск", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ обустроили стрельбище на аэродроме в оккупированном Луганске, - ОБСЕ

Наблюдатели ОБСЕ также продолжают фиксировать запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Согласно отчету СММ от 28 сентябр, БПЛА Миссии зафиксировал две 100 мм противотанковые пушки МТ-12 "Рапира" вооруженных формирований РФ, размещеных с нарушением линий отвода в районе Софиевки. Вблизи оккупированного Довгого наблюдателями СММ были зафиксированы три командно-штабные машины на базе БМП.

Также читайте: Новым замглавы миссии ОБСЕ в Украине вместо Хуга станет Этерингтон

Источник: https://censor.net.ua/n3088817
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
послали би тих членів обсце), що є кацяпами, невже корешів) до корешів)) не пустили би?! Наемники не пустили наблюдателей ОБСЕ в 4 населенных пункта оккупированной Донетчины, - СЦКК - Цензор.НЕТ 2828
 показать весь комментарий
 
 
а слабо ОБСЄ підняти це питання на генасамблеї ООН, вони ж як організація там присутні
 показать весь комментарий
 
Гибридный Президент потратил 5 миллионов гривен на вояж в Нью-Йорк, на Генассамблею ООН. Ну и как результат ????
 показать весь комментарий
 
 
не пустили, бо там та сама зброя якою порушують перемир'я.
 показать весь комментарий
 
Ну и как освобождать будут "мирным путем" ??? С помощью твитов Трампа или как ?
 показать весь комментарий
 
 
то ответ на вопрос гибридному Президенту. Он собирается в следующем году освободить Донбасс. К, сожалению, он не учил Историю. Сегодня исполняется 80 лет Мюнхенскому пакту, которій по замыслу его создателей должен был установить мир в Европе. Как сказал Чемберлен Я привез мир нынешнему поколению, А через несколько лет на Лондон полетели тысячи ФАУ. Гибридній Президент собирается решать конфликт с помощью т.н. дипломатического решения. Наглядный такой пример и есть Мюнхен 1938 30 сентября. Упаси Бог, Украину ещё раз выбрать тапкого Президента. труса и лжеца, который не только забыл прошлое, но и не знасет его.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаемники не пустили наблюдателей ОБСЕ в 4 населенных пункта оккупированной Донетчины, - СЦКК
 
 
 
 
 
 вверх