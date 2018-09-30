 Наемники не пустили наблюдателей ОБСЕ в 4 населенных пункта оккупированной Донетчины, - СЦКК

Об этом говорится в сообщении украинской стороны СЦКК, информирует Цензор.НЕТ.

"Представители СММ ОБСЕ продолжают подвергаться систематическому препятствованию их деятельности со стороны формирований Российской Федерации. Согласно отчету СММ ОБСЕ от 28 сентября 2018 года, оккупанты не предоставили наблюдателям доступ для проведения мониторинга в районах населенных пунктов Заиченко, Новоласпа, Седово и Новоазовск", - говорится в сообщении.

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Наблюдатели ОБСЕ также продолжают фиксировать запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Согласно отчету СММ от 28 сентябр, БПЛА Миссии зафиксировал две 100 мм противотанковые пушки МТ-12 "Рапира" вооруженных формирований РФ, размещеных с нарушением линий отвода в районе Софиевки. Вблизи оккупированного Довгого наблюдателями СММ были зафиксированы три командно-штабные машины на базе БМП.

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